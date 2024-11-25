Захарова: прекращение дел против Трампа подчеркивает цикличность правосудия США

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала прекращение Министерством юстиции США федеральных дел против избранного президента Дональда Трампа. Захарова отметила, что это решение подчеркивает «удивительную цикличность» американского правосудия.



«Удивительная цикличность у американского демократичного правосудия – раз в 4 года оно демонстрирует абсолютную непредвзятость: сначала до выборов, а потом сразу после, хотя и с двумя абсолютно разными результатами. Вот такая она – американская демократия», – заявила Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее директор по коммуникациям переходной команды республиканца Стивен Чун сообщил, что Министерство юстиции США прекратило все федеральные дела против Дональда Трампа. Это решение вызвало широкий общественный резонанс и обсуждение в контексте политической ситуации в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции США прекратило все федеральные дела против Дональда Трампа, что было названо победой для верховенства права. Суд Нью-Йорка решил перенести вынесение приговора Трампу по делу о подлоге документов на 26 ноября, удовлетворив ходатайство его адвокатов о переносе заседания после президентских выборов. Экс-президент Трамп заявил, что ему запретили давать показания по делу о подлоге документов, что он считает неконституционным. Рост судебных расходов может вызвать финансовые проблемы у Трампа, так как для их покрытия он использует средства от доноров, собранные комитетом Save America.