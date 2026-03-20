  ЦАХАЛ сообщил о новых ударах по инфраструктуре в Тегеране
    Как опыт СВО изменит защиту городов
    Путин встал на колено при награждении паралимпийца Голубкова в Кремле
    Иран заявил, что сбил истребитель F-35 ВВС США
    В Венгрии впервые увековечили имена более 300 советских воинов
    Бортников заявил об усилении защиты высокопоставленных генералов
    Дмитриев заявил о «наступлении зимы» для фон дер Ляйен
    Дегтярев призвал не критиковать выступающих в нейтральном статусе спортсменов
    Медведев на примере Гитлера объяснил невозможность переговоров с Зеленским
    Гладков: Белгород добивается работы мессенджера Max при ограничениях интернета
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Аппетиты Израиля могут вырасти

    Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Иран переживает нашествие варваров

    Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».

    Андрей Колесник Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    20 марта 2026, 05:11 • Новости дня

    Собака укусила малолетнего ребенка в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве в больницу доставлен малолетний ребенок, которого укусила собака, находившаяся без хозяина, сообщило ГСУ СК по Москве.

    Пострадал ребенок 2021 года рождения. Следователи СК Москвы проводят осмотр места происшествия, изучают записи камер наружного видеонаблюдения, а также допрашивают очевидцев, сообщает ведомство в Max.

    «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тело десятилетнего мальчика с ранами от укусов собак обнаружили в районе СНТ «Теремок» под Красноярском. В Иркутской области мужчина скончался после нападения собственной собаки. В Ставрополе суд приговорил владелицу собак, которые загрызли ребенка.


    17 марта 2026, 19:04 • Новости дня
    В Подмосковье убит 12-летний мальчик, ранена его мать

    СК сообщил об убийстве 12-летнего мальчика и ранении его матери в Ногинске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В одной из арендованных квартир Ногинска обнаружили тело 12-летнего мальчика с ножевым ранением, его мать доставили в реанимацию, сообщили в СК по региону.

    В арендованной квартире в Ногинске нашли тело 12-летнего мальчика с ножевым ранением груди, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области. Его мать обнаружили в соседней комнате в бессознательном состоянии, сейчас она находится в реанимации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

    По данным следствия, мать вместе с сыном приехала в Ногинск из Москвы 16 марта и остановилась в арендованной квартире. На следующий день в квартиру зашла хозяйка жилья, которая и обнаружила случившееся, после чего вызвала скорую и полицию.

    Следователи и криминалисты продолжают осматривать место происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося. В ведомстве добавили, что выясняются также причины и условия, которые могли способствовать совершению преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения с ножом на школьника в Подмосковье. В понедельник в Щелковском округе ученик седьмого класса одной из школ напал на своих сверстников по дороге в школу.

    Ранее в Подмосковье направили в суд дело об убийстве девочки, совершенном 28 лет назад в Кашире.

    19 марта 2026, 17:52 • Новости дня
    Полиция задержала устроившего взрыв в московском банке мужчину
    Полиция задержала устроившего взрыв в московском банке мужчину
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве сотрудники полиции задержали мужчину после взрыва в банковском отделении на улице Менжинского, подробности происшествия выясняются, уточнили в МВД.

    Мужчину, который устроил взрыв в помещении банка на улице Менжинского в Москве, задержали сотрудники полиции, сообщает МВД РФ. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, «мои столичные коллеги задержали мужчину, совершившего противоправные действия в помещении банка на улице Менжинского. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются».

    На данный момент правоохранительные органы продолжают выяснять детали случившегося и мотивы задержанного. Информация о пострадавших и масштабе ущерба не уточняется. Следственные действия продолжаются, дополнительные подробности будут предоставлены позже, уточнили в ведомстве.

    Ранее сотрудники экстренных служб перекрыли двор жилого комплекса на западе Москвы из-за найденного пакета с предметами, похожими на гранаты.

    До этого взрыв произошел в Институте нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева в Москве. А в начале марта сотрудники ФСБ задержали девушку, которая обеспечивала связь террористам, устроившим подрыв у здания ОМВД на юге Москвы, при котором погибли двое полицейских.


    19 марта 2026, 15:55 • Видео
    Развал ЕС продолжится Польшей

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    18 марта 2026, 18:54 • Новости дня
    Дело футболиста Смолова о драке в центре Москвы направлено в суд

    Прокуратура утвердила обвинение против Федора Смолова за драку

    Дело футболиста Смолова о драке в центре Москвы направлено в суд
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Обвинительное заключение в отношении футболиста Федора Смолова по делу о драке в московском кафе утверждено и будет передано в суд, сообщает прокуратура Москвы.

    Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении футболиста Федора Смолова, сообщает столичная прокуратура. В сообщении пресс-службы уточняется, что 36-летний житель столицы обвиняется по части первой статьи 112 УК РФ – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

    Дело связано с инцидентом, произошедшим 28 мая 2025 года в кафе на Большой Никитской улице. Между Смоловым и одним из посетителей произошла драка, после которой пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

    Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что действия футболиста привели к причинению вреда средней тяжести здоровью потерпевшего. Теперь материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уголовное дело в отношении спортсмена было возбуждено 10 сентября 2025 года. На следующий день Смолов в ходе допроса частично признал свою вину по делу о драке в кафе «Кофемания» в центре столицы в мае 2025 года.

    Позже стало известно, что футболист может быть лишен свободы на срок до трех лет.


    18 марта 2026, 22:21 • Новости дня
    Второй пожарный поезд отправился к горящему бизнес-центру в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    К месту крупного пожара в бизнес-центре Turas на юго-востоке столицы отправился второй пожарный поезд на помощь в ликвидации огня, сообщили в оперативных службах.

    Тушение пожара в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы продолжается, передает ТАСС. Оперативные службы сообщили, что к месту происшествия был отправлен второй пожарный поезд.

    В юго-восточном районе Москвы продолжается тушение пожара в бизнес-центре Turas, где огнем охвачено около 1,5 тыс. кв. м.

    Пожару в бизнес-центре Turas присвоили третий номер сложности из пяти возможных, уже прибыл первый пожарный поезд.

    Напомним, в среду в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы загорелось складское помещение на первом этаже, за медицинской помощью обратились два человека.

    18 марта 2026, 14:45 • Новости дня
    Пожарный поезд выехал к горящему бизнес-центру в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    К месту возгорания в столичном офисном здании направили специальный железнодорожный состав из Люблино, сообщил источник в оперативных службах.

    Пожару присвоили третий номер сложности из пяти возможных, указал собеседник ТАСС.

    «На место запрошены дополнительные силы пожарно-спасательного гарнизона. Огонь интенсивно распространяется. Дымовыделение происходит со всех этажей здания», – добавил он.

    К горящему объекту выдвинулся пожарный поезд. Железнодорожный состав специального назначения следует из района Люблино для помощи в ликвидации возгорания.

    Напомним, в среду в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы загорелось складское помещение на первом этаже. После начала инцидента за медицинской помощью обратились два человека.

    17 марта 2026, 18:34 • Новости дня
    Москвичка попыталась убить женщину по указанию мошенников

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве 20-летняя девушка напала на женщину с молотком и перцовым баллончиком, действуя по указанию телефонных мошенников, которые убедили ее в работе на правоохранительные органы.

    Уголовное дело по факту покушения на убийство возбуждено в Москве в отношении 20-летней местной жительницы, передает ТАСС.

    По данным следствия, девушка длительное время находилась под влиянием телефонных мошенников. Они убедили ее, что она внештатный сотрудник правоохранительных органов и должна изобличать так называемых иноагентов.

    В пресс-службе Следственного комитета сообщили: «14 марта кураторы дали ей задание ликвидировать местную жительницу, которая якобы является иноагентом.

    Вооружившись перцовым баллончиком, молотком и малярной лентой, девушка пришла к входной двери квартиры на улице Академика Анохина и позвонила в звонок».

    Когда дверь открыла хозяйка квартиры, 1967 года рождения, подозреваемая распылила в ее сторону перцовый баллончик и замахнулась молотком.

    Родственники потерпевшей смогли обезвредить нападавшую и не позволили ей скрыться. Сейчас девушку подозревают в покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

    Следственными органами продолжается расследование и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве правоохранители задержали молодую женщину, которая помогла футболисту вскрыть сейф и вынести деньги после убийства на Строгинском бульваре.

    Мошенники обманывают россиян через фейковые агентства знакомств для кражи личных данных. Аферисты обманывают самозанятых и фрилансеров под предлогом созвонов, их жертвами часто становятся репетиторы, риелторы и дизайнеры.

    17 марта 2026, 14:56 • Новости дня
    Задержаны укравшие с помощью болгарки у москвички 106 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители поймали группу злоумышленников, которые под видом специалистов вскрыли болгаркой сейфы жительницы столицы и вынесли ценности на огромную сумму, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

    Всего задержано четверо подозреваемых в возрасте от 21 до 28 лет, жертвой стала 19-летняя девушка, сказал Васенин, передает ТАСС.

    «Часть группы занималась вскрытием сейфов. Девушка-курьер передала наличность подельнику, который конвертировал рубли в криптовалюту и отправил «кураторам», – пояснил представитель ведомства.

    Еще один участник группы планировал сбыть драгоценности на 51 млн рублей, но был схвачен оперативниками.

    Потерпевшей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками различных организаций, и обвинили ее в финансировании незаконной деятельности. Аферисты убедили девушку продемонстрировать содержимое родительских сейфов по видеосвязи, после чего прислали к ней домой «специалистов». Прибывшие мужчины вскрыли хранилища инструментом и забрали все содержимое.

    Злоумышленники похитили деньги, ювелирные изделия и дорогие часы общей стоимостью 106 млн рублей, часть украденного удалось вернуть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее полиция задержала соучастницу хищения денег и украшений из сейфа дочери бывшего депутата. МВД сообщило о схеме обмана подростков с целью продажи родительских ценностей. В начале марта пенсионерка отдала курьеру аферистов 14 золотых слитков.

    18 марта 2026, 17:18 • Новости дня
    Площадь пожара в бизнес-центре Москвы достигла 1,5 тыс. кв. метров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В юго-восточном районе Москвы продолжается тушение пожара в бизнес-центре Turas, где огнем охвачено около 1,5 тыс. кв. м, сообщают оперативные службы.

    Площадь пожара в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы достигла примерно 1,5 тыс. кв. метров. Тушение возгорания продолжается, сообщили ТАСС в оперативных службах.

    К ликвидации огня привлечен пожарный поезд со станции Перово, сообщает Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). По данным МЖД, этот поезд оборудован двумя цистернами по 60 тонн воды каждая.

    Возгорание произошло в складском помещении на первом этаже административного здания по адресу: 1-й Грайвороновский проезд, дом 20, строение 35. До прибытия пожарных порядка 200 человек успели самостоятельно покинуть здание. Информация о пострадавших и причинах пожара уточняется.

    Ранее пожару в бизнес-центре Turas присвоили третий номер сложности из пяти возможных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на юго-востоке Москвы в бизнес-центре Turas загорелось складское помещение на первом этаже. За медицинской помощью обратились два человека.


    17 марта 2026, 21:10 • Новости дня
    Бывший бизнес-партнер Деревянко получил шесть лет за обман с криптовалютой

    Экс бизнес-партнер Деревянко получил шесть лет колонии за обман с криптовалютой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Криптоинвестор из Москвы Григорий Мулузян получил шесть лет колонии за обман четверых инвесторов, которым он обещал высокий доход от вложений в криптовалюту, сообщает столичная прокуратура.

    Бывший партнер по бизнесу актера Павла Деревянко, криптоинвестор Григорий Мулузян, был приговорен к шести годам колонии за мошенничество с криптовалютой, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Пресненский районный суд Москвы признал его виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

    В суде отметили: «С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры 39-летний Григорий Мулузян приговорен к шести годам лишения свободы за совершение мошенничества под предлогом инвестирования в криптовалюту». Наказание Мулузян будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

    Следствие установило, что с декабря 2021 по январь 2023 года Мулузян, представляясь экспертом по криптоинвестициям, обманул четверых человек, обещая им высокую доходность и гарантии заработка. Он сообщал ложные сведения о своем бизнесе и уверял, что обладает уникальными инструментами для получения прибыли на рынке криптовалют.

    Потерпевшие передавали ему деньги как при личных встречах, в том числе в офисе в «Москва-Сити», так и переводили на указанные счета. Для поддержания доверия Мулузян первоначально выплачивал проценты, но затем прекращал выплаты и присваивал средства.

    Общий ущерб от его действий, по данным прокуратуры, составил более 120 млн рублей. Пострадавшие не получили ни причитавшихся процентов, ни вложенных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2023 года актера Павла Деревянко и его партнера обвинили в мошенничестве после заявления мужчины, который заключил с ними три договора займа.

    Ранее правоохранители в Москве выявили местного жителя, который организовал работу оборудования для телефонных аферистов и получал зарплату в криптовалюте.

    До этого в МВД предупредили о мошенниках, использующих поддельные лицензии на операции с криптовалютами.


    18 марта 2026, 11:58 • Новости дня
    Обвиняемый в похищении девятилетней девочки в Смоленске найден мертвым в СИЗО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обвиняемый в похищении девятилетний девочки в Смоленске найден мертвым в СИЗО, он покончил с собой, сообщили в силовых структурах региона.

    Мужчина, проходивший обвиняемым по громкому делу о похищении ребенка, был найден мертвым в следственном изоляторе Смоленска, передает РИА «Новости».

    По словам источника, тело мужчины обнаружили в камере, и собеседник подтвердил, что речь идет о самоубийстве.

    Девятилетняя девочка пропала в Смоленске утром 24 февраля, когда вышла выгуливать собаку, которая вскоре вернулась домой одна. Поиски ребенка велись несколько дней, привлекались сотрудники Следственного комитета и МВД.

    Вечером 26 февраля девочку нашли живой в одной из квартир города, где вместе с ней находился мужчина 1983 года рождения. Позже задержали его сожительницу. Обоим фигурантам было предъявлено обвинение в похищении несовершеннолетней, суд отправил их под арест на два месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подозреваемых в похищении девятилетней девочки в Смоленске отправили под стражу. Оперативники раскрыли подробности похищения, уточнив ход расследования.

    Дочь сожительницы подозреваемого ранее рассказала о его странностях, которые заметила в поведении мужчины.

    17 марта 2026, 14:57 • Новости дня
    В Якутске второклассник напал с ножом на сверстника

    Tекст: Вера Басилая

    В одном из подъездов Якутска восьмилетний мальчик получил удар от ученика второго класса предметом, похожим на ржавый нож без рукоятки, сообщает МВД по Республике Саха (Якутия).

    Инцидент произошел 16 марта в одном из жилых домов на улице Каландаришвили. По информации МВД, вечером в полицию поступило сообщение о нападении на восьмилетнего мальчика другим ребенком. Родители пострадавшего рассказали, что их сын пошел выносить мусор и в подъезде получил удар по затылку предметом, похожим на ржавый нож без рукоятки. О случившемся мальчик сообщил родителям после их возвращения с работы, передает ТАСС.

    Пострадавшему было выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Полиция установила личность напавшего – им оказался ученик второго класса одной из средних школ Якутска. В ближайшее время он будет опрошен в присутствии законных представителей, а также руководство школы уведомлено для принятия профилактических мер.

    Позже в полиции уточнили, что инспектор по делам несовершеннолетних опросила обе стороны. В присутствии родителей мальчики подтвердили, что знакомы и играли вместе на улице, где у них возникла ссора. Во время беседы оба признались, что у них были ножи. Один нож был найден под лестницей, второй спрятан в щитке. Родители опознали кухонные приборы. После выяснения обстоятельств родителям обоих школьников вынесено официальное предупреждение, а с детьми проведена профилактическая работа.

    Ранее ученик седьмого класса в Щелковском округе Подмосковья напал на сверстников по дороге в школу.

    В феврале в Александровске ученик седьмого класса с ножом напал на сверстника, пострадавший получил тяжелое ранение. После этого было возбуждено уголовное дело.

    19 марта 2026, 12:42 • Новости дня
    Выпавшая в Москве из окна трехлетняя девочка погибла в больнице

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В медучреждении скончался трехлетний ребенок, ранее выпавший из окна квартиры на пятом этаже в Москве, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Ребенок 2023 года рождения получил смертельные травмы в результате падения, пояснили в ведомстве, сообщает ТАСС.

    По предварительным данным, малышка ненадолго осталась одна в комнате и упала с высоты пятого этажа. Несмотря на усилия медиков, спасти пострадавшую не удалось.

    Следователи квалифицировали случившееся как причинение смерти по неосторожности, возбуждено уголовное дело.

    В ведомстве призвали родителей не оставлять детей без присмотра при открытых окнах.

    В ноябре девятилетняя девочка выжила после падения из окна квартиры на седьмом этаже на юге Москвы. Малолетний мальчик погиб в результате падения с пятого этажа жилого дома на улице Изюмская.

    18 марта 2026, 13:10 • Новости дня
    В Москве открыт первый в России испытательный центр роботов и беспилотных систем

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве начал работу первый в России испытательный центр полного цикла для тестирования беспилотных и роботизированных систем, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    По его словам, открытие собственного центра позволит снизить стоимость разработки и ускорить переход от создания опытного образца к серийному производству. Центр расположен в «Сколкове», где находится штаб-квартира, помещения для мероприятий и несколько специализированных площадок, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

    Испытания проводятся в различных условиях: в офисах, общественных пространствах, на воде и под водой, а также на открытых территориях с разными типами покрытий. К испытательному процессу привлекаются и другие площадки, в том числе полигон Федерального центра беспилотных авиационных систем. Разработчики могут подать заявку на тестирование через платформу i.moscow, а рассмотрение заявок происходит в ускоренном порядке.

    Собянин отметил: «Наличие собственного испытательного центра позволит сократить путь от опытного образца до серийного производства. Это важный инструмент для стимулирования развития отечественных технологий». Среди первых разработок, проходящих испытания, – автономная поломоечная машина Unit, которую тестирует ООО «Яку Роботикс». Машина способна строить карту помещения и уверенно работать даже в сложных условиях.

    Также тестируется робот-патрульный «Городовой» от ООО «Гумич РТК», оснащенный стереокамерами и системой компьютерного зрения, что позволяет ему в реальном времени создавать карты и отслеживать объекты, а также подавать сигналы экстренным службам. Еще одна разработка – гусеничная платформа «Веном-саранча» компании «Робком», предназначенная для уборки снега и скашивания травы, успешно справилась с сугробами высотой до одного метра.

    В числе других участников – автономные мобильные роботы «Морос» для грузоперевозки на складах и производственных объектах компании «Мобильные роботизированные системы», которые способны перевозить до 1,5 тонны и повышают производительность труда в несколько раз. ГК «Прикладная робототехника» испытывает новую модель робота-манипулятора ARM, который применяется в различных отраслях, включая автомобилестроение, фармацевтику и тяжелую промышленность.

    19 марта 2026, 08:50 • Новости дня
    В Москве отреставрировали древнерусский амулет с изображением змееногой женщины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Редкий древнерусский амулет с изображением змееногой женщины был отреставрирован в Москве.

    Артефакт нашли на Дружинниковской улице в Пресненском районе в ходе археологических исследований, проведённых на территории бывших Пресненских прудов, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

    Как рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, подобные амулеты встречались в Древней Руси в XII – первой половине XIII века и имели византийские корни. «Обнаруженный амулет редкого типа, так как на нем отображено змееногое, а не змееволосое фантастическое существо, которое изображалось на таких медальонах в подавляющем большинстве случаев», – отметил он. На лицевой стороне украшения размещена сцена Крещения Господня, а на оборотной – змееногая женщина.

    Эксперты полагают, что прототипом существа стала статуя Сциллы, стоявшая на ипподроме в Константинополе до разрушения крестоносцами в 1204 году. Найденный амулет будет передан в музейный фонд Музея Москвы.

    Археологические работы проходили на месте Пресненских прудов, территория которых с XIV века принадлежала сначала князю Владимиру Храброму, затем митрополиту Фотию и впоследствии Новинскому монастырю. Со временем здесь развернулось развитое монастырское хозяйство, а в XVII–XVIII веках пруды стали важным объектом городского пользования.

    К XIX веку Пресненские пруды стали популярным местом отдыха москвичей, но к началу XX века их территорию частично застроили, а реку Пресню к 1920-м годам убрали под землю из-за разрастания городской инфраструктуры.

    Ранее в Старой Руссе археологи обнаружили границу древнего кладбища, относящегося предположительно к домонгольскому периоду, рядом с местом будущего строительства.

    18 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    В Москве прошел Второй Международный философский форум «Осмысляя Россию»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Второй Международный философский форум «Осмысляя Россию» прошел в среду в Москве в конференц-зале факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики.

    Мероприятие было приурочено ко дню рождения выдающегося русского философа Николая Бердяева и собрало ведущих ученых, представителей научных учреждений, писателей, политиков и общественных деятелей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Форум стал площадкой для обсуждения фундаментальных вопросов: что значит «быть Россией» сегодня, каковы ее исторические уроки и горизонты будущего.

    «В центре повестки нынешней встречи – важные, востребованные временем вопросы, связанные с историей, культурой, духовностью и национальной идентичностью нашего народа. И конечно, особо отмечу, что в ходе форума отдельные дискуссии будут посвящены развитию философского краеведения и анализу философско-этических аспектов широкого внедрения искусственного интеллекта в повседневную жизнь людей», – отметил в приветственной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул важность сохранения традиций отечественной философской мысли.

    Особое внимание участники уделили вопросам единства народов России, что связано с объявленным президентом России 2026 годом Года единства народов России. В рамках форума прошли дискуссии по философскому краеведению, а также обсуждение этических аспектов внедрения искусственного интеллекта в повседневную жизнь.

    В завершение форума директор «Дома А.Ф. Лосева» Владимир Коптев-Дворников подчеркнул, что единство народов является главной основой российского общества и государства, а общим традиционным ценностям посвящен и форум «Осмысляя Россию». Организаторами мероприятия выступили факультет гуманитарных наук НИУ ВШЭ, философский факультет МГУ, Библиотека-музей «Дом А.Ф. Лосева» и Центр русской философии, истории и культуры им. Н.А. Бердяева.

    Из-за физического дефицита газа азиатские страны стали активней использовать угольные электростанции. Европа тоже переходит на грязный уголь, но по другой причине – чтобы сэкономить. Получается это плохо – слишком много ЕС закрыл угольных станций. Зато в Азии выиграли те страны, которые не поддались на европейскую экологическую повестку и сохранили свои угольные мощности. Подробности

    • Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов
      Аппетиты Израиля могут вырасти

      Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

      5 комментариев
    • Андрей Манчук Андрей Манчук
      Иран переживает нашествие варваров

      Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».

      6 комментариев
    • Андрей Колесник Андрей Колесник
      Мы вступили в новую террористическую реальность

      В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

      21 комментарий
