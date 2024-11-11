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Землетрясения на Кубе повредили энергетическую инфраструктуру
Землетрясения на востоке Кубы нарушили работу энергетической системы
На востоке Кубы землетрясения привели к повреждениям трансформаторов и кабелей, вызывая перебои в энергетической системе.
Землетрясения, произошедшие на востоке Кубы, нанесли ущерб электроэнергетической инфраструктуре, передает ТАСС. Кубинская национальная энергетическая компания сообщила, что в результате подземных толчков в провинциях Сантьяго-де-Куба и Гранма были повреждены трансформаторы и кабели.
Эти повреждения привели к сбоям в работе национальной электроэнергетической системы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия оказала экстренную помощь Кубе, отправив 80 тыс. тонн дизтоплива и оборудование для восстановления энергетического сектора на сумму 62 млн долларов. Полное отключение электричества на Кубе привело к серьезным сбоям в водоснабжении, особенно в Гаване, где местные жители сталкиваются с перебоями в поставках воды и выходом из строя генераторов. В результате поломки на кубинской теплоэлектростанции им. Антонио Гутьереса в пятницу вечером произошло полное отключение электроэнергии по всей стране, как сообщило кубинское министерство энергетики и горной промышленности.