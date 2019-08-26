Роскачество рассказало о методах борьбы с травлей в Сети

Кибербуллинг – это целенаправленный и повторяющийся вред, наносимый человеку с использованием интернет-технологий, и родителям важно знать, как обезопасить своего ребенка от такой травли, сообщили в Роскачестве.

«Оказалось, ситуация кибербуллинга – увы, стала рутиной современных российских школьников: около 70% подростков сообщили о том, что были участниками или жертвами онлайн-травли , а в 40% случаев дети, которые были жертвой, сами становятся агрессорами в Сети», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Признаком травли эксперты назвали удаление ребенком своих страниц в соцсетях и другие изменения в поведении. При этом в Роскачестве обращают внимание, что родителям нужно договориться с ребенком о том, чтобы он обязательно сообщил им, если в Сети кто-то стал ему угрожать или вести себя оскорбительно.

Из видов онлайн-травли специалисты выделяют хейтинг (критические комментарии в адрес конкретного человека), киберсталкинг (использование гаджетов в целях преследования), троллинг (публикация информации для высмеивания жертвы), грифинг (преследование других игроков в многопользовательских онлайн-играх) и cекстинг (рассылки или публикация материалов с обнаженными и полуобнаженными людьми).

В Роскачестве посоветовали игнорировать такие преследования.

«Лишившись мотивации, обидчик быстро успокоится и прекратит попытки задеть вас», – заявили эксперты. Также специалисты посоветовали пробовать договориться о прекращении оскорблений, предупредив, что следующим действием будет обращение в полицию.



«На оскорбления в соцсетях нужно жаловаться, а обидчиков – банить. Это самый простой и действенный способ усмирить интернет-агрессора. Кроме того, можно отправить жалобу на материал в суд, пожаловаться в полицию или Роскомнадзор, а в случае, если материалы взяты из аккаунта без вашего согласия, сменить пароль, который и в целом стоит менять почаще», – сообщили в ведомстве.

Там посоветовали также звонить по номеру детского телефона доверия 8-800-2000-122, по которому можно обратиться за помощью.

Напомним, в июле Instagram разработал средство для борьбы с травлей.