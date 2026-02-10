У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.12 комментариев
В США сообщили о «смертельном ударе» по судну террористов в Тихом океане
Южное командование США сообщило о «смертельном ударе» по судну террористов
Южное командование ВС США сообщило об ударе по судну, которое якобы использовалось террористическими организациями и применялось для трафика наркотических средств.
«Девятого февраля по приказу командующего генерала Фрэнсиса Л. Донована, Объединенная оперативная группа в рамках операции «Южное копье» нанесла смертельный кинетический удар по судну, эксплуатируемому террористическими организациями», – сказано в посте командования в соцсети Х.
Там уточняется, что разведка подтвердила следование судна по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана, а также то, что оно участвовало в операциях по наркотрафику.
«В результате удара были убиты два наркотеррориста, один выжил. После боя Южное командование ВС немедленно уведомило Береговую охрану США о необходимости активации системы поиска и спасения выжившего», – отметили в посте.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военные США в первый день нового года заявили, что уничтожили лодки с якобы наркотиками, погибли пять человек. США также сообщили о захвате танкер Sagitta в Карибском море. ВС США объявили 24 января об уничтожении судна предполагаемых наркодилеров в Тихом океане. Двое человек погибли 6 февраля при атаке США на судно якобы наркоторговцев в Тихом океане.