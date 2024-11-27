Израильские самолеты атаковали юг Бейрута

Израильские ВВС нанесли удар по южным окраинам Бейрута, погибло 10 человек

Как передает ТАСС, израильские ВВС нанесли удары по покинутым жителями районам на юге Бейрута. Атаке подверглись кварталы Гобейри, Кафаат, Лейлаки и Харет-Хорейк. По словам источника в службе гражданской обороны, взрывы также прогремели в предместьях Хадас и Шуэйфат, а также в лагере беженцев Бурдж-эль-Баражна.



Эти удары были частью широкомасштабной операции против предполагаемых целей шиитской организации «Хезболлах». По данным ТАСС, во вторник количество авианалетов достигло рекордного уровня с начала ноября – 20 атак за один день. В результате погибло 10 мирных граждан и 53 получили ранения.

Израильская армия шесть раз в течение суток предупреждала жителей о предстоящих воздушных атаках, настоятельно рекомендуя эвакуироваться из опасной зоны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные заявили, что нанесут удары по нескольким кварталам ливанской столицы и призвали мирных жителей к срочной эвакуации.

В то же время Израиль заявил, что принял предложенный США план прекращения боевых действий в Ливане, который был одобрен военно-политическим кабинетом с большинством голосов, за исключением одного министра. Однако, власти северных населенных пунктов Израиля выразили недовольство возможным перемирием с «Хезболлой», опасаясь угрозы безопасности после повреждения большинства строений.

