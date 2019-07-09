Instagram разработал средство для борьбы с травлей

Соцсеть Instagram в официальном заявлении сообщила о внедрении ряда функций, которые помогут бороться с травлей в интернете.

Одна из функций заключается в возможности искусственного интеллекта оценивать комментарий под постом. Если комментарий будет расценен как оскорбление, его автор получит предупреждение и возможность удалить свою запись.

«Тестовый запуск этой функции продемонстрировал, что некоторых людей она вдохновляет удалить свой комментарий и поделиться чем-то менее обидным», – передает РИА «Новости» заявление компании.



Еще одна новая фукнкция Restrict позволит пользователям защитить свой аккаунт от нежелательного общения.

«Молодые люди в нашем сообществе сообщили нам, что они опасаются заблокировать зачинщиков травли, отписаться от них или сообщить о них в службу поддержки, в особенности, если они взаимодействуют с обидчиками в реальной жизни, поскольку это усугубит ситуацию», – заявили в Instagram.



Теперь оскорбительные комментарии смогут прочитать только их авторы. А заблокированные пользователи не смогут отследить активность владельца аккаунта в соцсети или время прочтения личных сообщений.

Напомним, в июне 2019 года российский актер Михаил Пореченков поддержал певицу Юлию Чичерину, пожаловавшуюся на травлю в Сети за песню об убитом главе Донецкой народной республики Александре Захарченко.