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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Орешник» cпровоцировал отрицание, гнев и торг

    Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему именно Венгрия стала «другой Европой»

    Ирония в том, что на смену проекту Европы от Лиссабона до Владивостока, который был призван укрепить именно западную картину мира, может прийти проект Евразии от Владивостока до Будапешта (пока только до Будапешта), в котором центр тяжести будет смещен далеко на восток.

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    Тимур Шафир Тимур Шафир Голливудский протест против Трампа оказался спектаклем

    Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством страны. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах».

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    27 ноября 2024, 02:51 • Новости дня

    Израильские самолеты атаковали юг Бейрута

    Израильские ВВС нанесли удар по южным окраинам Бейрута, погибло 10 человек

    Израильские военные самолеты совершили авиаудары по предполагаемым объектам «Хезболлах» на юге Бейрута, в результате чего погибли не менее 10 мирных жителей, а 53 получили ранения.

    Как передает ТАСС, израильские ВВС нанесли удары по покинутым жителями районам на юге Бейрута. Атаке подверглись кварталы Гобейри, Кафаат, Лейлаки и Харет-Хорейк. По словам источника в службе гражданской обороны, взрывы также прогремели в предместьях Хадас и Шуэйфат, а также в лагере беженцев Бурдж-эль-Баражна.

    Эти удары были частью широкомасштабной операции против предполагаемых целей шиитской организации «Хезболлах». По данным ТАСС, во вторник количество авианалетов достигло рекордного уровня с начала ноября – 20 атак за один день. В результате погибло 10 мирных граждан и 53 получили ранения.

    Израильская армия шесть раз в течение суток предупреждала жителей о предстоящих воздушных атаках, настоятельно рекомендуя эвакуироваться из опасной зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные заявили, что нанесут удары по нескольким кварталам ливанской столицы и призвали мирных жителей к срочной эвакуации.

    В то же время Израиль заявил, что принял предложенный США план прекращения боевых действий в Ливане, который был одобрен военно-политическим кабинетом с большинством голосов, за исключением одного министра. Однако, власти северных населенных пунктов Израиля выразили недовольство возможным перемирием с «Хезболлой», опасаясь угрозы безопасности после повреждения большинства строений.

    26 ноября 2024, 03:55 • Новости дня
    Британия поставила Киеву десятки ракет Storm Shadow

    Великобритания тайно передала Киеву десятки крылатых ракет Storm Shadow

    Британия поставила Киеву десятки ракет Storm Shadow
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Великобритания несколько недель назад тайно поставила на Украину десятки крылатых ракет Storm Shadow, о чем не было объявлено публично.

    Британия несколько недель назад поставила десятки крылатых ракет Storm Shadow на Украину, сообщает Bloomberg. Передача ракет состоялась впервые во время премьерства Кира Стармера. Согласно источникам агентства, о поставке не объявляли публично, и не сообщалось точное количество ракет, а также дата их прибытия.

    Ракеты были отправлены до разрешения США и Британии на применение дальнобойного оружия для ударов с украинской территории вглубь России. 21 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что США и НАТО дали разрешение на использование такого оружия, после чего британские и американские ракеты атаковали российские военные объекты в Курской и Брянской областях.

    Россия в ответ применила новейшие баллистические ракеты «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепре, подчеркнув, что дальнейшая эскалация Западом может повлечь тяжелые последствия для него самого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и «рядом с ней».

    Европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников, а также что этими вооружениями управляют американские, британские и французские военные.

    Издание National Review считает, что разрешение США использовать ракеты ATACMS для ударов с территории Украины по России будет неэффективно из-за позднего принятия решения, и отмечает, что это решение принято в условиях неопределенности, вызванной планами избранного президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

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    26 ноября 2024, 11:44 • Новости дня
    Боррель: Отказ стран ЕС исполнить ордер МУС против Нетаньяху – двойные стандарты

    Боррель заявил, что отказ ЕС исполнять ордер МУС на Нетаньяху демонстрирует двойные стандарты

    Боррель: Отказ стран ЕС исполнить ордер МУС против Нетаньяху – двойные стандарты
    @ Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель обвинил страны ЕС в двойных стандартах, если они откажутся исполнить ордер МУС против израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

    Европейские страны должны исполнить ордер Международного уголовного суда (МУС) против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, иначе это станет проявлением двойных стандартов. Такое заявление сделал Жозеп Боррель, глава дипломатической службы ЕС, который готовится уйти на пенсию 1 декабря, передает ТАСС.

    Боррель подчеркнул неизбежность исполнения ордеров, заявив: «Ордер МУС – это не альтернатива, мне это нравится или мне это не нравится. Это обязательство».

    По мнению Борреля, Европейский союз не может одновременно поддерживать ордер против президента России Владимира Путина и отклонять аналогичный документ против Биньямина Нетаньяху. Он отметил, что такое поведение может вызвать критику со стороны международного сообщества за проявление двойных стандартов. Эта ситуация подчеркивает сложные дипломатические отношения и вызовы, с которыми сталкивается ЕС в области международного права и политики.

    Заявление Борреля было сделано по прибытии на заседание глав МИД стран Группы семи (G7). Решение по ордеру против Нетаньяху может стать значимым тестом на приверженность ЕС своим принципам и международным правовым договорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Турецкий президент Тайип Эрдоган назвал мужественным решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест израильского премьер-министра.

    Между тем американский сенатор Линдси Грэм заявил о возможных санкциях против союзников США, если они поддержат арест Нетаньяху, сотрудничая с Международным уголовным судом.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    26 ноября 2024, 09:03 • Новости дня
    Центр «Крымский беспилотник» испытал дрон «Горыныч 2.0»

    Новый дрон «Горыныч 2.0» прошел испытания с огнеметом в Крыму

    Центр «Крымский беспилотник» испытал дрон «Горыныч 2.0»
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Центр компетенций «Крымский беспилотник» успешно испытал дрон «Горыныч 2.0» с огнеметом, который может выбрасывать мощную струю зажигательной смеси и применять ее многократно, включая разминирование и повреждение оптоволоконных каналов.

    Центр компетенций «Крымский беспилотник» при поддержке «Барс-Сармат» завершил испытания нового дрона с огнеметом «Горыныч 2.0», сообщает ТАСС.

    Испытания прошли успешно, а устройство предназначено для множества целей, включая поражение дронов со связью «Старлинк» и повреждение оптоволоконных каналов.

    Основатель центра Виталий Романов пояснил, что модель «Горыныч 2.0» разрабатывалась крымскими специалистами несколько месяцев. Дрон способен выбрасывать мощную струю зажигательной смеси, а применение огнемета возможно многократно. Дроны можно заполнять различными смесями, что расширяет их функциональность.

    Среди возможностей использования дрона – разминирование, плановый поджог поверхности, а также атакующие действия против стационарных и мобильных объектов. По словам Романова, улучшение технических характеристик и носителя устройства увеличивает спектр применения дрона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уралдронзавод представил новый тяжелый боевой беспилотник «Бердыш», способный выполнять несколько функций, включая атаку с использованием огнемета и гранатомета; беспилотник-«дракон» станет разочарованием для ВСУ; беспилотник, способный поражать цели из огнемета, создается в интересах российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

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    26 ноября 2024, 07:57 • Новости дня
    В России разработали универсальную винтовку «Титан» калибра 308 для спецназа

    Tекст: Александра Юдина

    В России разработали полуавтоматическую винтовку «Титан» калибра 308 для спецназа, отличающуюся легкостью и высокой точностью, с кучностью 0,3 угловые минуты, что обеспечивает попадание в круг диаметром менее сантиметра на 100 метров.

    Винтовка легче аналогов и обладает высокой точностью. Она может использоваться как снайперское или штурмовое оружие. Эксперты уверены, что универсальные характеристики сделают ее востребованной в спецподразделениях, передают «Известия».

    По информации компании SWC, военные высоко оценивают надежность конструкции, точность и кучность «Титана».

    «Кучность составляет 0,3 угловые минуты, что на дистанции 100 метров обеспечивает попадание в круг диаметром менее сантиметра», – заявили в компании.

    Уточняется, что патрон калибра .308 мощный и надежный, производится в России в различных вариантах, включая бронебойный, что также способствует популярности винтовки у военных.

    Ранее в России начали серийное производство мобильных убежищ от ядерного взрыва.

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    26 ноября 2024, 05:23 • Новости дня
    Танк Т-80 с «царь-мангалом» облегчил наступление на Южно-Донецком направлении

    Минобороны РФ показало модернизированный танк Т-80 с защитными сооружениями

    Tекст: Денис Тельманов

    Танк Т-80 мотострелкового соединения с «царь-мангалом» успешно поразил позиции ВСУ, обеспечив наступление штурмовых групп на Южно-Донецком направлении, несмотря на помехи FPV-дронов.

    Минобороны РФ продемонстрировало работу модернизированного танка Т-80 в зоне СВО, сообщает РИА «Новости». Военнослужащие мотострелкового соединения группировки войск «Восток» использовали танк для поражения опорного пункта ВСУ, что облегчило наступление штурмовых групп на Южно-Донецком направлении. Танк был доработан с целью улучшения защиты от вооружений противника.

    Танкисты вышли на огневую позицию на дистанцию прямого выстрела и применили 125-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды по позициям противника. В результате были уничтожены пулеметные точки и укрепления, что обеспечило огневую поддержку наступающим пехотным группам. Стрельба велась на дистанции до 800 метров, несмотря на попытки противника использовать FPV-дроны для помех.

    По словам командира взвода с позывным «Уфа», «проделаны проходы в минно-взрывных заграждениях противника, а также поражены огневые средства и личный состав вооруженных сил Украины». Он добавил, что танк оснащен «царь-мангалом» – защитными сооружениями, а также цепями, решетками и средствами радиоэлектронной борьбы, кроме того, предусмотрен противоминный колейный трал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что развитие беспилотников и другого вооружения изменило каноны ведения боевых действий в рамках специальной военной операции.

    Медведев также отметил, что поставка новых и отремонтированных танков в войска России за последние три года увеличилась почти в восемь раз.

    В течение недели Вооруженные силы России установили контроль над пятью населенными пунктами в зоне специальной военной операции, как сообщило российское Минобороны.

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    26 ноября 2024, 04:54 • Новости дня
    Китай отверг обвинения Трампа в содействии поставкам фентанила

    Представитель Китая в США заявил о несостоятельности обвинений Трампа в фентаниле

    Tекст: Денис Тельманов

    Китай опроверг обвинения Дональда Трампа в содействии поставкам фентанила в США, заявив о несоответствии этих заявлений фактам и реальности.

    Китай отверг обвинения Дональда Трампа в содействии поставкам фентанила в США, пишет РИА «Новости». Представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что заявления Трампа противоречат фактам и реальности. Он подчеркнул, что восстановление сотрудничества в области борьбы с наркотиками стало важной договоренностью между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом.

    На встрече в Сан-Франциско в 2023 году лидеры договорились о возобновлении взаимодействия антинаркотических ведомств двух стран. Китайская сторона проинформировала США о ходе правоохранительных операций, связанных с наркотиками. По словам Лю, китайская сторона ответила на запросы США о проверке информации по определенным делам и предприняла необходимые действия.

    Лю Пэнъюй добавил, что сотрудничество в этой области доказывает несостоятельность обвинений о содействии Китая поступлению фентанила в США. Он подчеркнул, что такого рода обвинения противоречат «как фактам, так и реальности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в докладе спецкомитета Палаты представителей Конгресса США по Китаю говорится, что Китай причастен к фентаниловой эпидемии в США, так как напрямую субсидировал производство и экспорт запрещенных компонентов фентанила и других синтетических наркотиков.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая, если проблема наркотрафика не будет решена.

    Министры иностранных дел стран G7 планируют обсудить возможные меры против Китая из-за предполагаемой поддержки России на Украине.

    Заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл заявил, что сотрудничество России и КНДР может спровоцировать укрепление альянса США с Японией и Южной Кореей, что вызывает беспокойство у Китая.

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    26 ноября 2024, 05:51 • Новости дня
    Китай пригласил Афганистан на встречу глав МИД соседних стран

    Китай пригласил Афганистан на пятую встречу министров соседних стран

    Tекст: Денис Тельманов

    Китай направил официальное приглашение Афганистану для участия в пятой встрече министров иностранных дел стран-соседей, подчеркнув важность отношений между двумя странами.

    Китай официально пригласил Афганистан принять участие в пятой встрече министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран, сообщает Tolo news. Специальный представитель Китая по Афганистану Юэ Сяоюн встречался с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Моттаки, где выразил удовлетворение отношениями между Кабулом и Пекином и отметил уважение Китая к ценностям и выбору афганского народа.

    Заместитель пресс-секретаря афганского МИД Зия Ахмад Такал сообщил, что Юэ Сяоюн подчеркнул необходимость присутствия главы МИД Афганистана на предстоящей встрече министров иностранных дел стран-соседей. По его словам, стороны обсудили также вопросы регионального и экономического сотрудничества между двумя государствами.

    По данным интернет-портала, точная дата предстоящей пятой встречи министров иностранных дел соседних стран пока не объявлена. Напомним, что на прошлой встрече, которая состоялась в апреле 2023 года в Самарканде, Афганистан представлял глава МИД Исламского эмирата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании московского формата консультаций по Афганистану призвал западные страны вернуть Афганистану незаконно присвоенные активы и снять санкции. Делегация движения «Талибан», возглавляемая и. о. главы МИД Афганистана Амиром Ханом Муттаки, прибыла в Москву для участия в консультациях по афганской проблематике. Россия стремится развивать двустороннее сотрудничество с Афганистаном в разных сферах, включая экономику и безопасность, о чем заявил Сергей Шойгу на встрече с афганским вице-премьером.

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    26 ноября 2024, 06:26 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили БПЛА над Брянской областью

    Силы ПВО уничтожили БПЛА самолетного типа над Брянской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    В Брянской области силами ПВО обнаружен и уничтожен беспилотник, пострадавших и разрушений нет, службы работают на месте.

    Как передает РИА «Новости», над Брянской областью силами ПВО Министерства обороны был уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

    Губернатор отметил, что инцидент не привел ни к каким разрушениям или пострадавшим. На месте работают оперативные и экстренные службы для дальнейшего контроля ситуации.

    Ранее, во вторник ночью, Богомаз информировал о трех сбитых беспилотниках на территории Брянской области. Это подтверждает активность воздушных угроз в регионе, что требует повышенного внимания со стороны сил ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата в пригороде Воронежа с использованием дежурных сил ПВО и средств радиоэлектронной борьбы.

    Дмитрий Медведев отметил, что развитие беспилотников и другого вооружения изменило каноны ведения боевых действий в рамках специальной военной операции.

    В ночь на 25 ноября российские средства ПВО успешно отразили атаку 23 украинских беспилотников на объекты в четырех областях России, предотвратив потенциальный урон.

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    26 ноября 2024, 19:18 • Новости дня
    Израиль через соцсети предупредил о нанесении ударов по центру Бейрута

    Израиль через соцсети предупредил население о нанесении ударов по центру Бейрута

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные заявили, что нанесут удары по нескольким кварталам ливанской столицы, и указали, что мирным жителям необходимо проводить срочную эвакуацию.

    Представитель израильской армии Авихай Эдри в соцсети X (заблокирована в РФ) сообщил, что удары будут нанесены по кварталам Рас-Бейрут, Корниш-Мазраа, Мсейтбе и Зукак-эль-Блат, передает ТАСС.

    Отмечаются, что в этих районах находятся офисы Al-Qard Al-Hassan, спонсирующей «Хезболлу». Он добавил, что необходимо держаться на расстоянии минимум 500 метров от зоны поражения.

    Ранее в результате израильского артиллерийского удара по ливанскому блокпосту погиб один военнослужащий. До этого за одни сутки израильские удары по Ливану унесли жизни 84 человек.

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    27 ноября 2024, 01:25 • Новости дня
    Морпех рассказал о задачах британского наемника в Курске

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен, корректировал действия ВСУ с помощью БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен в Курске, корректировал действия украинских войск, используя беспилотники для разведки. Ему удалось признаться в неожиданных атаках российских морпехов.

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон был взят в плен Вооруженными силами России во время штурма украинского опорного пункта в курском приграничье. Командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, известный под позывным Бах, рассказал, что Андерсон занимался корректировкой действий ВСУ. Он использовал беспилотные летательные аппараты для разведки позиций российских морпехов, передает ТАСС

    «Британский наемник инструктировал и наводил. У них всегда работают с ними БПЛА, которые разведывают, где мы, что мы, как мы», – отметил Бах.

    Морпехи научились обманывать операторов противника, демонстрируя им ложные изображения, в то время как другая группа проводит вылазки и занимает позиции незаметно. Британец, попав в плен, признался, что ВСУ были застигнуты врасплох внезапной атакой морпехов.

    Кроме того, Андерсон сообщил, что иностранные наемники работают на других украинских позициях в Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Курский суд заключил под стражу британца Джеймса Скотта Риса Андерсона за незаконное пересечение границы России и участие в боевых действиях на стороне Украины. Андерсон заявил, что его командование Вооруженных сил Украины заставило его участвовать в операции в Курской области, изъяв паспорт и телефон. В то же время, британский наемник из Корнуолла Каллум Тиндал-Дрейпер был ликвидирован в ходе боевых действий на Украине 5 ноября.

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    26 ноября 2024, 11:35 • Новости дня
    Поселки на севере Израиля выступили против перемирия с «Хезболлой»

    Власти северного Израиля выступили против перемирия с «Хезболлой» из-за угроз безопасности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти северных населенных пунктов Израиля выразили недовольство возможным перемирием с «Хезболлой», опасаясь угрозы безопасности после повреждения большинства строений.

    Израильские власти северных районов выразили недовольство в связи с возможным перемирием с «Хезболлой», передает «Интерфакс».

    Глава администрации населенного пункта Метула Давид Азулай назвал такое соглашение капитуляцией и позором. Он отметил, что угроза не устранена, и около 70% зданий в Метуле повреждены, жители не могут вернуться домой.

    Азулай заявил, что восстановление Метулы займет не менее двух лет, и подчеркнул, что до тех пор, пока безопасность не будет гарантирована, жители не вернутся. Важно, чтобы безопасность была не только ощущением, но и реальностью, добавил он.

    Эйтан Давиди, глава администрации Маргалиот, также выразил обеспокоенность в интервью Channel 12. Давиди заявил, что невозможно полагаться на Ливан в вопросах безопасности, подчеркивая недоверие к возможности обеспечения защиты со стороны этой страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские войска нанесли удары по Ливану, в результате чего за сутки погибли 84 человека, в то время как «Хезболла» атаковала израильскую базу под Тель-Авивом.

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    26 ноября 2024, 22:57 • Новости дня
    Минск заявил о готовности ответить на агрессию и вызовы

    Минск заявил о готовности ответить на любые агрессивные выпады и вызовы

    Tекст: Денис Тельманов

    Начальник Генштаба ВС Белоруссии Павел Муравейко заявил о готовности Белоруссии отвечать на агрессию и вызовы, подчеркнув важность сотрудничества с Россией и модернизацию армии.

    Начальник Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко сообщил в интервью госизданию «СБ.Беларусь сегодня», что Минск готов противостоять любым агрессивным выпадам и вызовам, передает РИА «Новости». В рамках интервью Муравейко подчеркнул, что белорусские вооруженные силы активно подготавливаются к возможным угрозам через всесторонние тренировки и учения, а также оснащаются современным вооружением отечественного производства.

    Муравейко отметил, что на текущий момент разрабатывается концепция безопасности Союзного государства Беларуси и России, в которой отражены основные направления совместных действий по защите национальных интересов и границ, а также взаимодействие с Россией как стратегическим союзником.

    Особое внимание уделяется задачам по охране границ и защите воздушных рубежей. «Все у нас, повторюсь, для этого есть: есть понимание, любовь к Родине, силы и средства для обеспечения безопасности», – заявил начальник генштаба.

    Кроме того, белорусские военные проводят анализ современных конфликтов в мире и используют полученные выводы для улучшения подготовки и развития армии. Муравейко подчеркнул, что армия Беларуси является «очень гибким и очень живым организмом», который стремится к быстрой адаптации и совершенствованию боевого мастерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что деструктивные силы готовы использовать любые меры для дестабилизации обстановки в стране, включая насилие и вред инфраструктуре.

    Военнопленный Александр Залесский сообщил, что ВСУ заминировали все мосты и дамбы на границе с Белоруссией для их подрыва в случае движения техники.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае повторения протестов 2020 года в стране отключат интернет, чтобы предотвратить дестабилизацию и вмешательство из-за рубежа.

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    26 ноября 2024, 23:54 • Новости дня
    Турция депортировала подозреваемых в убийстве раввина в ОАЭ

    В Турции задержали и депортировали в ОАЭ троих узбеков за убийство раввина

    Tекст: Денис Тельманов

    В Турции задержали троих граждан Узбекистана, подозреваемых в убийстве израильского раввина Цви Когана в ОАЭ, и депортировали их обратно в Эмираты для суда.

    Газета Turkiye сообщает, что сотрудники Национальной разведорганизации Турции (MIT) и полиции задержали в Стамбуле троих граждан Узбекистана. Они подозреваются в убийстве израильского раввина Цви Когана в Объединенных Арабских Эмиратах. Подозреваемых депортировали в ОАЭ, где они предстанут перед судом.

    Операция по задержанию была тайной. Задержаны граждане Узбекистана: Алимбай Тохирович и Махмуджан Абдуррахим, оба 28 лет, а также Азизбек Камилович, 33 года. Информация о прибытии подозреваемых в Стамбул была получена заранее от эмиратских властей. Им разрешили спокойно выйти из самолета и сесть в такси, за которым велось постоянное наблюдение. В момент стандартной проверки документов такси остановили, и подозреваемые были задержаны.

    После убийства Цви Когана, проживавшего в ОАЭ как эмиссар движения «Хабад», его тело было обнаружено эмиратскими службами безопасности. Коган, гражданин Израиля и Молдавии, жил в Абу-Даби с 2020 года, с момента установления дипломатических отношений между Израилем и ОАЭ. Он также был помощником главного раввина-резидента в ОАЭ Леви Духмана.

    Министерство иностранных дел ОАЭ выразило благодарность Турции за содействие в задержании подозреваемых. Канцелярия премьер-министра Израиля подтвердила убийство Когана и высказала признательность за оперативные действия турецких властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Объединенных Арабских Эмиратах раввин и лидер еврейской общины Цви Коган был найден мертвым в Абу-Даби, и подозреваемыми в его убийстве стали трое граждан Узбекистана сообщалось, тело 28-летнего раввина, имеющего израильско-молдавское гражданство, было обнаружено в воскресенье.

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    27 ноября 2024, 00:48 • Новости дня
    Израиль одобрил соглашение о прекращении огня в Ливане

    Израиль и «Хезболлах» согласовали прекращение огня по предложению США

    Tекст: Денис Тельманов

    Израиль принял предложенный Соединенными Штатами план прекращения боевых действий в Ливане, который был одобрен военно-политическим кабинетом с большинством голосов, за исключением одного министра.

    Израильский военно-политический кабинет большинством голосов одобрил предложение США о прекращении боевых действий в Ливане, сообщает ТАСС. Десять министров поддержали это решение, один выступил против. В заявлении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху подчеркивается, что Израиль сохраняет право на ответные действия в случае угрозы своей безопасности.

    Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, возглавляющий партию «Оцма Ехудит», стал единственным, кто проголосовал против. Он ранее назвал это соглашение «исторической ошибкой» для Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в телеобращении отметил, что прекращение огня связано с необходимостью сосредоточиться на «иранской угрозе» и пополнить запасы вооружения.

    Президент США Джо Байден подтвердил, что в рамках договоренностей Израиль может реагировать в случае угроз со стороны «Хезболлах». Он также уточнил, что американские силы не будут размещаться в южной части Ливана, а США вместе с Францией окажут необходимую помощь для полной реализации сделки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти северных населенных пунктов Израиля выразили недовольство из-за возможного перемирия с «Хезболлой», опасаясь угрозы безопасности после повреждения большинства строений, и глава администрации Метулы Давид Азулай назвал такое соглашение капитуляцией и позором.

    Ливанское движение «Хезболла» нанесло ракетный удар по базе Глилот, принадлежащей израильской военной разведке в пригороде Тель-Авива. В ответ израильские военные заявили, что нанесут удары по нескольким кварталам ливанской столицы и призвали к срочной эвакуации мирных жителей.

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    27 ноября 2024, 02:39 • Новости дня
    ВСУ обстреляли ДНР пять раз за сутки

    ВСУ выпустили 16 боеприпасов при пяти обстрелах ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки Вооруженные силы Украины пять раз обстреливали районы Донецкой Народной Республики, выпустив 16 боеприпасов на горловском направлении.

    Как сообщает ТАСС, за прошедшие сутки было зафиксировано пять обстрелов жилых районов Донецкой Народной Республики вооруженными силами Украины. Всего было выпущено 16 различных боеприпасов по территории республики.

    По данным военного следственного управления СК России по региону, все обстрелы произошли на горловском направлении. Представители ведомства подчеркнули, что каждый случай обстрела был тщательно зафиксирован и задокументирован.

    Обстрелы создают угрозу для мирного населения, живущего вблизи линии соприкосновения. Местные власти предпринимают меры для защиты граждан и минимизации последствий атак. Правоохранительные органы продолжают следить за развитием ситуации и принимают дополнительные меры безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-следственное управление СК по ДНР сообщило, что с 25 по 26 ноября впервые за последние 12 месяцев в ДНР не зафиксировано обстрелов жилых районов. Российские войска провели успешную операцию в селе Романовка, оттеснив подразделения ВСУ и начав зачистку населенного пункта. В Макеевке попытка украинского дрона атаковать запасы зерна была предотвращена с помощью системы защиты «Купол Донбасса».

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