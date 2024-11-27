Путин отметил рост доли нацвалют в торговле между Россией и Казахстаном

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, Россия и Казахстан укрепляют свои торгово-экономические отношения за счет увеличения доли расчетов в национальных валютах. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что такое направление позволяет защитить двустороннюю торговлю от негативного внешнего влияния, включая политические факторы.



В статье для «Казахстанской правды» Путин отметил, что структура взаимной торговли между двумя государствами продолжает диверсифицироваться. В частности, наблюдается рост обмена несырьевой продукцией с высокой добавленной стоимостью. Российский лидер выделил, что увеличение доли национальных валют в расчетах укрепляет независимость коммерческих операций от влияния извне.

Переход на расчеты в национальных валютах рассматривается как стратегическая мера, подчеркивающая стремление обеих стран к большей экономической самостоятельности и устойчивости на фоне глобальных вызовов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин подтвердил, что регионы России и Казахстана активно вносят значительный вклад в укрепление двусторонней кооперации, и почти все российские субъекты наладили прямые связи с казахстанскими партнерами. Путин заявил о начале изменений в мировой экономической системе, связанных с утратой долларом своей доминирующей роли. Эксперты отмечают, что БРИКС работает над экономическим развитием всех стран объединения, создавая инструменты для равноправной международной торговли.