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    В боях за Курскую область бойцы КНДР показали национальный характер
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится американского признания Крыма российским

    В Брюсселе опасаются, что признание Крыма будет первым шагом, затем субъектами РФ могут быть признаны Донбасс и Таврия. Это окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».

    3 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В украинском вопросе предстоит решить диалектику синицы и журавля

    Для Москвы проблема безопасности, связанная с Украиной, принципиальна. Отсюда и расхождение в динамике. Белый дом хочет всё быстро и закрыть гештальт. Кремль считает, что спешка не позволит надежно договориться.

    4 комментария
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Зачем европейцев готовят к войне с Россией

    Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.

    10 комментариев
    28 апреля 2025, 14:25 • Новости дня

    В Раде признали причастность Киева к теракту против генерала Москалика

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь комитета Верховной рады Роман Костенко заявил о причастности Киева к ликвидации генерала Ярослава Москалика в Подмосковье и пригрозил новыми терактами на территории России.

    Роман Костенко, занимающий пост секретаря комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке, признал причастность Киева к убийству замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика, передает ТАСС.

    В интервью «Украинской правде» Костенко напрямую заявил, что Украина была вовлечена в организацию этого теракта в Подмосковье.

    Депутат также пригрозил новыми терактами на территории России. Он подчеркнул, что если Киев даже согласится на приостановку военных действий, то работа спецслужб только начнется. По словам Костенко, действия украинских спецслужб против российских целей могут продолжиться и во время перемирия.

    Ранее сотрудники ФСБ задержали агента Службы безопасности Украины, который заложил взрывное устройство в автомобиль генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

    Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста для Игната Кузина, Кузин признал вину в подрыве автомобиля, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, и рассказал о вербовке спецслужбами Украины.

    Напомним, в Балашихе в результате подрыва машины погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Москалик.

    28 апреля 2025, 11:52 • Новости дня
    Кремль ответил на требования Трампа прекратить удары по Украине

    Песков заявил о продолжении СВО и готовности к переговорам с Киевом

    Кремль ответил на требования Трампа прекратить удары по Украине
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не отказывается от специальной военной операции, однако допускает возможность переговоров с Киевом без каких-либо предварительных условий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, однако Москва готова к началу переговоров с Киевом без предварительных условий, о чем президентом России было заявлено неоднократно. Так пресс-секретарь президента России прокомментировал недавний призыв президента США Дональда Трампа к России прекратить удары по украинским объектам, передает ТАСС.

    Также представитель Кремля подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают прилагать усилия для того, чтобы перевести ситуацию в мирное русло.

    В Кремле заявили, что ожидают от Киева сигнала о готовности к прямым переговорам.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия продолжает наносить удары по объектам ВСУ.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России в ответ на удары по инфраструктуре Украины.

    Коментарии (11)
    28 апреля 2025, 01:02 • Новости дня
    В КНДР объяснили отправку войск для участия в боях в Курской области
    В КНДР объяснили отправку войск для участия в боях в Курской области
    @ t.me/boris_rozhin

    Tекст: Денис Тельманов

    КНДР направила войска в Россию в соответствии с действующим соглашением о стратегическом партнерстве между двумя странами, сообщили корейские СМИ.

    По информации южнокорейского агентства Ренхап, ссылающегося на сообщения Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), Ким Чен Ын решил направить вооруженные силы страны в Россию в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией, передает РИА «Новости».

    По словам Ким Чен Ына, ситуация в регионе потребовала выполнения обязательств по данному соглашению. Он также сообщил, что российская сторона была официально уведомлена о решении КНДР отправить войска для участия в боевых действиях.

    Ким Чен Ын анонсировал возведение в столице КНДР монумента боевой славы в честь павших воинов, отмечая, что это будет «вечная память от Родины и народа».

    Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о значительной помощи КНДР в разгроме ВСУ в Курской области.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что корейские военные участвовали в операции по освобождению курского приграничья в рамках статьи 4 соглашения.

    Инфографика

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный блогер Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале фото бойцов из КНДР, принимавших участие в освобождении Курской области от подразделений ВСУ, а официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военнослужащие КНДР приняли непосредственное участие в боях за освобождение Курской области в рамках договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

    Коментарии (17)
    27 апреля 2025, 12:34 • Видео
    «Мировое правительство» определилось насчет женщин

    Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

    Коментарии (0)
    28 апреля 2025, 10:35 • Новости дня
    Конгрессвумэн Грин оценила встречу Трампа и Зеленского двумя словами

    Конгрессвумэн Грин: Зеленский понял, что все кончено

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане Владимир Зеленский понял, что «все кончено», заявила член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

    Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин прокомментировала встречу Зеленского и Трампа, которая состоялась в соборе Святого Петра в Ватикане. Грин опубликовала фотографию, на которой Трамп и Зеленский сидят друг напротив друга в пустом зале, при этом лицо Зеленского выражает сильную напряженность, передает канал «360».

    Грин подписала фотографию словами: «Все кончено». По ее мнению, Зеленский понял, что рассчитывать ему больше не на что.

    Встреча продолжалась около 15 минут и проходила по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, но сам Макрон в ней участия не принимал.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что Владимир Зеленский стал спокойнее после переговоров в Риме.

    Дональд Трамп во время встречи в Риме попросил президента Франции Эммануэля Макрона покинуть зал и не разрешил ему участвовать в переговорах с Владимиром Зеленским.

    Белый дом назвал встречу Трампа и Зеленского продуктивной.

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    28 апреля 2025, 09:42 • Новости дня
    Британский журналист разоблачил мифы о причинах конфликта на Украине

    Журналист Хитченс заявил о провокациях НАТО и лжи Запада о ситуации на Украине

    Британский журналист разоблачил мифы о причинах конфликта на Украине
    @ Benoit Doppagne/ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Британский обозреватель Питер Хитченс из издания Daily Mail подверг резкой критике западную политику и информационную кампанию вокруг событий на Украине, отметив роль провокаций НАТО.

    Автор статьи Питер Хитченс обвинил западные правительства в распространении дезинформации о ситуации на Украине и вокруг России, передает Daily Mail.

    По его словам, масштаб лжи сопоставим лишь с введением в заблуждение при вторжении в Ирак. Он отметил, что обсуждение истинных причин конфликта отсутствует в западных странах, а власти Великобритании не объяснили, зачем поддержали вмешательство.

    Хитченс заявил, что действия НАТО, в том числе продвижение альянса на восток, систематически провоцировали Россию. Он напомнил о заявлении Джорджа Буша в 2008 году о стремлении включить Украину в НАТО, назвав это началом эскалации. По мнению Хитченса, заявления о том, что Россия не была спровоцирована, являются ложью.

    Он также напомнил о событиях 2014 года, когда на Украине был смещен избранный президент, а Запад поддержал эту смену власти.

    Хитченс заявил, что в западной риторике о демократии присутствует избирательность, приводя в пример игнорирование нарушений прав оппозиции в Румынии и Турции.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что всеобъемлющее соглашение по Украине возможно только при устранении первопричин конфликта.

    В Кремле выразили удовлетворение отказом США от членства Украины в НАТО,

    Газета ВЗГЛЯД писала, что пасхальное перемирие показало Западу ложь Зеленского.

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    27 апреля 2025, 17:55 • Новости дня
    Политолог объяснил, почему Трамп прогнал Макрона перед разговором с Зеленским

    Политолог Ткаченко: Трампу предстоит разорвать провоенный узел Украины и Европы

    Политолог объяснил, почему Трамп прогнал Макрона перед разговором с Зеленским
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Тот факт, что республиканец демонстративно не допустил Эммануэля Макрона к разговору с Владимиром Зеленским, говорит о многом. Он понимает, что милитаристский запал Киева подпитывается именно Лондоном и Парижем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Ватикане.

    «Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане фактически окончилась ничем. Стороны остались при своем, а мирное урегулирование не стало ближе ни на йоту. При этом западные СМИ пытаются представить угрозы главы Белого дома в сторону России как резкую смену позиции, но данная оценка глубоко ошибочна», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Дело в том, что Дональд Трамп наконец-то начинает осознавать всю глубину и противоречивость конфликта на Украине. В его глазах все более отчетливо начинает виднеться образ реального виновника провала переговоров – Европы. Именно поэтому в общении с представителями Старого Света он становится особенно резок», – добавляет эксперт.

    «Тот факт, что республиканец демонстративно не допустил Эммануэля Макрона к разговору с Владимиром Зеленским, говорит о многом. Он понимает, что милитаристский запал Киева подпитывается именно Лондоном и Парижем. При этом Украина не способна самостоятельно, без пристрастий, посмотреть на ситуацию и не позволять ЕС работать на ухудшение текущего положения», – поясняет собеседник.

    «И пока Трампу не удастся разорвать этот провоенный узел, каких-либо значительных перемен в деле мирного урегулирования ждать не стоит. Именно поэтому беседа американского лидера с Зеленским в Ватикане продлилась всего лишь десять минут. Им попросту нечего обсуждать в настоящий момент», – поясняет он.

    «Но что более важно – их внезапная встреча не переросла в нечто более масштабное после окончания похорон. Они не договорились о повторном диалоге, не провели его, будучи в одном городе, а это значит, что взаимопонимание между ними минимально. Трампу непонятно, как Киев может разделять европейские ультимативные призывы к России», – уточняет эксперт.

    «В ЕС продолжают настаивать на незамедлительном прекращении огня без предварительных обсуждений, а также на передаче освобожденных территорий Украине. Это заведомо неприемлемые для Москвы требования, выдвижение которых показывает неготовность Старого Света вести серьезное обсуждение проблемы», – заключил Ткаченко.

    Ранее Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Ватикане. Их встреча состоялась в базилике Святого Петра, за несколько часов до начала церемонии похорон папы римского Франциска. Несмотря на то, что стороны так и не поделились деталями беседы, их диалог все же запомнился мировой общественности сразу по нескольким причинам.

    Так, к переговорам пытался «подключиться» президент Франции. Как сообщает таблоид The Sun, изначально в зале, где должна была пройти встреча, стояло три стула. Эммануэль Макрон прогуливался рядом с Трампом и Зеленским, однако глава Белого дома отвел его в сторону, приказав не вмешиваться в происходящее. Затем количество кресел сократилось до двух.

    Несмотря на это, Макрон в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ) все же назвал собственные контакты с Зеленским в Риме «очень позитивным обменом мнениями». Он добавил, что Киев выразил готовность к безоговорочному прекращению огня, а над реализацией этой цели республика готова работать совместно с ЕС и США.

    Кроме того, впечатлениями от встречи с Зеленским в Ватикане поделился и британский премьер Кир Стармер. По его оценке, Лондону и Киеву удалось достигнуть прогресса в вопросе достижения «справедливого и долгосрочного мира на Украине». Он добавил, что стороны продолжат работу в этом направлении.

    При этом в Белом доме прошедшую встречу назвали «продуктивной». По ее итогам Дональд Трамп в соцсети Truth Social пригрозил Москве введением вторичных санкций, а также ограничениями в банковском секторе в случае, если Россия не захочет останавливать войну. The Guardian назвал данное заявление настоящим «прозрением».

    В то же время он раскритиковал статью издания The New York Times. В материале отмечалась важность возврата всех утраченных территорий Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что данное требование является «нелепым». Он также подчеркнул, что вне зависимости от того, какой будет итоговая сделка по урегулированию ситуации, данная газета все равно раскритикует данный документ.

    Коментарии (3)
    27 апреля 2025, 15:45 • Новости дня
    The Sun: Трамп прогнал Макрона со встречи с Зеленским в Риме
    The Sun: Трамп прогнал Макрона со встречи с Зеленским в Риме
    @ KONTROLABIPA/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время похорон папы Франциска президент США Дональд Трамп обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с загадочным пятисловным предупреждением, что зафиксировал профессиональный чтец по губам.

    Трамп дал Макрону жесткое предупреждение незадолго до встречи с Владимиром Зеленским на похоронах папы римского, сообщает The Sun. По данным профессионального специалиста по чтению по губам Николы Хиклинг, Трамп сказал Макрону: «Ты не прав, мне нужно, чтобы ты сделал мне одолжение, тебе не стоит здесь быть». Зеленский, по наблюдениям Хиклинг, кивнул в знак согласия, а находившийся рядом священник выглядел встревоженным услышанным.

    В ходе короткой встречи Зеленский заявил Трампу: «Я бы хотел, чтобы вы это сделали, но не таким способом», на что Трамп ответил: «Очень интересная стратегия. У тебя есть уверенность». После похорон Зеленский сообщил, что обсуждал с Трампом вопросы прекращения огня и надежного мира, который предотвратит новую войну, отметив символичность и, возможно, историческую значимость этой встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп провел личную встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане во время похорон папы римского и публично усомнился в желании Владимира Путина завершить конфликт на Украине, а перед началом церемонии Трамп и Зеленский провели продуктивную беседу, после чего Зеленский пообщался тет-а-тет с Эммануэлем Макроном.

    Коментарии (0)
    27 апреля 2025, 22:02 • Новости дня
    Украина и США исключили возврат финансовой помощи из соглашения по недрам

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев согласовал с Вашингтоном исключение ранее предоставленной американской финансовой помощи из долговых обязательств нового соглашения по недрам.

    Как передает РИА «Новости», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о достигнутых договоренностях с министром финансов США Скоттом Бессентом по соглашению о недрах. По его словам, американская помощь, предоставленная до подписания договора, не будет учитываться как долг по новому документу.

    Шмыгаль подчеркнул, что украинская сторона обозначила свои «красные линии», соглашение должно соответствовать европейским обязательствам Украины и не противоречить ее законодательству. Также премьер отметил, что документ подлежит ратификации Верховной радой.

    Он добавил, что Киев уже располагает подтвержденными доходами в размере 50 млрд долларов от замороженных российских активов и предложил ввести специальную пошлину на импорт товаров из России, которая пойдет в фонд восстановления Украины.

    Ранее украинские СМИ утверждали, что проект соглашения с США предусматривал возврат всех средств, полученных Киевом в качестве помощи, и пересекал ранее согласованные «красные линии», затрагивая вопросы суверенитета и планов по вступлению в ЕС.

    В феврале подписание сделки по редкоземельным металлам сорвалось: во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон президент США Дональд Трамп публично выразил недовольство украинским лидером, а вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. После перепалки Зеленского попросили покинуть Белый дом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США решила не вводить дополнительные санкции против России, рассчитывая на успех дипломатических попыток урегулировать конфликт на Украине, президент США пытался реализовать свой план урегулирования украинского конфликта, но вновь столкнулся с противодействием лидера киевского режима, а глава американского государства Дональд Трамп заявил, что вопрос о выходе США из переговоров по урегулированию на Украине стоит рассмотреть через две недели.

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    27 апреля 2025, 16:52 • Новости дня
    Орбан призвал Европу прекратить «военный психоз»
    Орбан призвал Европу прекратить «военный психоз»
    @ Marton Monus/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался за отказ от военного пути в урегулировании ситуации на Украине, подчеркнув необходимость перехода к мирным инициативам.

    Орбан призвал руководство Европейского союза отказаться от военных методов разрешения украинского кризиса. В сообщении в X (бывший Twitter, заблокирована в России) Орбан заявил: «Военный психоз, захвативший Европу, пора прекратить. Без Америки у Украины нет шансов, но Брюссель цепляется за безнадежную стратегию войны», передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что считает единственным выходом из сложившейся ситуации на Украине переход к мирному урегулированию.

    25 апреля венгерский премьер выступил с аналогичными заявлениями в эфире радио Kossuth. Тогда Орбан также выразил уверенность, что поиск ЕС мирного решения украинского конфликта представляет собой лишь вопрос времени.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Владимир Зеленский сорвал мирные переговоры по воле Европы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя срыв переговоров США, Европы и Украины в Лондоне на уровне министров, предположил, что представители стран не смогли сблизить позиции по некоторым вопросам. По его словам, Москва продолжает контакты с Вашингтоном по мирному процессу, с европейскими и украинскими представителями контактов нет, хотя Россия открыта к ним.

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    28 апреля 2025, 03:07 • Новости дня
    Ким Чен Ын назвал героями бойцов КНДР в Курской области
    Ким Чен Ын назвал героями бойцов КНДР в Курской области
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР отметил самоотверженность военных страны, участвовавших в совместной с Россией операции по освобождению Курской области, и анонсировал установку памятника.

    Заявление Ким Чен Ына о героизме бойцов КНДР, участвовавших в освобождении Курской области от украинских формирований, опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает ТАСС.

    Лидер республики подчеркнул, что эти военные боролись за справедливость и стали «представителями чести Родины». Он отметил: «Все они, кто боролся за справедливость, – герои и представители чести Родины».

    В Центральном военном комитете Трудовой партии Кореи сообщили, что бойцы КНДР проявили массовый героизм и высокий боевой дух, внеся важный вклад в уничтожение неонацистских сил Украины и освобождение российской территории. В комитете добавили, что завершение операции подтвердило стратегический союз между двумя странами.

    ЦТАК уточнило, что Ким Чен Ын расценил участие КНДР как священную миссию для укрепления дружбы с Россией и защиты чести своей страны. По его решению, ситуация соответствовала статье 4 Договора о стратегическом партнерстве, и он приказал армейским подразделениям «разгромить и уничтожить украинских неонацистских захватчиков» совместно с российскими военными.

    Также Ким Чен Ын сообщил о намерении в ближайшее время установить памятник корейским бойцам, участвовавшим в операции, в Пхеньяне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КНДР направила войска в Россию согласно действующему соглашению о стратегическом партнерстве между двумя странами, бойцы КНДР зарекомендовали себя в боях в российском приграничье, но не будут продолжать участие в боевых действиях на территории ДНР, а военно-морской флот КНДР недавно пополнился новым эсминцем класса «Чвэ Хен».

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    28 апреля 2025, 01:56 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили украинский кризис в телефонном разговоре

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России и госсекретарь США провели телефонные переговоры, основное внимание в которых было уделено украинскому кризису и перспективам диалога.

    Как сообщает РИА «Новости», телефонный разговор между Сергеем Лавровым и Марко Рубио состоялся 27 апреля. В ходе беседы дипломаты продолжили обмен мнениями по ключевым аспектам российско-американского политического диалога, который в последнее время заметно активизировался.

    Главной темой обсуждения стала ситуация вокруг украинского кризиса. В МИД РФ подчеркнули, что стороны уделили особое внимание предпосылкам к началу переговоров для согласования надежного и долгосрочного мира.

    Обсуждение проходило в развитие встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, состоявшейся 25 апреля. Помимо украинского вопроса, министр и госсекретарь также затронули ряд других международных проблем. В МИД сообщили, что стороны условились поддерживать контакты на всех уровнях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США пытаются сместить акцент с обсуждения украинского кризиса в пользу двусторонних контактов Москвы и Вашингтона, Эксперты считают, что в Белом доме устали от стремлений Европы подорвать попытки мирного урегулирования конфликта на Украине.

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    28 апреля 2025, 00:27 • Новости дня
    Британские СМИ сообщили о назначении третьего стула на встрече Трампа и Зеленского

    Telegraph выдвинула версию о назначении третьего стула на встрече Трампа и Зеленского

    Tекст: Денис Тельманов

    Третий стул на переговорах Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане предназначался переводчику, но встреча прошла тет-а-тет.

    По данным газеты Telegraph, на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского перед похоронами папы римского в Ватикане третий стул предназначался переводчику, передает РИА «Новости». В итоге формат встречи изменили, и переговоры прошли в формате тет-а-тет, а третий стул убрали.

    Дипломатические источники из Франции пояснили, что именно французский президент Эммануэль Макрон побудил Зеленского напрямую поговорить с Трампом. В материале отмечается, что Зеленский хотел подтвердить свою поддержку прекращению огня, а Трамп – усилить давление на Россию.

    Видеозаписи Белого дома запечатлели изначальную расстановку из трех стульев, но в итоге остались только для Трампа и Зеленского. Как отмечает телеканал Sky News, стороны собирались обсудить детали после церемонии, однако, по данным портала «РБК-Украина», дальнейшая беседа не состоялась. Канал CNN сообщил, что Трамп быстро покинул Рим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп провел очень продуктивную беседу с главой киевского режима Владимиром Зеленским перед началом похорон папы Римского Франциска в Ватикане, во время похорон папы римского Трамп провел личную встречу с Зеленским и публично усомнился в желании Владимира Путина завершить конфликт на Украине, а также Трамп, по сообщению ирландского журналиста Чея Боуза, попросил президента Франции Эммануэля Макрона покинуть зал и не разрешил ему участвовать в переговорах с Зеленским.

    Коментарии (3)
    28 апреля 2025, 11:20 • Новости дня
    В Кремле заявили об ожидании сигнала от Киева о прямых переговорах

    Песков: Кремль ждет от Киева сигнал о готовности возобновить прямые переговоры

    В Кремле заявили об ожидании сигнала от Киева о прямых переговорах
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва ожидает от Киева действий по возобновлению прямых переговоров, поскольку в настоящее время действует юридический запрет на такие контакты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Кремль ожидает от Киева сигнал о готовности возобновить прямые переговоры с Россией, передает ТАСС.

    Он пояснил, что инициатива в этом вопросе должна исходить именно от украинской стороны. Песков подчеркнул, что действующий запрет на переговоры на Украине до сих пор не был отменен.

    Ранее министр иностранных дел России и госсекретарь США провели телефонные переговоры, в ходе которых основное внимание было уделено украинскому кризису и перспективам диалога.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к возобновлению переговоров с Украиной без каких-либо предварительных условий.

    Коментарии (14)
    28 апреля 2025, 13:10 • Новости дня
    Российские войска освободили Каменку в Харьковской области
    Российские войска освободили Каменку в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделения группировки «Запад» был освобожден населенный пункт Каменка в Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Двуречной, Московки, Сеньковки и Купянска в Харьковской области, Нового, Ямполя и Кировска в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял свыше 240 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ «Квертус» и шесть складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники пяти механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Запселья, Могрицы, Юнаковки, Угроедов, Великого Прикола и Миропольского в Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, бронемашина и шесть артиллерийских орудий. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Часова Яра, Петровки, Серебрянки, Северска, Рай-Александровки, Константиновки, Катериновки, Дылеевки и Плещеевки в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, две бронемашины, включая американский бронетранспортер М113, два пикапа и орудие полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух тяжелых механизированных, трех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии рядом с Миролюбовкой, Лысовкой, Новой Полтавкой, Ульяновкой, Тарасовкой, Богдановкой, Успеновкой и Удачным в ДНР.

    Противник потерял более 375 военнослужащих, две бронемашины, израильскую РЛС RADA, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух егерских бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Гуляйполя, Червоного в Запорожской области и Новополя в ДНР.

    Потери противника при этом составили до 170 военнослужащих, две бронемашины и три артиллерийских орудия.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны поблизости от Каменского в Запорожской области, Белозерки, Токаревки, Никольского и Днепровского в Херсонской области. ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    За прошедшую неделю в Курской области был освобожден населенный пункт Олешня, а в Донецкой народной республике (ДНР) – Новомихайловка, Шевченко, Сухая Балка, Тарасовка и Богдановка, сообщили в Минобороны.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, российские войска выходят на рубеж освобождения Константиновки.

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    28 апреля 2025, 13:38 • Новости дня
    На Украине сообщили о потере истребителя Су-27

    ВСУ сообщили о потере истребителя Су-27 при боевом вылете

    На Украине сообщили о потере истребителя Су-27
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Во время выполнения боевого задания по отражению атаки беспилотников на Украине был потерян истребитель Су-27, пилот катапультировался и доставлен в больницу, сообщили в ВС ВСУ.

    Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о потере истребителя Су-27 во время выполнения боевой задачи, передает ТАСС.

    Инцидент якобы произошел утром 28 апреля 2025 года, когда самолет поддерживал украинские войска и отражал атаку ударных беспилотников.

    В сообщении уточняется, что пилот успел катапультироваться, его позже госпитализировали.

    Ранее российские средства противовоздушной обороны сбили украинский F-16, управляемую авиабомбу JDAM и ракету HIMARS.

    Военный летчик ВС России Алексей Воевода рассказал, что истребитель F-16 Вооруженных сил Украины был сбит над Сумской областью.

    Журнал Military Watch Magazine (MWM) сообщил, что Украина теряет F-16 из-за неспособности противостоять российским Су-35.

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    27 апреля 2025, 21:35 • Новости дня
    Верховный суд Украины оставил в силе указ о лишении Коломойского гражданства

    Tекст: Ольга Иванова

    Высшая судебная инстанция на Украине подтвердила лишение Игоря Коломойского (в РФ внесен в реестр террористов и экстремистов) гражданства из-за его израильского паспорта, сообщает издание «Зеркало недели».

    Верховный суд Украины окончательно подтвердил законность указа Владимира Зеленского о лишении украинского олигарха Игоря Коломойского гражданства, передает РИА «Новости». Причиной стало наличие у Коломойского гражданства Израиля, полученного им еще в 1995 году, что является основанием для прекращения украинского гражданства согласно местному законодательству.

    Согласно материалам дела, ранее украинские СМИ сообщали, что Коломойский, находящийся под стражей по ряду обвинений, проходит по уголовному делу как гражданин Кипра и Израиля. В опубликованном решении суда говорится: «Верховный суд Украины оставил в силе указ... Владимира Зеленского от 18 июля 2022 года, согласно которому Игорь Коломойский потерял гражданство Украины».

    Коломойский пытался оспорить решение, ссылаясь на то, что постоянно проживал на Украине и не проявлял желания выйти из гражданства. Однако суд указал, что после обновления законодательства в 2001 году Коломойский не предпринял необходимых юридических шагов для прекращения иностранного гражданства.

    В январе Владимир Зеленский заявлял о внесении в Верховную раду законопроекта, предусматривающего возможность множественного гражданства для этнических украинцев и иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ, за исключением граждан России.

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