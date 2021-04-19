Российского арбитра пожизненно отстранили от работы на футбольных матчах

Арбитр Михаил Вилков, судивший матчи Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ), пожизненно отстранен от работы на любых матчах, сообщил председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц.

«Жесткое решение по поводу Вилкова такое: человек больше не будет судить. Считаю, он вообще не должен судить в футболе. Это решение принято мной. Он больше не будет назначаться на матчи. Более того, после отстранения на девять матчей в прошлом году я говорил, что утрата доверия – очень серьезная формулировка. Говорил ему, что нельзя допускать серьезные ошибки, которые могли бы вновь использовать эту формулировку в отношении него. С самим Михаилом я не говорил», – передает слова Хачатурянца РИА «Новости».

По мнению главы судейского комитета РФС, решение в отношении Вилкова должно побудить других арбитров более профессионально относиться к своему делу и быть максимально внимательными. «Понятно, что они испытывают давление, как и любой человек, попадающий в экстремальную ситуацию. Но на то судьи и профессионалы, чтобы с этим давлением справляться и профессионально выполнять работу, которую должны делать. По итогам первой части чемпионата были удалены из РПЛ судьи, получившие наиболее низкие оценки. Были вопросы к их профессиональным качествам, но Вилков к ним не относится: это высокопрофессиональный судья с большим опытом – его ошибки становятся резонансными», - подчеркнул Хачатурянц.

Рефери был пожизненно отстранен из-за ошибок, допущенных им в матче 26 туру РПЛ между московским «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1). Сначала Вилков неверно оценил эпизод борьбы полузащитника москвичей Рифата Жемалетдинова с хавбеком ростовчан Армином Гиговичем, показав последнему желтую карточку, а затем неправильно назначил пенальти в пользу железнодорожников за нарушение на полузащитнике Гжегоже Крыховяке, пишет Sport24. В текущем сезоне судья уже допускал грубые ошибки в матче между казанским «Рубином» и «Краснодаром», передает «Московский комсомолец». Вилков в 2012 году получил лицензию Международной федерации футбола (ФИФА).

На прошлой неделе российский арбитр Сергей Лапочкин был отстранен Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от любой футбольной деятельности на 90 дней.