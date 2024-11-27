Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».16 комментариев
Россия решила построить на Кубе энергоблок мощностью 200 МВт
Российская компания получила подряд на строительство одного и реконструкции четырех тепловых энергоблока на Кубе
Россия планирует построить новый энергоблок на 200 МВт на Кубе и реконструировать четыре блока общей мощностью 400 МВт.
Россия собирается построить энергоблок мощностью 200 МВт на Кубе, сообщает ТАСС. Соответствующее распоряжение правительства РФ было опубликовано на официальном портале правовой информации. Строительство будет осуществлено компанией «Интер РАО – экспорт», входящей в группу компаний «Интер РАО».
Кроме строительства нового энергоблока на тепловой электростанции «Восточная Гавана», Россия окажет содействие и поставит запасные части для реконструкции четырех энергоблоков. Эти блоки обладают мощностью 100 МВт каждый и расположены на электростанциях «Антонио Масео», «Максимо Гомес» и «Восточная Гавана». Также планируется строительство генерации с использованием фотоэлектрических солнечных парков.
Ранее компании из «Интер РАО» объявили о своем участии в проектах по строительству энергоблоков на Кубе. В 2015 году Россия предоставила Кубе государственный кредит в размере 1,2 млрд евро для финансирования строительства блоков на территории островного государства.
Куба столкнулась с серьезным энергокризисом после выхода из строя национальной энергетической сети 18 октября. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья выразил благодарность России за помощь в решении этой проблемы и сообщил о ведении переговоров по конкретизации поддержки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия оказала экстренную помощь Кубе, отправив 80 тыс. тонн дизтоплива и оборудование для восстановления энергетического сектора на сумму 62 млн долларов. На востоке Кубы произошли землетрясения, которые привели к повреждениям трансформаторов и кабелей, вызывая перебои в энергетической системе. Президент Кубы Мигель Диас-Канель поблагодарил Владимира Путина за понимание проблем кубинских граждан.