Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».17 комментариев
Захарова заявила о сеансах плача в Госдепе из-за победы Трампа
Захарова заявила о сессиях плача в Госдепе США из-за победы Трампа
Мария Захарова сообщила, что в Госдепе США проходят сессии плача и крика в связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах.
Как сообщает ТАСС, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале написала, что в Госдепе США проходят сессии плача и крика. Эти мероприятия устраиваются американскими дипломатами после победы Дональда Трампа на выборах. По словам Захаровой, сессии проводятся для коллективного выражения разочарования и боли.
Захарова отметила, что американским дипломатам потребовался психоконсультант, чтобы справиться с переживаниями по поводу внешнеполитического курса страны. Она также задается вопросом, почему до избрания Трампа не было подобных реакций на сложные ситуации, такие как конфликт на Украине и в секторе Газа.
Ситуация вызвала скандал, так как, по словам Захаровой, американские дипломаты тратят рабочее время и бюджетные средства на эмоциональные сессии. Это привлекло внимание конгрессмена Даррелла Иссы, который запросил у Госсекретаря США Тони Блинкена разъяснений о психоэмоциональном состоянии сотрудников Госдепа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова отметила цикличность американского правосудия, связанного с прекращением федеральных дел против Дональда Трампа, что демонстрирует различные результаты до и после выборов. Захарова также считает, что администрация уходящего президента США Джо Байдена может предпринять недружелюбные шаги против России в последние месяцы своего существования. Она заявила, комментируя триумф Трампа на выборах президента США, что победа зависит от любви к своей стране, а не от ненависти к другим государствам.