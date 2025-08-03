На «Тавриде» представили 59 новых проектов патриотического кино

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, главный питчинг военно-патриотического кино России прошел в рамках фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму. Свои проекты экспертному совету представили как молодые, так и опытные авторы. Большинство идей посвящено событиям специальной военной операции и отражает реальные истории участников, их семей, военных медиков, волонтеров и спасателей.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, возглавивший экспертный совет, заявил: «За всеми проектами стоит огромная работа и частичка души каждого автора. Все они достойны большого экрана».

На питчинге было представлено 59 проектов: 31 из них создали участники образовательной программы «#СВОеКИНО», а 28 – признанные мастера индустрии, включая Сергея Жигунова, Юрия Сапронова и Андрея Кретова. Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов отметил высокий уровень проектов и растущее качество состава экспертов.

Авторы представили как художественные, так и документальные фильмы и сериалы, часть из которых уже находится на стадии съемок. Например, актриса и волонтер Мария Мина презентовала автобиографический драматический сериал «Четыре женщины» о женщинах-волонтерах, а Алексей Жуков из ДНР – драму «В огне» о работе пожарных в Донецке. Были также показаны эксклюзивные материалы новых фильмов и сериалов, которые готовятся к выпуску в этом и следующем году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин направил обращение участникам Фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ», который открылся в Крыму.