  • Новость часаГлава МАГАТЭ анонсировал визит на Курскую АЭС 27 августа
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    Зачем Киев пугает Белоруссию «трагическими ошибками»
    Названы цели массированного удара по энергообъектам на Украине
    15 стран – членов Интерпола подключились к розыску украинского нациста Гуньки
    В России заблокированы сотни обманывающих родителей перед первым сентября чатов
    В соцсетях появилось видео разрушений на дамбе Киевского водохранилища
    Зеленский заявил о масштабных повреждениях энергосистемы Украины
    Путин поручил профинансировать из бюджета тероборону в приграничных регионах
    Подполье рассказало о неудачной попытке ВСУ захватить плацдармы на Днепре
    Су-34 сбросил бомбы на скопления ВСУ в Курской области
    Мнения
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Игры в «свободу слова» кончились

    Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Белоруссия и Казахстан оказались в разных мирах

    Исторический опыт Казахстана располагает к весьма благостному взгляду на мир, потревожить который и попробовал Александр Лукашенко, находящийся на переднем крае борьбы за новый мировой порядок.

    17 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Уголь сформировал донецкий характер

    Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.

    3 комментария
    26 августа 2024, 17:09 • Новости дня

    Евраев: Правительство поддержало переименование Ростова в Ростов Великий

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское руководство высказалось в поддержку инициативы о переименовании Ростова в Ростов Великий, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

    Глава региона в своем Telegram-канале отметил, что переименование станет «большим шагом в вопросе восстановления исторической справедливости», само же переименование находится в финальной стадии реализации.

    От правительства России поступило положительное заключение о переименовании города, его подписал вице-премьер – глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

    «Документ уже направлен в Государственную думу. Надеемся на завершение всех юридических процедур в этом году», – заключил губернатор.

    26 августа 2024, 01:17 • Новости дня
    Стали известны подробности о пропавшей спутнице Дурова

    Shot: Пропавшая спутница Дурова Вавилова переехала в Дубай из Москвы

    Стали известны подробности о пропавшей спутнице Дурова
    @ shot_shot

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная спутница основателя Telegram Павла Дурова, криптокоуч Юлия Вавилова, пропавшая после его задержания во Франции, переехала из Москвы в Дубай два года назад, сообщили СМИ.

    Вавиловой 24 года, она до переезда в Дубай жила в Москве в районе Чертаново, где снималась в фотосессиях для магазина одежды своей мамы, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канале Shot.

    В 2022 году криптокоуч переехала в Дубай, откуда вела свои соцсети на английском языке. Вавилова называет себя стримером, геймером, криптоинвестором.

    Судя по фотографиям и постам в соцсетях, Вавилова недавно посещала Казахстан и Кыргызстан, в те же дни, что и Павел Дуров, но совместных снимков с бизнесменом у девушки нет.

    Ранее Вавилова, которая, предположительно, сопровождала основателя Telegram Павла Дурова во Франции, перестала выходить на связь после его ареста.

    Напомним, Дуров был задержан в субботу вечером в Париже, куда он прибыл, несмотря на то, что был в розыске в этой стране.

    Газета ВЗГЛЯД писала о причинах задержания Дурова во Франции.

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    25 августа 2024, 20:47 • Новости дня
    Эксперт объяснила абсурдность плана ВСУ о демонстративном ударе по России

    Политолог Шеслер: В случае демонстративного удара по России вместо переговоров Украина получит обратный эффект

    Эксперт объяснила абсурдность плана ВСУ о демонстративном ударе по России
    @ Laurent Cipriani/AP/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Абсурдно думать, что удар ВСУ вглубь российских территорий заставит Москву сесть за стол переговоров. Наиболее вероятно, что это приведет к обратному эффекту, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ране стало известно о желании Киева склонить Москву к переговорам «демонстративным ударом» вглубь России.

    «Мы знаем, что причина СВО заключается в том, что Украина, предоставив НАТО свою территорию в качестве военного плацдарма, стала представлять серьезную угрозу безопасности России. И нынешнее желание Киева угрожать Москве демонстративным ударом в надежде заставить нас сесть за стол переговоров – лишнее тому подтверждение», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Думать, что так можно запугать Россию или заставить ее отказаться от намеченных целей, это откровенное безумие и абсурд. Так можно добиться лишь обратного эффекта. Для Москвы это станет четким сигналом – если мы хотим обезопасить наших граждан и наше будущее, угрозу необходимо отодвигать от границы как можно дальше», – подчеркнула собеседница.

    По словам эксперта, если ВСУ действительно нанесут некий демонстративный удар, Владимиру Зеленскому будет непросто «прикинуться жертвой российской агрессии: Запад его поддержит, но страны Глобального Юга сочтут это агрессией».

    Эксперт уверена – еще некоторое время НАТО будет делать вид, что запрещает Киеву бить вглубь России, однако вскоре соответствующее разрешение все же будет выдано. «Мы все это видим на примере постоянных обстрелов Крыма, попыток атаковать другие наши регионы, включая Курскую область. И у Москвы не остается никаких других вариантов, кроме как упорно и настойчиво работать над достижением целей спецоперации», – заключила Шеслер.

    Ранее стало известно о попытках Киева добиться разрешения на нанесение ударов вглубь России британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. По данным источников  The Guardian, «демонстративная атака» должна показать уязвимость объектов, близких к Москве. Но, по их словам, это высокорискованная стратегия и пока она не пользуется поддержкой США.

    Отмечается, что похожую точку зрения выразил и бывший военный атташе Британии в России и на Украине Джона Форман. По его словам, Киеву не нужно зацикливаться на возможном использовании Storm Shadow, Украине необходимо сосредоточиться на обороне Донбасса.

    На этом фоне The New York Times сообщила, что в первые дни вторжения ВСУ в Курскую область Вашингтон и Лондон предоставляли украинским командирам спутниковые данные о российских войсках, которые «могут атаковать их или отрезать их от возможного вывода обратно в Украину».

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    24 августа 2024, 11:37 • Видео
    Президент Чехии совсем охамел

    Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

    Коментарии (0)
    25 августа 2024, 23:09 • Новости дня
    Украина потребовала от Белоруссии отвести армию от границы

    МИД Украины призвал Белоруссию отвести войска дальше от границы «во избежание ошибок»

    Украина потребовала от Белоруссии отвести армию от границы
    @ Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина призывает Белоруссию «во избежание трагических ошибок» отвести войска от государственной границы на расстояние, что превышает дальность поражения существующих в республике систем огня, заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

    В заявлении, которое опубликовано на сайте министерства, говорится, что украинская разведка получила данные о том, Минск «сосредотачивает значительное количество личного состава, военной техники в Гомельской области, вблизи северных границ Украины», пишет РБК.

    В ведомстве потребовали от Минска отвести войска от границы Украины, чтобы «не совершать трагических для собственной страны ошибок». Также в МИД Украины заявили, что Белоруссии следует прекратить недружественные действия и отвести войска на недосягаемое расстояние для существующих в республике систем огня. Украинский МИД заверил, что Киев не собирается предпринимать никаких недружественных действий.

    Ранее сообщалось, что Минск нарастил силы ВВС и войск ПВО, задействованные для несения дежурства на границе с Украиной.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на белорусско-украинской границе находятся более 120 тыс. украинских бойцов.

    Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что спецназ и ракетные войска Белоруссии направлены в район украинской границы.

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    26 августа 2024, 06:50 • Новости дня
    Степашин рассказал о реакции Путина на вторжение ВСУ в Курскую область

    Экс-премьер Степашин: Путин умеет держать удар, что отличает его от коллег и предшественников

    Степашин рассказал о реакции Путина на вторжение ВСУ в Курскую область
    @ Илья Питалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Умение держать удар является одним из основных качеств президента России Владимира Путина, отличающих его от коллег и предшественников, это показала тяжелая ситуация в Курской области, заявил экс-премьер России Сергей Степашин.

    По словам Степашина, он давно знает Путина в совместной работе. Экс-премьер отметил, что президента «ничего не поражает и не удивляет», он умеет держать удар, передает ТАСС.

    Он обратил внимание, что Путин ни разу не позволил себе сорваться, несмотря на все тяжелые обстоятельства, в том числе нападение на Курскую область.

    «Я встречался с Горбачевым один на один, когда еще был Советский Союз, с Ельциным много работал, но чтобы не сорваться – невозможно», – заметил Степашин.

    Ранее посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Путин принял решение по ответу на нападение ВСУ на Курскую область, виновные понесут суровое наказание.

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    25 августа 2024, 17:59 • Новости дня
    Маск назвал отличие Цукерберга от Дурова
    Маск назвал отличие Цукерберга от Дурова

    Tекст: Ольга Иванова

    В отличие от основателя Telegram Павла Дурова, главу корпорации Meta* Марка Цукерберга не задержат, так как он сотрудничает с властями разных стран, считает американский миллиардер Илон Маск.

    На своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Маск отметил, что у Instagram есть проблема с эксплуатацией детей, но Цукерберг «ограничивает свободу слова и дает правительствам тайный доступ к данным пользователей». Благодаря этому, уверен предприниматель, основателя Meta не задержат, передает РИА «Новости».

    Напомним, основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сомневаются в обоснованности подозрений к Дурову и склоняются к тому, что Запад таким образом пытается решить сразу несколько задач – как политических, так и военных.

    *Меta – материнская организация для Facebook, Instagram, WhatsApp; компания признана в России экстремистской организацией и запрещена

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    26 августа 2024, 11:12 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный ракетный удар по целям в 15 областях Украины
    ВС России нанесли массированный ракетный удар по целям в 15 областях Украины
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Под массированную ракетную атаку со стороны Вооруженных сил России попали 15 областей Украины, пишут украинские СМИ со ссылкой на премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.

    По данным журналистов, удары были направлены на энергетические объекты, в ряде регионов зафиксированы повреждения.

    Как сообщил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко, в результате атаки сложилась «сложная» ситуация в энергосистеме страны. В ряде регионов введены экстренные отключения электроэнергии, сообщила украинская энергокомпания ДТЭК, передают «Ведомости».

    По информации украинских СМИ, в Днепропетровске экстренные отключения света вызвали перебои в работе электротранспорта, власти Луцка и Чернигова предупредили о возможных перебоях с водоснабжением.

    В Запорожской области под удар попал объект критической инфраструктуры, в Киевской и Волынской областях поражены объекты инфраструктуры.

    В Ивано-Франковске, куда недавно были привезены два истребителя F-16, поражен склад с техникой, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА «Новости». В городе поражены емкости с ГСМ, добавил он.

    В Одессе удар пришелся по энергетическому объекту, после чего в городе пропал свет. По Киеву было нанесено около десяти ударов, также взрывы прогремели в городе Стрий Львовской области, сообщил Лебедев.

    Кроме того, ударам подверглись южная часть Хмельницкого и области, военные ВСУ в Волыни и пункт распределения украинских войск в Полтаве. В Николаевской области раздался взрыв в районе села Трихаты, где, по словам Лебедева, находится одна из мощнейших в регионе подстанций. После этого несколько районов области оказались обесточены.

    В Волынской, Винницкой и Полтавской областях прозвучали повторные взрывы.

    Напомним, ПВО ВС России за ночь уничтожили 20 украинских беспилотников, девять из них над Саратовской областью. Обломки сбитых БПЛА попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе, пострадала женщина.

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    26 августа 2024, 02:35 • Новости дня
    Маск высказался о спасении Россией застрявших на МКС астронавтов

    Маск: Без SpaceX спасти экипаж Starliner могла бы только Россия

    Tекст: Вера Басилая

    При отсутствии SpaceX вернуть на Землю застрявший на МКС экипаж американского корабля Boeing Starliner способна только Россия, заявил основатель SpaceX Илон Маск.

    «Россия – единственный вариант», – ответил Маск на вопрос о том, кто бы еще, кроме SpaceX, мог выручить астронавтов Boeing Starliner, передает RT.

    Ранее в НАСА заявили, что экипаж Boeing Starliner вернется с МКС на Землю в феврале.

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    26 августа 2024, 13:40 • Новости дня
    СМИ: ВС России при массированном ударе по Украине применили тактику «каре»
    СМИ: ВС России при массированном ударе по Украине применили тактику «каре»
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Воздушно-космические силы (ВКС) России в ходе массированной ракетной атаки на Украину в понедельник продемонстрировали новую тактику, обратили внимание аналитики.

    На «принимающей» стороне эту тактику называют каре, как в покере, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

    «Каре» – покерная комбинация, состоящая из четырех карт одного достоинства и одной дополнительной. По аналогии с этим в ходе ракетных ударов по особо важным военным и энергетическим целям было выпущено по четыре ракеты Х-101, за которыми следовала еще одна, указывают аналитики.

    Отмечается, что ранее подобный прием применялся в ходе атаки на киевский завод «Артем» этим летом.

    Напомним, ВС России в понедельник нанесли массированный ракетный удар по целям в 15 областях Украины.

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    26 августа 2024, 14:45 • Новости дня
    Названы цели массированного удара по энергообъектам на Украине

    Минобороны назвало цели массированного удара по энергообъектам на Украине

    Названы цели массированного удара по энергообъектам на Украине
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные утром 26 августа ударили по критически важным объектам украинской энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК страны, сообщило Минобороны.

    Массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования наносился в том числе по электроподстанциям в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Поражены газокомпрессорные станции в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, они обеспечивали работу газотранспортной системы Украины.

    Также поражены места хранения авиационных средств поражения на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях, их киевский режим получил от Запада.

    Отмечается, что поражены все назначенные цели, на Украине начались перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии фронта.

    Ранее на Украине заявили о массированной ракетной атаке ВС России, под которую попали 15 регионов. Киевскому режиму пришлось ввести экстренные отключения электроэнергии.

    Минобороны поясняло, что пораженные объекты обеспечивали работу украинского ВПК.

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    26 августа 2024, 10:12 • Новости дня
    Подполье сообщило о российском ударе по ангару с двумя F-16 в Ивано-Франковске
    Подполье сообщило о российском ударе по ангару с двумя F-16 в Ивано-Франковске
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска нанесли удар по ангару с техникой в Ивано-Франковске, куда недавно были привезены два истребителя F-16, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    «В Ивано-Франковске (попадание) в ангар с недавно привезенной техникой. По сообщениям сопротивления, в Ивано-Франковске спрятали два F-16. Как раз в той стороне бахнуло. Знать будем позже», – сказал он, передает РИА «Новости».

    В Одессе поражен энергетический объект, порядка десяти ударов нанесено по Киеву и его окраинам, добавил Лебедев. Город Стрий в Львовской области обесточен после ударов, в Волыни под удар попали военные ВСУ, в Полтаве поражено место распределения подразделений украинских войск, сообщил он.

    По словам Лебедева, в Николаевской области взрыв раздался в районе села Трихаты, где расположена одна из мощных в области подстанций, после этого в нескольких районах региона отключили свет.

    Ранее подполье сообщило об ударах по емкостям с ГСМ в Ивано-Франковске.

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    26 августа 2024, 13:12 • Новости дня
    Зеленский заявил о масштабных повреждениях объектов энергосистемы Украины
    Зеленский заявил о масштабных повреждениях объектов энергосистемы Украины
    @ Fredrik Sandberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Множество объектов энергетической инфраструктуры Украины получили повреждения, заявил в понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Много повреждений в энергетике», – сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram, передает ТАСС.

    По словам Зеленского, везде, где произошли отключения электричества, ведутся ремонтные работы, они будут осуществляться в круглосуточном режиме.

    Напомним, под массированную ракетную атаку со стороны Вооруженных сил России, по данным украинских СМИ, попали 15 областей Украины, удары были направлены на энергетические объекты. Украина после российских ударов ввела режим экстренных отключений электроэнергии.

    Коментарии (15)
    26 августа 2024, 12:20 • Новости дня
    Минобороны сообщило о массированном ударе по энергообъектам Украины
    Минобороны сообщило о массированном ударе по энергообъектам Украины
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская армия в понедельник ударила по критически важным объектам украинской энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военной промышленности, сообщило Минобороны России.

    Массированный удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными дронами, целями стали критически важные объекты инфраструктуры, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Эти объекты обеспечивали работу украинского ВПК, все назначенные цели поражены, подчеркнули в министерстве.

    Ранее 26 августа украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что ВС России провели массированную атаку на 15 украинских регионов, в энергосистеме страны после этого сложилась «сложная» ситуация.

    Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщал, что в Ивано-Франковске, куда недавно были привезены два F-16, был поражен склад с техникой.

    Удары наносились по Киеву, Киевской области, Харьковской, Сумской, Полтавской, Винницкой, Волынской, Кировоградской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Ровненской и Одесской областям, по контролируемой ВСУ части Запорожской области.

    Энергохолдинг Украины ДТЭК заявил об экстренных отключениях света по всей территории, обесточены объекты «Укржелдороги» в ряде регионов.

    Коментарии (13)
    26 августа 2024, 06:20 • Новости дня
    Зеленскому напомнили о комплексе «Авангард» на фоне планов ударить по Москве

    Экс-разведчик США Риттер напомнил Киеву о комплексе «Авангард» на фоне планов ударить по Москве

    Зеленскому напомнили о комплексе «Авангард» на фоне планов ударить по Москве
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Если Киев решится нанести удары по Москве или Санкт-Петербургу, чтобы принудить Россию к переговорам, сама Украина прекратит свое существование, на этот случай у российских войск есть ракетный комплекс «Авангард», заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер.

    Риттер объяснил, если Украина нанесет удар по Москве и Петербургу, то на этот случай у России имеется ракетный комплекс «Авангард», способный использовать ракеты как с неядерной, так и ядерный боевой частью. По его словам, остается надеяться, что ВС России используют неядерную боеголовку для ответа, передает РИА «Новости».

    По его словам, лучший способ для США и Европы «совершить коллективное самоубийство», это способствовать безумным действиям «сумасшедшего» Владимира Зеленского, который представляет угрозу для всего мира.

    Ранее стало известно, что ВСУ захотели нанести демонстративный удар по России ракетами Storm Shadow.

    Политолог Лариса Шеслер уверена, что в случае демонстративного удара по России вместо переговоров Украина получит обратный эффект.

    Коментарии (7)
    26 августа 2024, 00:19 • Новости дня
    При ракетном ударе по отелю в Краматорске погиб сотрудник Reuters

    Mirror: При ракетном ударе по отелю в Краматорске погиб сотрудник Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Советник по безопасности агентства Reuters, находившийся с журналистами агентства в отеле «Сапфир» в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР, погиб во время ракетного удара по гостинице, сообщила газета Mirror.

    Издание со ссылкой на представителя агентства Reuters утверждает, что спасатели обнаружили тело британца под завалами отеля. Уточняется, что погибший – советник по безопасности агентства Райан Эванс, который был в отеле «Сапфир» в Краматорске, когда по нему был нанесен ракетный удар, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mirror.

    Ранее Reuters сообщало, что при «предполагаемом ракетном ударе» пострадали пятеро сотрудников редакции, еще один пропал без вести. Все они – граждане Украины, США, Латвии и Германии.

    Между тем, российские военкоры сообщили, что в гостинице в Краматорске, по которой был нанесен ракетный удар, находились иностранные наемники и украинские боевики.

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    26 августа 2024, 11:03 • Новости дня
    В Грузии оценили данные СВР о планах США устроить «тбилисский майдан»

    Эксперт Мамрадзе: Грузинские спецслужбы знают о «революционных планах» Запада

    В Грузии оценили данные СВР о планах США устроить «тбилисский майдан»
    @ Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Сведения о возможном «тбилисском майдане» Белого дома против «Грузинской мечты» после выборов в парламент 26 октября «вполне серьезны» и «не являются неожиданными», заявил газете ВЗГЛЯД авторитетный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Представители Запада уже открыто говорят, что должны помочь стране, 80 процентов которой настроены «прозападно», сбросить «авторитарный прокремлевский режим», – сказал он. – Уверен, что грузинские спецслужбы знают о таких «революционных планах».

    «Называть власти Грузии «прокремлевскими», «авторитарными» – это бред собачий. Но подобные заявления укладываются в канву возможных сценариев», – отметил аналитик.

    По мнению Петрэ Мамрадзе, «после объявления итогов голосования в пользу «Грузинской мечты» западные лидеры и политики могут немедленно сказать о непризнании итогов и некой узурпации власти».

    «Напомню, что бывший президент Михаил Саакашвили открыто призывает выйти на улицы и не возвращаться домой, пока власть не падет», – сказал эксперт.

    По его мнению, «для многих на Западе вопрос смены «Грузинской мечты» является принципиальным, так как они воспринимают как пощечину стремление Тбилиси проводить самостоятельную, независимую политику».

    «Показательна в этом смысле позиция экс-посла США в Грузии Келли Дегнан. Когда речь шла о законе «О прозрачности иностранного влияния», она говорила, что «не читала и не собирается его читать, потому что он – «русский», и «вы должны его отозвать, и точка!», – сказал он. – Вот и наглядный пример отношения к Грузии как к государству-клиенту».

    Ранее Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что Вашингтон хочет устроить «тбилисский майдан», чтобы не допустить победу партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах в октябре.

    По данным СВР, Белый дом «крайне недоволен развитием ситуации в Грузии» перед выборами. По данным спецслужбы, в ходе «тбилисского майдана» планируется обнародовать «доказательства фальсификаций» при голосовании, объявить о непризнании результатов выборов и потребовать смены власти. Кроме того, накануне выборов в Грузии США намерены усилить давление на власти республики с целью ослабить электоральные позиции «Грузинской мечты», введя санкции против руководства и спонсоров партии, сообщила СВР.

    Коментарии (3)
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    Западные инвесторы превратили долги Украины в золотую жилу

    Один из инвестиционных фондов похвастался, как ему удалось получить высокий доход на проблемах Украины. Всегда находятся те, кто в любой кризис – будь то экономический или геополитический – умеют на нем зарабатывать. Как западные инвесторы наживаются на украинском кризисе? Подробности

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    Зачем Киев пугает Белоруссию «трагическими ошибками»

    Киев усиливает давление на Белоруссию. Офис Зеленского потребовал от Минска отвести войска от границы стран. При этом сам Киев сформировал на этом направлении группировку в 120 тыс. солдат. По мнению экспертов, Украина умышленно провоцирует соседа в интересах западных спонсоров. На что сделана ставка? Подробности

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    Пресса Франции вынесла по «делу Дурова» обвинительный вердикт

    Мировые СМИ довольно негативно восприняли задержание Павла Дурова, которому французские власти инкриминируют тяжкие преступления, но с двумя заметными исключениями. Это Украина и сама Франция, где Павлу Дурову уже вынесли вердикт только на том основании, что он русский и «мог встретиться с президентом России в Азербайджане». Подробности

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    Харрис начала борьбу с «американской мечтой»

    Президентская гонка в США вступила в финальную стадию. Камала Харрис приняла номинацию от Демпартии и разразилась почти 40-минутной речью, в которой уделила минимум внимания вопросам экономики, а максимум – борьбе за «прогрессивные ценности», которые ведут Америку к еще большему расколу. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Президент Чехии совсем охамел

      Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

    • В ВСУ объяснили причины своих поражений

      Украинские военные заявляют западным СМИ, что главные причины их поражения на стратегически важном Покровском направлении – превосходство России в людях и технике, а также «бездарность украинского командования». Так ли это на самом деле?

    • Армия России взяла Нью-Йорк

      Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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