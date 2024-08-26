Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.8 комментариев
Евраев: Правительство поддержало переименование Ростова в Ростов Великий
Российское руководство высказалось в поддержку инициативы о переименовании Ростова в Ростов Великий, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Глава региона в своем Telegram-канале отметил, что переименование станет «большим шагом в вопросе восстановления исторической справедливости», само же переименование находится в финальной стадии реализации.
От правительства России поступило положительное заключение о переименовании города, его подписал вице-премьер – глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
«Документ уже направлен в Государственную думу. Надеемся на завершение всех юридических процедур в этом году», – заключил губернатор.