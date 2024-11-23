Захарова указала на активное участие Британии в антироссийской гибридной войне

Эксперт оценил способность противодействия западных комплексов ПРО «Орешнику»

Эксперт Ермаков: Запад не станет поставлять Украине комплексы, которые в теории могли бы перехватить «Орешник»

Tекст: Анастасия Куликова

«Мы понимаем, что в случае с «Орешником» не идет речи о том, что он был создан за год или за два. Есть несколько версий происхождения данного вида вооружений. Однако стоит отметить, что часть программ по разработке такого оружия в свое время подзаглохла, поэтому старые наработки могли взять за основу», – допускает Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

«Когда у нас пять лет назад начался процесс развала договора о РСМД, были озвучены планы разработки комплекса баллистической ракеты», – напомнил спикер. «Другое дело, что о разработке «Орешника» нигде не объявлялось открыто, поэтому не очень понятно, когда проводились испытания», – рассуждает аналитик.

«Возможно, боевое оснащение могли отработать на экспериментальных «Тополях». Однако про сами пуски никакой информации нет. Но очень сомневаюсь, что это был первый запуск, ведь никто не был заинтересован в том, чтобы в таком ответственном вопросе произошел казус», – обращает внимание собеседник.

Ермаков также обратил внимание на известные характеристики «Орешника». «Путин сообщил, что скорость ракеты – 10 Махов. И для баллистической ракеты средней дальности это не очень много. Допускаю, что речь шла о боевых блоках, и тогда это действительно впечатляет», – поясняет он.

Далее аналитик объясняет: ракета, когда взлетает, преодолевает силу земного тяготения, а при падении – ускоряется. «Вероятно, скорость до 10 Махов достигают боевые блоки в момент поражения цели, то есть это скорость уже после того, как совершены маневры и все торможения», – рассуждает спикер.

«Например, скорость МБР большой дальности вплотную приближается к показателям космических ракет. Речь идет о 6-7 км/с. При еще большем разгоне баллистическая ракета уходила бы на орбиту. Такие скорости обусловлены тем, что ей надо пролететь половину земного шара. А вот для баллистической ракеты средней дальности 2-3 км/с – это норма», – отметил спикер.

На этом фоне эксперт обратил внимание на споры о возможностях перехвата «Орешника», которые начались в рядах западных аналитиков. «Patriot и IRIS-T – системы объектовой противоракетной обороны – не способны перехватывать такую цель. Они просто не рассчитаны для этого», – подчеркнул спикер.

«Эти западные комплексы, допустим, могут перехватить «Искандер» только в том случае, если как-то удачно сложится ситуация. А скорости у маневрирующей баллистической ракеты средней дальности, напомню, другие. Учитывая еще и боевой блок, то ракету перехватывать еще тяжелее, и требования к противоракете выдвигаются совсем иные», – пояснил Ермаков.

«Чем-то близким к этому может быть израильская Arrow-3. По крайней мере, еврейскому государству удавалось перехватить часть иранских ракет, которые, как заявлялось, были с маневрирующими боевыми блоками, и тоже, кстати, средней дальности. Но даже израильские военные цели все же пропускали», – указал он.

Из того, что сейчас есть на вооружении у Запада, эксперт выделяет американские THAAD, а также SM-3. «Но на практике против ракет, подобных «Орешнику», они не проверялись. Возможно, для перехвата им важно «ловить» ракету в космосе. То есть им желательно быть где-то на траектории. Более того, THAAD более-менее хорошо работает не по маневрирующим боевым блокам», – добавил собеседник.

«Если говорить об украинском конфликте, то на Украине применяются Patriot и IRIS-T. Для них «Орешник», как я говорил ранее, крайне трудно перехватываемая либо вообще неперехватываемая цель, потому что она, так сказать, иного калибра», – пояснил аналитик.

По его мнению, ожидать, что Запад начнет поставлять THAAD или те же SM-3 на Украину, не стоит. «SM-3 – это в основном морские комплексы. Да, они установлены на польской или румынской ПРО, но это не мобильные системы. Этой версии не существует, по крайней мере, пока. Они подумывают о создании такой модификации, но опять же, для своих собственных нужд», – пояснил эксперт. Что касается THAAD, то этот комплекс очень дорогой. «Их сейчас развернули в Израиле, но американцам их самим не хватает вечно», – заключил Ермаков.

Ранее Владимир Путин в видеообращении сообщил о проведении испытания ракетной системы «Орешник». По его словам, боеприпас обладает скоростью 10 Махов (2-3 км/с), а имеющиеся у противников комплексы ПРО не способны его перехватить. Данный шаг стал ответом на агрессивные действия со стороны Североатлантического альянса.

На Западе уже возникли споры относительно того, реально ли сбить новую российскую ракету.

Так, директор проекта ПРО в CSIS Том Карако заявил изданию Defense One, что применение «Орешника» значительно затруднит работу оборонных комплексов НАТО. Главной сложностью в противостоянии с российской разработкой он видит разделяющуюся головную часть боеприпаса с блоками индивидуального наведения. Эксперт отметил, что ликвидация угроз со стороны этой ракеты кажется ему «кошмарно проблемным» делом.

В свою очередь, офицер воздушно-космических сил Франции сообщил Le Monde, что западные системы ПРО способны зафиксировать запуск «Орешника», но необязательно ее остановят. «На планирование ответных действий останется лишь 30 минут», – добавил он. Кроме того, узнать, оснащен ли боеприпас ядерным зарядом, невозможно.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как применение «Орешника» отразится на ходе СВО, а также рассказывала о бурной реакции западных СМИ на испытание российской разработки.