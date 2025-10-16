Путин сообщил о росте газификации домов в России

Tекст: Ольга Иванова

Почти миллион домовладений в России за четыре года получили доступ к трубопроводному газу в рамках программы социальной газификации, передает ТАСС.

Глава государства отметил: «Продолжает программа социальной газификации. За четыре года почти миллион домовладений в России получили доступ к трубопроводному газу». Президент также добавил, что в перспективе это число увеличится еще на два миллиона.

Путин подчеркнул, что уровень газификации в России приближается к 75% и будет только расти. Он уточнил, что на данный момент показатель составляет 74,7%, а с 2019 года рост составил 6,1 процентных пункта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия достигла самого высокого уровня газификации в мире в 2024 году. Внутреннее потребление газа увеличилось на 4,3%. Уровень газификации покрыл 74,7% территории страны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что газовая отрасль России проходит этап серьезных изменений, речь идет не только о переориентации поставок, но и о социальной газификации.



