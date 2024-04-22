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    США сделали крупную ставку на затягивание украинского конфликта
    На аэродроме Днепр уничтожены украинские МиГ-29 и пусковая установка ЗРК С-300ПС
    Президент Швейцарии написала Путину письмо после переизбрания
    Блогер Лерчек задолжала логистической компании более 22 млн рублей
    Российские военные ликвидировали отряд РДК возле Очеретино
    НАТО заверило в отсутствии планов переброски «боевых сил» на Украину
    Российские войска освободили Богдановку возле Часова Яра
    Пентагон пообещал доставить боеприпасы Киеву за несколько дней
    Молдавский политолог назвал цель создания оппозиционного блока «Победа»
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как приблизит победу новая группировка войск «Север»

    В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование или предвестник очень плохих новостей для противника?

    6 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хотят ли европейцы войны с Россией

    Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Отопление в доме поменять нельзя, а гендер – можно

    Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.

    19 комментариев
    22 апреля 2024, 01:23 • Новости дня

    Стало известно о высоких судебных расходах Трампа

    Bloomberg указало на возможные проблемы с финансами у Трампа из-за судебных расходов

    Стало известно о высоких судебных расходах Трампа
    @ Seth Wenig-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Рост судебных расходов может вызвать проблемы с финансами у экс-президента США Дональда Трампа, свидетельствуют финансовые данные его предвыборной кампании.

    Как сообщает Bloomberg, для оплаты судебных расходов Трамп использует средства от доноров, собранные комитетом Save America. Отмечается, что уже пришлось потратить 4,9 млн долларов, на счетах остается «всего 6,8 млн», передает РИА «Новости».

    Bloomberg не исключает, что Трамп задействует собственные средства или же попробует получить больше денег от доноров. При этом Национальный комитет Республиканской партии не стал платить за его судебные издержки.

    Напомним, суд штата Нью-Йорк признал Трампа и двух его сыновей виновным по делу о мошенничестве, обязав экс-президента выплатить около 355 млн долларов компенсации штату. Трамп заявил, что будет обжаловать решение суда.

    В августе 2023 года большое жюри в штате Джорджия выдвинуло против Трампа обвинения в якобы имевшей место попытке добиться пересмотра результатов выборов президента в 2020 году. Кроме того, Трампа обвиняют по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами.

    21 апреля 2024, 15:50 • Новости дня
    Blick: Президент Швейцарии написала Путину письмо после переизбрания
    Blick: Президент Швейцарии написала Путину письмо после переизбрания
    @ REUTERS/Denis Balibouse

    Tекст: Ольга Иванова

    Вскоре после переизбрания российского лидера Владимира Путина президент Швейцарии Виола Амхерд направила ему письмо, в котором выразила соболезнования в связи с терактом в Подмосковье, пишет швейцарское издание Blick.

    Со ссылкой на представителя министерства обороны Лоренца Фришкнехта издание сообщает, что письмо стало «призывом к диалогу в трудные времена», передает РИА «Новости».

    Президент Швейцарии подчеркнула, что уважение норм международного права и принципов, закрепленных в Уставе ООН, должно стать «компасом для достижения мира и процветания».

    При этом утверждается, что в письме Амхерд выразила соболезнования в связи с терактом в Подмосковье, но не поздравила Путина с переизбранием.

    В марте Путин победил на президентских выборах, за него проголосовали 87,28% избирателей.

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    21 апреля 2024, 10:10 • Новости дня
    Корабль ЧФ России отбил ракетную атаку ВСУ
    Корабль ЧФ России отбил ракетную атаку ВСУ
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные в Севастополе на одном из кораблей отбили атаку противокорабельной ракеты, от упавших осколков произошло небольшое возгорание, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Как сообщил Развожаев в своем Telegram-канале, в воскресенье утром на одном из кораблей моряки отбили атаку противокорабельной ракеты. Он добавил, что упавшие осколки вызвали возгорание, которое быстро потушили.

    Ранее российские военные сбили над Черным морем украинскую ракету «Нептун».

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    21 апреля 2024, 13:37 • Новости дня
    На аэродроме Днепр уничтожены украинские МиГ-29 и пусковая установка ЗРК С-300ПС
    На аэродроме Днепр уничтожены украинские МиГ-29 и пусковая установка ЗРК С-300ПС
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Авиация, ракетные войска и артиллерия РФ уничтожили на аэродроме Днепр украинские самолет МиГ-29, пункт управления, радиолокатор и пусковую установку ЗРК С-300ПС, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что ВС РФ поразили цех по производству беспилотников, радиолокационную станцию «Пеликан», а также живую силу и технику ВСУ в 104 районах.

    По данным Минобороны, средствами ПВО за сутки сбиты 194 украинских БПЛА, восемь реактивных снарядов HIMARS и «Ураган».

    В сообщении говорится, что с начала СВО уничтожено: 592 самолета, 270 вертолетов, 22 289 БПЛА, 508 ЗРК, 15 816 танков и ББМ, 1269 РСЗО, 9008 орудий артиллерии, 21 205 единиц спецтехники.

    Ранее в Минобороны сообщили, что войска ДНР при поддержке российских сил задействовали комплекс мер, в результате которых взяли под контроль населенный пункт Богдановка в Донецкой народной республике.

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    21 апреля 2024, 13:28 • Новости дня
    Российские войска освободили Богдановку в ДНР
    Российские войска освободили Богдановку в ДНР
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Войска ДНР при поддержке российских сил задействовали комплекс мер, в результате которых взяли под контроль населенный пункт Богдановка в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на западном направлении подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 68-й егерской, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны.

    Отмечается, что уничтожены 155-мм гаубица М777, два 105-мм орудия М119, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм САУ «Акация», 122-мм САУ «Гвоздика», четыре 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира», БМ РСЗО «Град», РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

    В Минобороны уточнили, что на южном направлении подразделения Южной группировки войск полностью освободили Богдановку, улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение 53-й механизированной бригаде ВСУ. В сообщении говорится, что отражены две контратаки 93-й механизированной бригады ВСУ и уничтожены 152-мм орудие Д-20, БМ РСЗО «Град», две станции РЭБ «Нота», пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

    Как указали в пресс-службе, на центральном направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение 3-й штурмовой и 24-й механизированной бригадам ВСУ, а также отразили восемь контратак и уничтожили 155-мм гаубицу М777 и склад ГСМ.

    По данным Минобороны, подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение 58-й мотопехотной бригаде ВСУ и 128-й бригаде теробороны, а также уничтожили 155-мм гаубицу FH-70, 122-мм гаубицу Д-30 и две станции РЭБ «Нота».

    В ведомстве добавили, что на Днепровском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение 23-й бригаде нацгвардии и 121-й бригаде теробороны, также уничтожена 175-мм САУ М107 производства США.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские войска за сутки улучшили свои позиции на четырех направлениях в зоне СВО.

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    21 апреля 2024, 15:07 • Новости дня
    В Подмосковье мужчина случайно застрелил девочку из пневматики

    СК: В Подмосковье мужчина случайно застрелил девочку из пневматики

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мужчина застрелил 6-летнюю девочку из пневматического оружия в Наро-Фоминске Московской области во время стрельбы по алюминиевым банкам, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК.

    Как сообщили в пресс-службе, 20 апреля обвиняемый в беседке на даче в деревне Мартемьяново в городском округе Наро-Фоминск вместе с друзьями стрелял по алюминиевым банкам из пневматического оружия и в момент передачи винтовки выстрелил в сторону, где находилась девочка, которой пуля попала в область груди, передает РИА «Новости».

    Девочку доставили в больницу, где она, несмотря на усилия врачей, скончалась.

    По информации СК, 52-летнему жителю Москвы предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, он задержан.

    Ранее рабочего ранили из пневматики из окна квартиры в Москве.

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    21 апреля 2024, 15:28 • Новости дня
    Бойцы группировки «Центр» эвакуировали трофейный танк Leopard 2
    Бойцы группировки «Центр» эвакуировали трофейный танк Leopard 2
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Бойцам группировки «Центр» удалось успешно эвакуировать танк Leopard 2 из зоны боевых действий, сообщил телеведущий Владимир Соловьев.

    В своем Telegram-канале он опубликовал кадры эвакуации, а также рассказал, что специалисты группировки тщательно спланировали и провели эту операцию.

    По словам Соловьева, чтобы сдвинуть с места немецкий танк, эвакуационной команде пришлось подорвать его гусеницы.

    Ранее военнослужащие первой отдельной гвардейской мотострелковой бригады первого армейского корпуса эвакуировали с линии боевого соприкосновения в населенном пункте Северное на Авдеевском направлении первую трофейную БМП Marder.

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    21 апреля 2024, 08:57 • Новости дня
    Группировка ВСУ в Семеновке оказалась под угрозой окружения

    Кимаковский: Группировка ВСУ в Семеновке рискует попасть в окружение

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка украинских войск в селе Семеновка рискует оказаться в окружении. У населенного пункта осталась единственная дорога, по которой ВСУ могут покинуть населенный пункт, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, у ВСУ осталась одна дорога, по которой они могут выйти из Семеновки под Авдеевкой, при этом оставшаяся там группа украинских военных может попасть в окружение, передает РИА «Новости».

    Кимаковский сообщил также, что оставшийся путь снабжения также находится под огневым контролем ВС России.

    Ранее Кимаковский сообщил, что укрепрайон украинских войск, в котором находились, предположительно, иностранные наемники, уничтожен в Часовом Яре.

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    21 апреля 2024, 18:33 • Новости дня
    Российские военные ликвидировали отряд РДК возле Очеретино

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные в ходе спецоперации ликвидировали отряд боевиков «Русского добровольческого корпуса» (РДК внесен в список террористов и экстремистов), сообщил журналист Владимир Соловьев.

    Он уточнил в своем Telegram-канале, что отряд был уничтожен возле населенного пункта Очеретино в Донецкой народной республике

    Ранее российские военные уничтожили склад боеприпасов украинской оперативно-тактической группы «Донецк» и террористических формирований «Русского добровольческого корпуса».

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    21 апреля 2024, 14:28 • Новости дня
    Дипломаты взяли на контроль ситуацию с транзитом россиян в Латинскую Америку из Турции

    Российские дипломаты взяли на контроль ситуацию с транзитом россиян в Латинскую Америку из Турции

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские дипломаты в Турции ожидают реакции от МИД Турции и руководства Turkish Airlines на обращения по поводу сложностей с транзитом россиян в страны Латинской Америки через Стамбул, заявил генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов.

    Он рассказал РИА «Новости», что российские загранучреждения в Турции следят за ситуацией и довели вопрос до сведения руководства Turkish Airlines и МИД Турции.

    Ожидается официальная реакция на обращения.

    Ситуация с транзитом россиян в Латинскую Америку через Стамбул осложнилась с конца февраля. Turkish Airlines не допускает на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или «чистый» паспорт. В некоторых случаях мотивировка не озвучивается.

    Ранее Буравов сообщал, что авиакомпания Turkish Airlines в течение почти трех недель не допускает на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию пассажиров, в том числе россиян, российские дипломаты пытаются выяснить причины.

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    21 апреля 2024, 18:58 • Новости дня
    Молдавский политолог назвал цель создания оппозиционного блока «Победа»

    Политолог Андриевский: Молдавская «Победа» может собрать реальную силу и выдвинуть своего кандидата в президенты

    Молдавский политолог назвал цель создания оппозиционного блока «Победа»
    @ Тарас Рыбьянов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Создание в Молдавии оппозиционного предвыборного блока «Победа» имеет целью консолидировать всех пророссийских жителей страны и затем направить этот ресурс на будущего кандидата в президенты, сказал газете ВЗГЛЯД молдавский политолог Виталий Андриевский. Ранее в Москве начался съезд молдавских политиков.

    «Илан Шор в Молдавии спокойно никогда работать не будет. Его и его команду к власти никогда не допустят. Но на перелеты в Москву всех представителей этих партий, их проживание уходят громадные деньги. Значит, делается это все не просто так. Тем более тут в Молдавии ходят слухи, что Шор перед визитом в Москву летал на встречу к Путину в Сочи. Значит, проект серьезный», – рассказал Виталий Андриевский, глава Центра политологии избирательных технологий в Молдавии.

    «Сейчас в Молдавии закрыты практически все телеканалы, которые так или иначе контролировал Шор. Поэтому Кишинев уже не остановится. Кроме того, надо понимать, что есть большой сценарий больших людей на Западе относительно Молдавии – и, согласно этому сценарию, России в Молдавии нет. Поэтому они дадут добро на любые меры, чтобы Россию сюда не допустить», – продолжил собеседник.

    «Но у блока «Победа» есть одна очень сильная сторона, которой нет у других партий Молдавии – это так называемая избирательная сетка. Она состоит из квалифицированной команды – политтехнологов, бригадиров, агитаторов – и электорального ядра, готового проголосовать за любого кандидата. В этой «сетке» всего около трехсот тысяч человек, которые ранее хорошо отработали в Оргееве, Тараклии, Бельцах. Против них самих Кишинев уже заводил дела. Но они консолидируют всех пророссийских жителей Молдавии, а затем направят этот ресурс на другого кандидата, о котором мы, может, даже еще не слышали», – пояснил он.

    «Конечно, Кишинев не может допустить, чтобы эта сетка решила судьбу референдума, президентских и парламентских выборов. Уже сейчас их в Молдавии противники называют предателями. Но для того блок «Победа» и собрался в Москве, чтобы, скажем, почти официально заверить их сторонников в поддержке властей России. Таким образом, «Победа» может аккумулировать весь потенциальный электорат, собрать реальную силу, которая поведет своего кандидата в президенты», – отметил собеседник.

    «К тому же Москва может рассчитывать на то, что Игорь Додон еще соберет электорат с партией социалистов. А в итоге в Молдавии может найтись свой «Виктор Орбан», причем среди номинальных проевропейцев. Он будет махать флагом ЕС, а потом создаст с «Победой» коалицию под лозунгом: «Мы идем в Европу, но с Россией ссориться не собираемся», – резюмировал аналитик.

    В Москве в выходные проходит съезд молдавских политиков и представителей общественности, поддерживающих вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и выступающих против интеграции с Евросоюзом.

    В мероприятии, проходящем на двух языках – русском и молдавском, приняли участие глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, председатель партии «Шор» Илан Шор, депутат парламента Марина Таубер, а также представители партий «Возрождение», «Шанс», «Виктория» и «Альтернативная сила спасения Молдовы», передает ТАСС. Эти партии подписали соглашение о создании предвыборного блока «Победа».

    Блок «Победа» сформирован для восстановления отношений с Россией и ЕАЭС, а также со странами СНГ, сказал Шор. По его словам, президент Молдавии Майя Санду сознательно «рубит пуповину связей» с СНГ, с Россией, с ЕАЭС.

    Основная задача блока «Победа» заключается в том, чтобы продемонстрировать людям работающие и проверенные временем альтернативы. «Я уже называл их: Россия, ЕАЭС, СНГ. В этом направлении мы и будем действовать», – отметил Шор. Оппозиционер добавил, что блок объединил неравнодушных к судьбе Молдавии людей.

    При этом Гуцул заявила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост президента страны в 2024 году из-за возрастных ограничений. «У нас есть возрастные ограничения – от 40 лет. Мне еще рано», – сказала 37-летняя Гуцул. Она добавила, что оппозиционные силы страны в скором времени объявят имя единого кандидата, отметив, что это будет «грамотный человек, имеющий цель – процветание Молдавии».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Санду нашла антироссийский козырь в борьбе за власть в Молдавии.

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    21 апреля 2024, 13:40 • Новости дня
    Пентагон пообещал доставить боеприпасы Киеву за несколько дней

    Пентагон: США смогут поставить ВСУ боеприпасы из Германии за пару дней

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США после подписания законопроекта о военной помощи смогут доставить ВСУ боеприпасы со складов в Германии в короткий срок, передает New York Times слова представителя Пентагона генерала Патрика Райдера.

    По словам Райдера, у США надежная логистика, поэтому снаряды могут быть доставлены в течение нескольких дней, передает РИА «Новости».

    Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила закон об оказании военной помощи Израилю, Украине и Тайваню.

    Напомним, как сообщил дипломатический источник в Брюсселе, принятие на Украине жесткого закона о мобилизации для восполнения потерь ВСУ было условием для новых поставок оружия Киеву странами НАТО.

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    21 апреля 2024, 14:47 • Новости дня
    В районе припортовой инфраструктуры в Одессе прогремел взрыв
    В районе припортовой инфраструктуры в Одессе прогремел взрыв
    @ State Emergency Service of Ukraine in Odesa region/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрыв прогремел в Одессе, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

    По его словам, взрыв произошел в районе припортовой инфраструктуры, передает ТАСС.

    По данным издания «Супильне», взрыв прогремел через минуту после объявления в городе воздушной тревоги.

    Ранее в Одессе и в районе Черноморска также прогремели взрывы.

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    21 апреля 2024, 03:26 • Новости дня
    В миссии России при ООН заявили о неизбежности краха киевского режима
    В миссии России при ООН заявили о неизбежности краха киевского режима
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Оказание Соединенными Штатами новой военной помощи Украине не поможет предотвратить крах киевского режима, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    «Бесславный конец киевского режима неизбежен, независимо от этого нового пакета [помощи] и от всех тщетных усилий их сторонников в США и НАТО», – написал он на своей странице в соцсети, передает ТАСС.

    Полянский назвал Украину антироссийской «частной военной компанией», которая «профункционирует немного дольше» благодаря новой помощи, однако это приведет лишь к увеличению числа жертв.

    Напомним, 20 апреля Палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Объем пакета составил 95 млрд долларов, из которых 60 млрд долларов предназначены для Украины.

    Теперь законопроекты должен одобрить американский Сенат.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выделение военной помощи Украине прямым спонсированием терроризма.

    По словам дипломата, решение о выделении помощи Киеву, Израилю и Тайваню лишь усугубит мировые кризисные явления.

    Коментарии (18)
    21 апреля 2024, 04:50 • Новости дня
    Маск заявил об отсутствии стратегии выхода из украинского конфликта

    Илон Маск заявил, что переживает об отсутствии стратегии выхода из украинского конфликта

    Маск заявил об отсутствии стратегии выхода из украинского конфликта
    @ Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский предприниматель Илон Маск заявил, что боится отсутствия стратегии выхода из украинского конфликта.

    «Мое самое большое опасение заключается в том, что нет стратегии выхода из конфликта, это просто бесконечная война», – написал он в социальной сети, передает ТАСС.

    Маск отметил, что в результате этого конфликта гибнут дети.

    Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Объем пакета составил 95 млрд долларов, из которых 60 млрд долларов предназначены для Украины.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выделение военной помощи Украине прямым спонсированием терроризма.

    Коментарии (5)
    21 апреля 2024, 14:55 • Новости дня
    Роскомнадзор заблокировал сайт «Репортеры без границ»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной правозащитной организации «Репортеры без границ» (RSF) на территории России.

    Доступ к сайту rsf.org ограничен, согласно данным сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете, передает ТАСС.

    «Репортеры без границ» – это международная неправительственная организация, основанная в 1985 году. Она занимается защитой прав журналистов и сотрудников СМИ. Центральный офис RSF находится в Париже.

    Ранее сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам американских хостинг-провайдеров Amazon Web Services (AWS) и GoDaddy.

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      Вести переговоры с Владимиром Зеленским не имеет смысла, заявил глава МИД Сергей Лавров. Не поедет представитель России и в Швейцарию, где организуют так называемый саммит мира. Ранее Киев сам отказался от переговоров с Москвой. Мог передумать, но время вышло – и в первую очередь оно вышло у Зеленского.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

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    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

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