Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.0 комментариев
Россия достигла лидирующего уровня газификации в 2024 году
Россия достигла самого высокого уровня газификации в мире в 2024 году, покрыв 74,7% территории, благодаря чему внутреннее потребление газа увеличилось на 4,3%, сообщает Минэнерго.
По данным ведомства, страна стала мировым лидером по уровню газификации, доведя этот показатель до 74,7% в 2024 году, передает ТАСС.
Министерство отметило, что более двух третей добываемого в России газа используется на внутреннем рынке.
Министр энергетики Сергей Цивилев подчеркнул, что рост поставок газа на внутренний рынок составил 4,3%, что стало возможным благодаря активной газификации регионов.
Он также добавил, что такие меры способствуют улучшению экономической ситуации и повышению качества жизни граждан.
Цивилев выразил уверенность в том, что продолжение программы газификации позволит усилить энергетическую безопасность страны и снизить зависимость от внешних поставок энергии.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что газовая отрасль России проходит этап серьезных изменений, речь идет не только о переориентации поставок, но и о социальной газификации.