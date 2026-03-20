Собака укусила малолетнего ребенка в Москве

В Подмосковье убит 12-летний мальчик, ранена его мать

СК сообщил об убийстве 12-летнего мальчика и ранении его матери в Ногинске

Tекст: Тимур Шайдуллин

В арендованной квартире в Ногинске нашли тело 12-летнего мальчика с ножевым ранением груди, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области. Его мать обнаружили в соседней комнате в бессознательном состоянии, сейчас она находится в реанимации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

По данным следствия, мать вместе с сыном приехала в Ногинск из Москвы 16 марта и остановилась в арендованной квартире. На следующий день в квартиру зашла хозяйка жилья, которая и обнаружила случившееся, после чего вызвала скорую и полицию.

Следователи и криминалисты продолжают осматривать место происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося. В ведомстве добавили, что выясняются также причины и условия, которые могли способствовать совершению преступления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения с ножом на школьника в Подмосковье. В понедельник в Щелковском округе ученик седьмого класса одной из школ напал на своих сверстников по дороге в школу.

Ранее в Подмосковье направили в суд дело об убийстве девочки, совершенном 28 лет назад в Кашире.