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Суд Петербурга арестовал колумбийца за попытку вербовки в ВСУ
Суд Петербурга арестовал колумбийца за попытку стать наемником ВСУ
В Петербурге до начала августа под стражу заключили гражданина Колумбии, которого обвиняют в попытке стать наемником ВСУ из-за карточных долгов, сообщили в суде.
Приморский районный суд Петербурга принял решение о заключении под стражу гражданина Колумбии Обандо Урбано. Колумбиец с карточным долгом попытался стать наемником ВСУ. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, его обвиняют по статье «Покушение на участие наемника в вооруженном конфликте».
По версии следствия, 11 марта гражданин Колумбии за пределами России пытался завербоваться в наемники для участия в спецоперации на стороне Вооруженных сил Украины, переписываясь с вербовщиком ВСУ в социальной сети TikTok. Его намерения не были доведены до конца, так как мужчину задержал сотрудник отдела дознания Пулковской таможни.
В пресс-службе уточнили, что Урбано задержали 12 марта, а 5 июня ему предъявили обвинение. Следствие указало, что обвиняемый не имеет легального дохода, имеет значительные для него карточные долги и, получив свободу, может вновь попытаться принять участие в вооруженном конфликте за вознаграждение. Кроме того, он подозревается в контрабанде наркотиков, что стало формальным основанием его задержания, мера пресечения определена до 3 августа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовики указали на концентрацию около пяти тысяч иностранных наемников ВСУ в Харьковской области при общей численности контингента около 16,5 тысячи человек.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро выступил против участия граждан страны в боевых действиях на Украине и напомнил о запрете на наемничество. А позже пленный колумбийский наемник Уильям Андрес Гальего Ороско рассказал о требовании командования ВСУ выплатить свыше десяти тысяч долларов выкупа за увольнение со службы.