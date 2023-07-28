Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».9 комментариев
Против Трампа в США выдвинуто дополнительное обвинение
Минюст США выдвинул дополнительное обвинение против Трампа по делу о секретных документах
Американским минюстом выдвинуто дополнительное обвинение против экс-президента США Дональда Трампа по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами, свидетельствуют материалы Южного округа штата Флорида.
Сообщается, что «добавлен 32-й пункт» обвинения. Бывший глава американского государства обвиняется «в незаконном хранении оборонной информации», передает ТАСС.
Новый пункт касается «презентации, посвященной военной активности в другой стране», передает РИА «Новости».
Кроме того, по делу проходит новый обвиняемый – Карлос Де Оливейра. Оливейру обвиняют в сговоре для препятствования правосудию и в попытке уничтожить видеозапись с камеры наблюдения летом 2022 года. Утверждается, что Оливейра, помощник Трампа Уолт Наута и сам экс-президент «сознательно и злонамеренно» хотели уговорить «другое лицо… изменить, повредить, уничтожить и скрыть объект с целью нарушить целостность и доступность последнего» для суда.
Предвыборный штаб Трампа объяснил новые обвинения против экс-президента стремлением «семьи Байдена» избавиться от соперника на выборах.
Напомним, Трамп в суде заявил, что не признает себя виновным по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами, которые забрал из Белого дома, и препятствовании правосудию.