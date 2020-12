Эксперт перечислил эффективные меры по защите от агрессии в Сети

Российские соцсети предоставляют правоохранителям информацию о пользователях, действующие в нашей стране иностранные сети – нет. Закон об ответственности за кибербуллинг отчасти решит эту проблему, – сказал газете ВЗГЛЯД юрист Александр Журавлев, комментируя внесение в Госдуму данного законопроекта. Эксперт также указал на другие меры по защите пользователей от травли в Сети.

«Законопроект об уголовной ответственности за кибербуллинг в интернете решает много вопросов, связанных с этой темой. Но я бы на этом не ограничивался», – отметил Александр Журавлев, глава комиссии по правовому регулированию обеспечения цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР).

Напомним, в понедельник в Госдуму был внесен законопроект об уголовной ответственности за клевету в Сети. Ранее директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина в своей презентации сообщила, что с кибербуллингом (онлайн-травлей) сталкивается 72% подростков.

По мнению Мизулиной, в «коронавирусные» месяцы не только возросло время пребывания людей в интернете, но и был отмечен рост уровня агрессии в Сети. По оценке Мизулиной, каждый четвертый пользователь интернета столкнулся в соцсетях и мессенджерах с угрозами в свой адрес, оскорбительными сообщениями и другими проявлениями кибербуллинга.

«Оскорбления, клевета, нанесение ущерба деловой репутации должны пресекаться в сети интернет, так же как и вне ее. К регулированию всего этого в сети есть вопросы», – подчеркнул Журавлев. Внесенный законопроект, по мнению эксперта, отчасти эти вопросы решает. «Но на сегодняшний день в сети есть лица, действующие не под своими реальными именами. Тогда не ясно, кого привлекать к ответственности», – добавил юрист.

«Кроме того, важно отметить – надо различить, как действуют в России иностранные соцсети, которые не имеют здесь официального представительства и работают больше по своим правилам, и как действуют российские соцсети, – отметил Журавлев. – Российские сети в случае получения запроса от регулятора, правоохранительных органов или судов, их исполняют и предоставляют информацию о пользователях. Иностранные не предоставляют такие данные. Внесенный законопроект отчасти решает эту проблему отсутствия механизмов воздействия на зарубежные интернет-площадки».

Кроме того, добавил он, необходимо принять правила саморегулирования. В них должен был прописан порядок работы онлайн-площадок, регламент подачи жалоб на тех или иных пользователей или их контент, и порядок реагирования на эти жалобы.

Эксперт убежден, что также необходимо внести нормы ответственности за неисполнение такого саморегулирования. Если не будет стимула для исполнения подобных вещей, то тогда кибербуллинг в иностранных сетях будет процветать, полагает юрист.

«При принятии всех этих правил мы сможем оперативно пресекать кибербуллинг в сети. Скорость особенно важна, потому что одна из самых незащищенных групп для воздействия травли в интернете - это дети. Если нельзя пресечь травлю за короткое время, то детям может быть нанесена серьезная моральная травма», – заключил Журавлев.

По мнению экспертов, российские законодатели могут ориентироваться на зарубежный опыт – в ряде технологически развитых стран законодательство предусматривает ответственность и за распространение клеветы, и за травлю в Сети. Так, например, Южная Корея приняла закон об ответственности за кибербуллинг в 2007 году, в ФРГ предусмотрена уголовная ответственность за аналогичное преступление. Австралийские законодатели в прошлом году начали обновления законодательства о диффамации – оглашении позорящих сведений в печати, в частности, обсуждается вопрос об ответственности соцсетей за публикации пользователей. В 2015 году поправки в свой уголовный кодекс приняла Канада.

В США наказание за кибер-травлю и угрозы в Сети предусмотрено на уровне отдельных штатов – например, в Джорджии подобные нормы были утверждены еще в 1999 году. Как сообщало Би-Би-Си, в мае этого года президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который, как считают в Белом доме, позволит регулировать деятельность соцсетей и лишит их защиты от обвинений в клевете.

В ряде стран борьба с кибербуллингом ведется на уровне школ или при поддержке профильных некоммерческих организаций. Так, например, во Франции учителя следят за блогами, которые ведут ученики, и помогают жертвам, в то время, как инициаторам кибербуллинга грозит исключение из школы. В США в борьбе с запугиванием детей участвуют несколько НКО – например, The Fight Crime: Invest In Kids, в которой участвуют юристы и сотрудники полиции. В Канаде, разработкой методики предотвращения интернет-травли среди школьников занимается крупная организация Promoting Relationships and Eliminating Violence Network (PREVNet).