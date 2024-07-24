Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.0 комментариев
Ветеран «Альфы» оценил мощность СВУ при подрыве автомобиля в Москве
Ветеран «Альфы» Гончаров дал рекомендации по осмотру личного транспорта на наличие взрывных устройств
«Тот, кто готовил это самодельное устройство, мало рассчитал ту ситуацию, которая возможна для того, чтобы убить этого гражданина. Взрывное устройство было изначально слабым», – заявил газете ВЗГЛЯД почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, комментируя подрыв автомобиля участника СВО в Москве.
«Насколько я понимаю, пострадавший причастен к определенным секретным данным, которые используются или использовались, полагаю, в зоне СВО. Покушение на него могло быть либо по этой причине, либо по бытовой, это уже установит следствие. И по всей видимости, тот, кто готовил это самодельное устройство, мало рассчитал ту ситуацию, которая возможна для того, чтобы убить этого гражданина. Взрывное устройство не обладало данной мощностью, было изначально слабым», – говорит Гончаров.
Более того, продолжает специалист, автомобиль Toyota Prado, который и был взорван, изначально обладает определенным запасом прочности, что позволило сохранить жизнь пострадавшему.
«Я сомневаюсь, что любой гражданин каждый раз перед тем как сесть в машину, будет проверять ее на наличие взрывных устройств. Тем не менее если есть опасение покушения на жизнь, то можно проводить визуальный поверхностный осмотр автомобиля: проверить арки колес и днище транспортного средства на наличие посторонних предметов. Делать это необходимо до любого взаимодействия с автомобилем», – объясняет ветеран «Альфы».
Также тщательный осмотр транспортного средства может провести охрана гражданина, который, предположительно, может быть в опасности, продолжает собеседник. Специалисты осуществляют досмотр с помощью специального технического оборудования и зеркальных устройств.
«Обычному человеку профессиональными инструментами пользоваться не стоит, в его руках они, вероятнее всего, бесполезны. А вот на бытовом уровне проводить внешний осмотр машины не помешает, но это не дает 100-процентной гарантии, что это приведет к положительному результату. Взрывное устройство может быть очень тщательно спрятано», – заключил Гончаров.
В Москве военнослужащий, участник спецоперации пострадал в результате взрыва автомобиля Toyota Prado на парковке во дворе, мужчине оторвало ступни. Также ранения получила его супруга. В МВД сообщили, что сдетонировало взрывное устройство, взрыв машины квалифицирован как покушение на убийство. В Сети появилось видео данного инцидента.
По предварительным данным, СВУ (самодельное взрывное устройство) было установлено на днище машины со стороны водителя. Сработало устройство, когда пострадавший, находясь в автомобиле, включил зажигание.