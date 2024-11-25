Минюст США завершил дела против Трампа

Минюст США прекратил все федеральные дела против Трампа по решению команды

Tекст: Денис Тельманов

Министерство юстиции США прекратило федеральные дела против Дональда Трампа, сообщает ТАСС. Такое решение было озвучено Стивеном Чуном, директором по коммуникациям переходной команды Трампа, который назвал это «главной победой для верховенства права».



«Сегодняшнее решение министерства юстиции завершает неконституционные федеральные дела против президента Трампа», – подчеркнул Чун. По его словам, Трамп и его сторонники рассчитывают на прекращение политического использования правосудия и объединение страны.

Ранее Трампу инкриминировались нарушения в связи с вмешательством в выборы 2020 года и неправильным обращением с секретными документами. Однако в понедельник спецпрокурор Джек Смит подал в суд ходатайство о прекращении дела о попытке Трампа сохранить власть, несмотря на поражение на выборах.

Смит в августе 2023 года выдвинул против Трампа обвинения по четырем статьям, предполагающим до 20 лет лишения свободы за самое тяжкое из них. Однако Министерство юстиции считает уголовное преследование действующего лидера неконституционным.

Трамп одержал победу на выборах 5 ноября, победив Камалу Харрис, представителя демократов. NBC News ранее сообщал, что Минюст может прекратить расследования до вступления Трампа в должность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд Нью-Йорка решил перенести вынесение приговора Дональду Трампу на 26 ноября. Экс-президент США заявил, что ему запретили давать показания по делу о подлоге документов компании Trump Organization. Рост судебных расходов может вызвать проблемы с финансами у Трампа, который использует средства от доноров для оплаты этих расходов.