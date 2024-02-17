Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?28 комментариев
Нью-Йоркский суд признал Трампа и его сыновей виновным по делу о мошенничестве
Суд штата Нью-Йорк признал экс-президента США Дональда Трампа и двух его сыновей виновным по делу о мошенничестве
Судья Артур Энгорн признал экс-президента США Дональда Трампа и его сыновей – Дональда Трампа-младшего и Эрика Трамка – виновным по гражданскому делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization.
По решению суда экс-президент США должен будет выплатить около 355 млн долларов компенсации штату, Трамп-младший и Эрик – по 4 млн долларов, передает РИА «Новости».
Прокуратура просила для Трампа-старшего 370 млн компенсации и пожизненное отстранение от предпринимательской деятельности в сфере недвижимости.
По версии генпрокурора штата Нью-Йорк, компания предоставляла неверные сведения о стоимости активов, чтобы получить более благоприятные условия по кредитам и страховке, завысив стоимость поместья Трампа во Флориде, его апартаментов в небоскребе Trump Tower на Манхэттене, нескольких офисных зданий и полей для игры в гольф на сумму от 2,23 млрд до 3,6 млрд долларов.
Защита Трампа отмечает, что будет обжаловать судебное решение, поскольку обвинения безосновательны, а цена собственности могла со временем измениться по различным причинам.