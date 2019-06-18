Пореченков поддержал Чичерину, пожаловавшуюся на травлю за песню про ДНР

Российский актер Михаил Пореченков поддержал певицу Юлию Чичерину, пожаловавшуюся на травлю в Сети за песню об убитом главе Донецкой народной республики Александре Захарченко.

«Меня также травили в интернете. Но я отвечаю им очень коротко: мы с Донбассом! Там люди борются за свою свободу. Желаю, чтобы Юлька держалась. Я Сашу (Захарченко) знал лично, поэтому я с Донбассом», – рассказал актер «Ридусу».

Так он отреагировал на слова Чичериной, которая на своей странице в Instagram пожаловалась на травлю в Сети из-за новой песни «Его оплот», посвященной убитому в августе 2018 года главе ДНР Александру Захарченко. Кроме того, она отметила, что из-за этой песни заблокировали ее страницу в Facebook.

«Стукачи полезли наружу – на меня стуканули в клинскую полицию! Теперь полицейские приезжают ко мне домой и уточняют – террористка ли я или экстремистка? Хотелось бы напомнить, что гены пальцем не размажешь – их деды так же стучали и невинных сажали в Гулаги», – написала певица.

Напомним, в 2014 году актер Михаил Пореченков в военной форме и каске с надписью «Пресса» приехал в район Донецкого аэропорта, где тогда шли бои. В это же время в Сети появилось видео, как актер на боевых позициях открыл огонь в сторону аэропорта из крупнокалиберного пулемета. Сам он утверждает, что стрелял холостыми патронами, не целился в людей и не понимает, почему кадры с этой стрельбой возмутили многих людей.

В октябре 2018 года Пореченков пожаловался на то, что его перестали брать на роли в кино из-за его открытой поддержки самопровозглашенных республик на востоке Украины.