В Общественной палате сказали, в каких соцсетях больше кибербуллинга

С травлей в интернете сталкивается 72% подростков, больше всего кибербуллинг распространен в Instagram, TikTok и Twitter, сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина в своей презентации.

«С травлей в той или иной форме сталкивались 72% подростков. Кибербуллинг как норму воспринимают 29% подростков», – цитирует презентацию Мизулиной РИА «Новости».



Она добавила, что во время пандемии коронавируса проблема кибербуллинга в соцсетях выросла в разы. А ощущение «мнимой анонимности» в интернете порождает «ситуацию абсолютной безнаказанности». «Соцсети-лидеры по распространению кибербуллинга в России: Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, WhatsApp и «ВКонтакте», – отметила Мизулина.

«12 млн пользователей из России состоят в сообществах, посвященных кибербуллингу, 2,5 млн из них – подростки», – уточняется в презентации к выступлению в рамках круглого стола «Клевета и буллинг: почему россияне не могут чувствовать себя в безопасности».

Общественница подчеркнула, что практически каждый второй подросток в России, 45% от общего числа несовершеннолетних, подвергается активному деструктивному воздействию в соцсетях. «Всего под влиянием деструктивного контента находятся 43 млн аккаунтов в социальных сетях, 8,2 млн – аккаунты подростков», – добавила она.

Сенатор также заявила о необходимости ввести уголовную ответственность за распространение личных данных человека без согласия.



«Распространение информации о частной жизни человека, его личной информации без его согласия, безусловно, должно быть уголовно наказуемым, как это работает в ряде стран мира», – сказала она.

«Очень важно, чтобы к этому подключились и социальные сети, и иностранные платформы. Мы полагаем, что нужно активнее привлекать их к этой работе. Важно обсуждать эти вещи и с ними для того, чтобы они тоже предпринимали какие-то меры в этом направлении», – подчеркнула Мизулина, добавив, что в Госдуме и Совете Федерации готовится соответствующий законопроект.

Ранее директор Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (ЦИСМ) Денис Заварзин, руководитель департамента ЦИСМ Анастасия Ковалева и клинический психолог Марина Гудзенко рассказала, как как защитить ребенка от травли.