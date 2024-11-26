Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».16 комментариев
Депутат назвала законодательные меры для развития технологического суверенитета РФ
Развитие промышленного потенциала России является ключевой задачей государственной политики, заявила член комитета Госдумы по промышленности и торговле Мария Василькова.
«В современных условиях, когда внешние вызовы требуют консолидации всех сил, развитие промышленного потенциала нашей страны являются одной из ключевых задач государственной политики», – сказала Василькова в ходе заседания спецкомиссии бюро высшего совета партии «Единая Россия» по опережающему социально- экономическому и научно-технологическому развитию, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Она заявила, что комитет Госдумы по промышленности и торговле ведет системную работу, направленную на законодательное обеспечение технологического суверенитета и национальной безопасности России. В современных условиях, когда внешние вызовы требуют консолидации всех сил, развитие промышленного потенциала страны является ключевой задачей государственной политики, подчеркнула она.
Работа комитета проводится в тесном сотрудничестве с правительством России, профильными министерствами и представителями промышленности, сообщила Василькова. Такой подход, по ее словам, позволяет формировать сбалансированные и эффективные законодательные решения, направленные на устойчивый рост промышленного производства, импортозамещение и развитие высокотехнологичных отраслей.
Развитие промышленности являются основой экономической стабильности и процветания России, подчеркнула Василькова. Она отметила необходимость синхронизации Стратегии пространственного развития России с национальными проектами и разработкой мастер-планов для городов – центров технологического лидерства.
По ее словам, для достижения амбициозных целей в промышленности требуется технологический рывок, который должен основываться на лучших советских практиках, международном опыте и комплексном территориальном планировании.