The Guardian: Британия поддержала переход к пропорциональной избирательной системе

Tекст: Дмитрий Зубарев

План правительства Британии разрешить голосовать с 16 лет вызвал споры, но эксперты считают, что по-настоящему реформировать избирательную систему возможно только отменив принцип «первый пришел – первый обслужен», пишет The Guardian.

В материале подчеркивается, что нынешняя система позволяет партиям получать подавляющее большинство мест в парламенте при относительно небольшой доле голосов, что ставит под сомнение легитимность результатов.

Согласно данным опросов, впервые 60% британцев, включая более половины сторонников Консервативной партии, поддерживают введение пропорционального представительства. В 2024 году Лейбористская партия получила 64% мест в парламенте, набрав лишь 34% голосов. «Результат был «не только самым непропорциональным в истории британских выборов, но и одним из самых непропорциональных в мире», – приводит издание слова Общества избирательных реформ.

Рост поддержки реформы заметен даже среди консерваторов: бывшие противники изменений теперь призывают к созданию королевской комиссии для пересмотра системы. Лидер партии Reform UK Найджел Фараж неоднократно критиковал нынешний порядок, заявляя, что он мешает новым партиям, хотя теперь он может сменить позицию, если система начнет работать в его пользу. Эксперты предупреждают, что следующая кампания может привести к победе партии, поддерживаемой менее чем 30% избирателей, что грозит новыми «демократическими катастрофами».

Альтернативным выходом называют переход к системе альтернативного голосования, при которой избиратели ранжируют кандидатов. По мнению бывшего президента YouGov Питера Келлнера, это могло бы стать «простейшей страховкой от самой непопулярной победы», так как победитель должен был бы заручиться поддержкой более 50% избирателей. The Guardian отмечает, что у лейбористов есть политическая возможность и даже обязанность предпринять реальные реформы, чтобы сохранить доверие к демократии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о планах повысить требования по квалификациям и знанию английского языка для мигрантов в рамках новой миграционной политики страны.