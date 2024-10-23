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    23 октября 2024, 21:10 • Политика

    БРИКС возвращает миру свободную торговлю

    Саммит в Казани стал важным шагом на пути создания многополярной экономики

    БРИКС возвращает миру свободную торговлю
    @ Александр Кряжев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Андрей Резчиков,
    Евгений Поздняков

    Участники саммита БРИКС в Казани приняли итоговую декларацию, которая обозначает цели на долгосрочную перспективу. Лишь один пункт документа посвящен мирному урегулированию украинского конфликта. Как отмечают эксперты, БРИКС в отличие от G7 или G20 сосредоточена не на политических задачах отдельных игроков, а работает над экономическим развитием всех стран объединения и создает инструменты для равноправной международной торговли.

    В среду участники саммита БРИКС утвердили Казанскую декларацию, подводящую итоги российского председательства в объединении. Об этом сообщил Владимир Путин после заседания в расширенном составе. По его словам, принятые решения предполагается распространить в ООН.

    Декларация из более 130 пунктов содержит общие оценки положения дел в мире и обозначает цели на долгосрочную перспективу. «Сообща нам удалось продвинуться по всем трем магистральным направлениям: в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах», – сказал Путин, добавив, что это хороший задел на будущее.

    Президент особо отметил настрой партнеров по БРИКС продолжать формировать более демократическую, инклюзивную и многополярную международную систему. Страны-участницы, подчеркнул Путин, объединяет понимание возможности реализации амбициозных и масштабных проектов и инициатив, которые способны изменить международные отношения.

    При этом в декларации лишь один пункт посвящен украинскому кризису. В нем подчеркивается важность соблюдения принципов и целей Устава ООН. Также участники саммита с удовлетворением отметили предложения о посредничестве и добрых услугах, «призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии».

    В то же время в БРИКС сильно обеспокоены отрицательным воздействием незаконных санкций на мировую финансовую систему, международную торговлю и достижение целей устойчивого развития. Ограничения «негативно влияют на энергетику, здравоохранение и продовольственную безопасность, что приводит к ухудшению ситуации с бедностью и усугублению экологических проблем».

    В декларации подчеркивается важность реформирования международной финансовой архитектуры для решения глобальных финансовых проблем. Участники заявляют о необходимости создания справедливой системы управления и укрепления роли национальных валют.

    В документе также говорится о ключевой роли Нового банка развития (НБР) в поддержке инфраструктурных и устойчивых проектов. БРИКС поддерживает расширение финансирования в национальных валютах и укрепление инновационных механизмов. «Мы поддерживаем создание новой инвестиционной платформы для увеличения инвестиций в страны БРИКС», – отмечено в документе.

    Кроме того, обсуждается важность развития новых платежных систем, финансовых рынков. Поддержана инициатива России по созданию зерновой биржи и многие другие предложения.

    Как отмечают эксперты, большая часть документа касается не вопросов политики, хотя и ей уделено внимание, а тематике финансово-экономического характера. Из текста документа следует, что страны БРИКС рассматривают друг друга прежде всего как партнеров, которые поставили во главу экономическое сотрудничество, и именно это позволяет каждой из стран укрепиться.

    «Конечно, ключевые идеи, изначально заложенные в БРИКС, касаются экономико-финансовой и торговой составляющей. Это видно не только по Казанской декларации, но и тем документам, которые принимались ранее. Налицо преемственность», – говорит Денис Денисов, эксперт Финансового университета при правительстве.

    «Также актуализируются темы, связанные с расширением инструментов свободной торговли, развитием платежных систем. Те рестрикции, которые вводятся не только в отношении РФ, но и Китая с Ираном, подразумевают необходимость ответных мер со стороны БРИКС, направленных на защиту их интересов», – пояснил собеседник.

    В свою очередь политолог Павел Данилин напомнил, что глобалистские структуры Запада оказывают серьезное давление на торговый потенциал Москвы, Пекина и Тегерана. «Поэтому нам важно обеспечить ведение беспрепятственной торговли, минуя доллар. Это же касается вопросов получения инвестиций для развития промышленной базы государств», – считает он.

    Организация огромного рынка для 45% мирового населения требует бесперебойного развития каждого из участников БРИКС.

    «В то же время другие крупные объединения вроде «Семерки» увлеклись сохранением американской гегемонии в мире. И ради этого они готовы пойти на самоубийственные экономические и политические решения», – пояснил спикер.

    Неплохие шансы для решения подобных проблем были и у G20, однако и это объединение в последние годы в большей степени сконцентрировано на вопросах политики, нежели экономики. «В результате страны-участницы не решают конкретные вопросы, а затрагивают темы, от которых крайне мало позитивного эффекта», – согласился Денисов.

    Именно поэтому в БРИКС образовалась целая очередь из нескольких десятков стран, желающих стать членами объединения. «Однако сейчас внутри организации нет стопроцентного консенсуса относительно расширения организации. Решение временно приостановить прием новых членов – совершенно обоснованное и логичное», – добавил эксперт.

    При этом собеседники прогнозируют новые волны расширения БРИКС после того, как определятся критерии членства. А до того, судя по решениям в Казани, будет сформирован список стран – партнеров объедения, которые могут рассматриваться в качестве кандидатов на вступление в БРИКС.

    «На следующем этапе в перечень могут попасть государства, которые уже заявили о желании присоединиться к организации.

    Это большое число участников международной политики», – добавляет Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «При этом сам по себе список призван стать компромиссом между дальнейшим расширением БРИКС и наращиванием политического веса организации. Он также позволит сохранить запал роста и станет своеобразной базой для будущего пополнения рядов организации. Попавшие в него страны, вероятно, смогут участвовать в официальных мероприятиях БРИКС, а также в некоторых инициативах площадки», – допускает политолог.

    Вовлечение в экономические проекты БРИКС позволит кандидатам «достигнуть значимых взаимных выгод». «Поэтому многие страны уже сейчас стремятся к попаданию в список партнеров», – подчеркивает аналитик. Вместе с тем, по мнению политолога, сегодня России и другим «старожилам» БРИКС необходимо заняться интеграцией прошлогодних «новичков», а также сохранить управляемость формата.

    «Пригласить сразу 30 стран в БРИКС будет равносильно разрушению устоявшегося баланса.

    В настоящий момент даже сами участники формата окончательно не пришли к единогласному понимаю будущего. Часть стран могут рассматривать БРИКС как некую альтернативу ООН, на что указывает, например, позиция президента ЮАР Сирила Рамафосы, раскритиковавшего деятельность Совбеза», – добавил Ткаченко.

    «При этом все суверенные страны понимают, что с помощью БРИКС им гораздо проще отстоять свою независимость и добиться экономического развития. Ирану и Китаю постоянно поступают угрозы. НАТО против нас ведет войну. Египет столкнулся с организованной ЦРУ «оранжевой революцией». Поэтому каждый хочет иметь международную поддержку в борьбе с гегемоном, чтобы не быть растерзанным», – подытожил Данилин.

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