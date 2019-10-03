После видео с издевательствами в московской школе возбуждено дело о побоях

Следователи завели дело о побоях из-за видео с издевательствами в московской школе, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.

«По результатам проведенной проверки информации из СМИ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ (побои)», – передает РИА «Новости» слова Ивановой.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, будут допрошены сотрудники школы.

На ваш взгляд Кто виноват в росте агрессии среди школьников? Семья

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Напомним, видео издевательств над мальчиком в московской школе №1536 появилось в Сети. Одноклассники опустили ребенка головой в унитаз. Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева пообещала разобраться в инциденте.

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