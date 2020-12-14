В Госдуму внесли проект об уголовной ответственности за клевету в интернете

В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете, его автором выступил первый зампредседателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин («Единая Россия»).

Согласно пояснительной записке к документу, текст которого размещен в электронной базе данных Госдумы, он предполагает внесение поправок в статью 128.1 Уголовного кодекса России («Клевета»). Как поясняет автор законопроекта, «одним из квалифицированных составов указанной статьи предусматривается уголовная ответственность за клевету, содержащуюся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации». Однако, констатирует Вяткин, в связи со стремительным развитием информационных технологий большая часть информации распространяется через интернет, при этом большинство сайтов не зарегистрированы в качестве СМИ, хотя зачастую «имеют аудиторию, значительно превосходящую по охвату традиционные средства массовой информации», передает ТАСС.

«Законопроектом предлагается устранить данный пробел правового регулирования и дополнить часть вторую статьи 128.1 УК положением, в соответствии с которым устанавливается уголовная ответственность за клевету, совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», а равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных», – подчеркивается в пояснительной записке.

Кроме того, документом предлагается дополнить перечень возможных наказаний за совершение преступлений, предусмотренных составами данной статьи УК «в целях предоставления суду возможности выбора справедливого наказания с учетом общих начал назначения наказания».

Ранее директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина в своей презентации сообщила, что с травлей в интернете сталкивается 72% подростков, отметив, что больше всего кибербуллинг распространен в Instagram, TikTok и Twitter.