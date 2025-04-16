Минфин сообщил о ведомственных разногласиях по вывозу золота физлицами

Минфин заявил о разногласиях ведомств по ограничению вывоза золота физлицами

Tекст: Ольга Иванова

Моисеев сообщил о принципиальных разногласиях среди ведомств по вопросу ограничения вывоза золота физическими лицами из России. Моисеев отметил, что, несмотря на продолжающееся обсуждение, пока не удается достичь окончательного соглашения, однако министр выразил надежду на разрешение ситуации, передает РИА «Новости».

На вопрос о продвижении дискуссии Моисеев ответил: «Тема обсуждается, она движется. Пока мы, должен признаться, не договорились. Но мы эту тему решили продвигать, мы считаем, что она правильная. И, надеюсь, договоримся». При этом он уточнил, что разногласия касаются не объема вывоза, а принципиальных позиций ведомств: «Некоторые считают, что это вообще не надо делать. Золотодобытчики – у них все хорошо. Они говорят: делайте что хотите, у нас и так все прекрасно. Но что касается… это именно, да, среди ведомств есть точка зрения, что это такой же товар, который можно возить так же, как все остальное, поэтому не надо ничего ограничивать».

Федеральная таможенная служба предложила ввести ограничения на экспорт золота физлицами еще в 2023 году, обосновав это необходимостью противодействия незаконным операциям. Росфинмониторинг зафиксировал рост подозрительных сделок с приобретением драгметаллов. В 2023 году граждане приобрели десятки тонн золота, часть которого была вывезена за границу.