Глава МИД Чехии Мацинка на фоне скандала встретился с послом Украины Зваричем
Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка сообщил, что встретился с послом Украины в Праге Василием Зваричем на фоне скандала вокруг критики украинского режима спикером Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамурой.
«Темой встречи, кроме прочего, стало отражение настроений части чешского общества», – приводит слова министра РИА «Новости» со ссылкой на Novinky.
Министр уточнил, что встреча прошла в «серьезной» атмосфере, а сама дискуссия будет продолжена во вторник в телефонном разговоре с украинским коллегой, министром Андреем Сибигой. Он подчеркнул, что речь шла не о вызове посла, а о рабочей встрече.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Украины в Чехии Зварич выразил возмущение новогодним обращением Окамуры, в котором тот назвал кабинет Владимира Зеленского «хунтой» и выступил против военной поддержки Киева. МИД Чехии назвал неуместным заявление посла Украины. Временный поверенный Чехии был вызван в МИД Украины.