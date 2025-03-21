Россия достигла лидирующего уровня газификации в 2024 году

Tекст: Александра Юдина

По данным ведомства, страна стала мировым лидером по уровню газификации, доведя этот показатель до 74,7% в 2024 году, передает ТАСС.

Министерство отметило, что более двух третей добываемого в России газа используется на внутреннем рынке.

Министр энергетики Сергей Цивилев подчеркнул, что рост поставок газа на внутренний рынок составил 4,3%, что стало возможным благодаря активной газификации регионов.

Он также добавил, что такие меры способствуют улучшению экономической ситуации и повышению качества жизни граждан.

Цивилев выразил уверенность в том, что продолжение программы газификации позволит усилить энергетическую безопасность страны и снизить зависимость от внешних поставок энергии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что газовая отрасль России проходит этап серьезных изменений, речь идет не только о переориентации поставок, но и о социальной газификации.