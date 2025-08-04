Кириенко на «Тавриде.АРТ» отметил трепетное отношение молодежи к искусству

Tекст: Ирма Каплан

Третьего августа, в заключение творческого праздника, перед участниками и гостями фестиваля выступили любимые артисты, среди которых SHAMAN, «Комната культуры», Vlada Miravi, специальный гость Ay Yola.

В рамках концертного выступления состоялось шоу-презентация «Интервидение. Музыка в сердце твой страны».

«Представитель России на предстоящем конкурсе певец SHAMAN исполнил песню «Прямо по сердцу», подарив всем присутствующим незабываемые эмоции», – поделились в Telegram-канале фестиваля.

Не менее эпичным стало и исполнение гимна России артистом SHAMAN, которому подпевали тысячи посетителей.

По словам продюсера фестиваля «Таврида.АРТ» Виктории Чаплинской, фестиваль в этом году – это сразу пять фестивалей в одном, каждый из которых посвящен своему творческому направлению.

На главной сцене молодые творцы представили музыкальную мультимедийную постановку «Плечом к плечу: искусство и победа» к 80-летию Победы, в которой принял участие Духовой оркестр Академии Матусовского из Луганска.

Вместе с артистами советской эстрады, «ожившими» при помощи ИИ современные исполнители спели песни военных лет: «Темная ночь», «В землянке» и другие.

«Важно сказать, что седьмой фестиваль «Таврида.АРТ» прошел в год 80-летия Великой Победы, год, который президентом объявлен Годом защитника Отечества. И на мой взгляд, было видно, насколько сегодняшняя молодежь трепетно относится к искусству, в частности, к песням военных лет. Все постановки, которые мы увидели, и постановка «Плечом к плечу: искусство и победа», – все это сделано молодыми участниками «Тавриды». И честно говоря, испытываешь за них чувство большой гордости», – отметил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

В ходе фестиваля состоялась благотворительная акция «Гитара для Победы», в рамках которой собрано более 250 гитар и аксессуаров для бойцов на СВО и пациентов военных госпиталей. К акции присоединились известные артисты, творческие коллективы и крупные организации. На главной сцене прошло поздравление с 95-летием Воздушно-десантных войск, где выступили творческие коллективы ВДВ и действующие бойцы СВО.

Театральная программа состояла из спектаклей «Непокоренный Курск» и «Вепсянка», посвященных событиям Великой Отечественной войны и культурному наследию регионов.

«Таврида.АРТ» представил выставку работ Союза художников России и Творческого молодежного сообщества изобразительного искусства «Символизм СВО: сквозь огонь к триумфу» с 25 сюжетами о событиях в зоне боевых действий.

Прошли выставки, в том числе экспозиция детских рисунков и работ о событиях спецоперации на Украине.

На фестивале впервые работала крупная книжная ярмарка, организованная совместно с Союзом писателей России. Она объединила издателей и писателей. Музыкальная программа включила совместные выступления молодых и известных артистов, шоу электронной музыки с участием диджеев из стран БРИКС.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на фестивале «Таврида.АРТ» состоялся масштабный питчинг проектов о героях специальной военной операции, многие из которых основаны на реальных событиях.

До этого президент России Владимир Путин направил обращение участникам Фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ».