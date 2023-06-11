Трамп обвинил Байдена в использовании методов «сталинской России»

Трамп заявил об использовании администрацией Байдена методов «сталинской России» и коммунистического Китая

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что за новыми обвинениями против него по делу о секретных документах стоит администрация действующего лидера страны Джо Байдена.

В первом после новых выдвинутых обвинений публичном выступлении, которое прошло в штате Джорджия, Трамп заявил, что «марксисты, левые вновь задействовали коррумпированные минюст и ФБР». Выступая перед однопартийцами-республиканцами, он обвинил прокуратуру во вмешательстве в выборы. Он призвал «сокрушить этих преступников». «Потому что в конце концов они придут не за мной, а за вами. А я стою у них на пути», – приводит его слова ТАСС.

Трамп отверг «глупые и безосновательные обвинения», заявив, что администрация Байдена «вооружила министерство несправедливости». По его словам, «это злобное преследование является пародией на правосудие». Трамп считает, что Байден хочет посадить его в тюрьму, поскольку стремится избавиться от «главного политического оппонента, который значительно опережает по опросам» действующего лидера США. Трамп сравнил подобные действия с тем, «как это делали в сталинской России и коммунистическом Китае».

«В течение семи лет мы боремся, чтобы спасти нашу страну от сил, которые ее ненавидят и хотят разрушить. Эти силы сильнее, чем Россия, Китай, КНДР и Иран все вместе», – сказал он.

Кроме того, Трамп утверждает, что в случае его победы на выборах у Вашингтона не будет проблем с Россией, Китаем и Украиной. Он также вновь выступил с утверждением, что смог бы договориться о завершении конфликта на Украине за 24 часа. При этом Трамп утверждает, что только он сможет предотвратить третью мировую войну, которая, по его мнению, будет ядерной.

Трамп заявил в интервью Politico, что не намерен отказываться от участия в выборах, даже если будет признан виновным.

Напомним, в пятницу Трампу в США предъявили обвинения по 38 пунктам, включая незаконное хранение секретных документов. Его обвиняют в том, что он хранил шесть просто секретных бумаг и 31 суперсекретную (с информацией о ядерном оружии и стратегических уязвимостях Америки) в своей резиденции Мар-а-Лаго. Тем временем стало известно, что ФБР ведет против Байдена расследование о возможной взятке.

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