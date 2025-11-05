Кузин признал вину в убийстве генерала Москалика

Обвиняемый Кузин в суде признал вину в убийстве генерала Москалика

Tекст: Тимур Шайдуллин

Игнат Кузин полностью признал свою вину по всем статьям, связанным с убийством генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, передает ТАСС.

По данным агентства, Кузин дал признательные показания, не оспаривая ни одной из выдвинутых против него статей обвинения. Официальных комментариев от следствия или защитников Кузина на момент публикации не было. В ближайшее время ожидаются новые детали расследования и возможные заявления со стороны следствия.

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, Второй Западный окружной военный суд принял решение провести процесс по делу Игната Кузина в закрытом режиме.

Кузин предстал перед судом по обвинениям в совершении теракта, прохождении обучения в целях террористической деятельности, участии в террористическом сообществе, а также в незаконных приобретении, хранении, ношении и изготовлении взрывных устройств. Ему также вменяют хранение и перевозку поддельного официального документа с целью использования.

Генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб 25 апреля в Балашихе в результате взрыва самодельного устройства у его дома.