РФС начал внутреннюю проверку в отношении арбитра Матюнина

Российский футбольный союз (РФС) начал проведение внутренней проверки в отношении арбитра Алексея Матюнина из-за ошибок, повлиявших на результат матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» – «Крылья Советов», сообщили в службе коммуникаций РФС.

«В связи с общим уровнем судейства матча 26-го тура Российской премьер-лиги «Химки» – «Крылья Советов» и допущенными в ключевых моментах встречи ошибками, Российский футбольный союз проводит внутреннюю проверку в отношении арбитра Алексея Матюнина и его работы в сезоне-2021/22. На время проверки судья не будет получать назначения на матчи», – передает ТАСС сообщение РФС.

Матч «Химки» – «Крылья Советов» прошел 24 апреля на «Арене-Химки» и завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев. Позднее экспертно-судейская комиссия при президенте РФС установила, что Матюнин допустил две ошибки, повлиявших на исход матча, – неверно поставил пенальти в ворота гостей, а также ошибочно засчитал гол полузащитника «Химок» Резиуна Мирзова

Ранее Арбитр Михаил Вилков, судивший матчи Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ), был пожизненно отстранен от работы на любых матчах.