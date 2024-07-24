Ветеран «Альфы» оценил мощность СВУ при подрыве автомобиля в Москве

Ветеран «Альфы» Гончаров дал рекомендации по осмотру личного транспорта на наличие взрывных устройств

«Насколько я понимаю, пострадавший причастен к определенным секретным данным, которые используются или использовались, полагаю, в зоне СВО. Покушение на него могло быть либо по этой причине, либо по бытовой, это уже установит следствие. И по всей видимости, тот, кто готовил это самодельное устройство, мало рассчитал ту ситуацию, которая возможна для того, чтобы убить этого гражданина. Взрывное устройство не обладало данной мощностью, было изначально слабым», – говорит Гончаров.



Более того, продолжает специалист, автомобиль Toyota Prado, который и был взорван, изначально обладает определенным запасом прочности, что позволило сохранить жизнь пострадавшему.

«Я сомневаюсь, что любой гражданин каждый раз перед тем как сесть в машину, будет проверять ее на наличие взрывных устройств. Тем не менее если есть опасение покушения на жизнь, то можно проводить визуальный поверхностный осмотр автомобиля: проверить арки колес и днище транспортного средства на наличие посторонних предметов. Делать это необходимо до любого взаимодействия с автомобилем», – объясняет ветеран «Альфы».

Также тщательный осмотр транспортного средства может провести охрана гражданина, который, предположительно, может быть в опасности, продолжает собеседник. Специалисты осуществляют досмотр с помощью специального технического оборудования и зеркальных устройств.

«Обычному человеку профессиональными инструментами пользоваться не стоит, в его руках они, вероятнее всего, бесполезны. А вот на бытовом уровне проводить внешний осмотр машины не помешает, но это не дает 100-процентной гарантии, что это приведет к положительному результату. Взрывное устройство может быть очень тщательно спрятано», – заключил Гончаров.

В Москве военнослужащий, участник спецоперации пострадал в результате взрыва автомобиля Toyota Prado на парковке во дворе, мужчине оторвало ступни. Также ранения получила его супруга. В МВД сообщили, что сдетонировало взрывное устройство, взрыв машины квалифицирован как покушение на убийство. В Сети появилось видео данного инцидента.

По предварительным данным, СВУ (самодельное взрывное устройство) было установлено на днище машины со стороны водителя. Сработало устройство, когда пострадавший, находясь в автомобиле, включил зажигание.