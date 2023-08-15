То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.0 комментариев
Против Трампа выдвинули обвинения по делу о выборах
Трампу предъявили обвинения по делу о попытке повлиять на итоги выборов 2020 года
Большое жюри в штате Джорджия выдвинуло против 45-го президента США Дональда Трампа обвинения в якобы имевшей место попытке добиться пересмотра результатов выборов президента в 2020 году.
Согласно базе данных окружного суда Фултона, обвинения также выдвинуты против помощников бывшего американского лидера – Руди Джулиани и Марка Медоуза, передает ТАСС.
Обвинительное заключение в отношении Трампа включает 13 пунктов, включая нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, а также заговор с целью подлога, подстрекательство государственных служащих к нарушению присяги, представление ложных документов, передает РИА «Новости».
Ответчиками по делу выступают в общей сложности 19 лиц, включая самого Трампа.