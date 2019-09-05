Эксперты рассказали, как защитить ребенка от травли

Способы защиты ребенка от травли в школе и кибербуллинга обсудили генеральный директор Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (ЦИСМ) Денис Заварзин, руководитель департамента ЦИСМ Анастасия Ковалева и клинический психолог Марина Гудзенко.

«В первую очередь нужно быть ближе к своим детям, нужно быть им другом не только в обычной жизни, но и в социальной сети», – подчеркнул Денис Заварзин, передает РИА «Новости».

Чтобы защитить ребенка от кибербуллинга, по словам Заварзина, нужно следить за его поведением в соцсети, списком его друзей, постами, фотографиями, хештегами, группами, в которых он состоит.

Психолог Марина Гудзенко отметила, что ребенку очень сложно справиться с травлей без помощи взрослого.

«Очень важно, чтобы у ребенка в школе был хотя бы один человек, кому он доверяет, кому он может что-то рассказать. Для кого-то это социальные педагоги, для кого-то – психологи, для кого-то – профильные учителя, для кого-то – директор», – сказала психолог. Она также подчеркнула, что для защиты от буллинга родителям нужно выстроить доверительные отношения с ребенком, чтобы вовремя заметить негативные изменения в его настроении и поведении.

Заварзин рассказал, что, по данным ЦИСМа, в настоящее время с буллингом в той или иной форме сталкиваются почти все дети – те, которых травят, те, кто участвует в травле, и те, кто наблюдает за этим. Анастасия Ковалева отметила, что буллинг никогда не проходит бесследно и может впоследствии стать причиной суицида или агрессии.

Ранее Роскачество рассказало о методах борьбы с травлей в Сети. Также в Instagram разработал средство для борьбы с травлей.

Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (АНО ЦИСМ) учрежден по поручению Президента и распоряжению Правительства Российской Федерации в октябре 2018 года. Центр создан с целью выработки системы защиты молодого поколения, детей и подростков от воздействия негативной информации. Учредителем центра стало Федеральное агентство по делам молодежи.

Центр выявляет информацию, касающуюся детского суицида, кибербуллинга, а также других проявлений девиантного поведения и деструктивных явлений в молодежной среде.