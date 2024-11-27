Путин оценил уважительное отношение Казахстана к русскому языку

Путин отметил вклад Казахстана в продвижение русского языка и международное сотрудничество

Tекст: Денис Тельманов

Россия признательна руководству Казахстана за бережное отношение к русскому языку, сообщает РИА «Новости». В статье президента РФ Владимира Путина, опубликованной в газете «Казахстанская правда», подчеркивается, что Казахстан активно поддерживает инициативы по продвижению русского языка на международной арене.

«Мы, конечно же, признательны руководству Республики Казахстан, лично Касым-Жомарту Кемелевичу за бережное отношение к русскому языку и за важную инициативу учреждения Международной организации по русскому языку, деятельность которой будет способствовать его продвижению как средства межгосударственного и межнационального общения», – написал Путин.

Президент России также заявил, что РФ и Казахстан находятся на передовых позициях в формировании многополярного миропорядка. Оба государства выступают за ключевую роль международного права и учет интересов всех стран в вопросах глобальной безопасности и устойчивого развития. Такое взаимодействие осуществляется в рамках многосторонних организаций, включая СНГ, ОДКБ и ШОС.

Путин добавил, что регионы России и Казахстана вносят значительный вклад в укрепление двусторонней кооперации. Почти все российские субъекты наладили прямые связи с казахстанскими партнерами, реализуя совместные проекты в энергетике, промышленности, транспорте и сфере высоких технологий. В Уфе прошел юбилейный Форум межрегионального сотрудничества, на котором была представлена масштабная Программа взаимодействия.

Россия также остается крупнейшим экономическим партнером Казахстана, активно поддерживая евразийскую экономическую интеграцию. В прошлом году двусторонний товарооборот достиг 28 млрд долларов, а за девять месяцев текущего года превысил 20 млрд долларов. Это свидетельствует о высокой эффективности экономического сотрудничества между странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин 27-28 ноября совершает государственный визит в Казахстан, где обсудит развитие стратегического партнерства и примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане. В ходе встречи в Астане президенты России и Казахстана планируют обсудить возможность транспортировки казахстанской нефти в Германию через российскую территорию.