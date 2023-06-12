Трамп прибыл во Флориду для участия в заседании суда по своему делу

CNN: Экс-президент США Трамп прибыл во Флориду для участия в заседании суда по делу о секретных документах

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибыл во Флориду для участия в заседании суда по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами, сообщил телеканал CNN.

Трамп отправился во Флориду из своего гольф-клуба в Нью-Джерси, куда вернется после заседания суда. Оно состоится во вторник в 15.00 (22.00 мск) в Майами. Арест Трампа не планируется, вероятно, он пробудет в суде два-три часа. Экс-президент США уже назвал новое уголовное дело против него вмешательством в выборы, передает ТАСС.

Как следует из обвинительного заключения, размещенного в пятницу в электронной базе данных суда Южного округа Флориды, американские правоохранительные органы предъявили Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения по 38 пунктам. Как указывается в заключении, сотрудники ФБР США в ходе обыска, прошедшего в августе прошлого года в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, изъяли в совокупности 102 документа: 27 из них находились в кабинете экс-главы администрации США, еще 75 – в кладовой. На 17 документах стоял гриф «совершенно секретно».

Республиканец Трамп утверждает, что никаких правонарушений с его стороны не было, поскольку он, будучи главой государства, обладал полномочиями, позволяющими рассекретить все находившиеся у него документы. Полномочия, однако, не распространялись на материалы, относящиеся к ядерной сфере. Именно такие документы, согласно обвинительному заключению, были обнаружены в Мар-а-Лаго.

Ранее Трамп заявил, что президент США Джо Байден хочет посадить его в тюрьму, поскольку стремится избавиться от главного политического оппонента, который значительно опережает по опросам действующего главу Белого дома. Трамп отверг «глупые и безосновательные» обвинения, назвав факт их выдвижения «злобным» преследованием и сравнив подобные действия с тем, «как это делали в сталинской России и коммунистическом Китае».