Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.0 комментариев
Казань угостила участников саммита БРИКС караваем и чак-чаком
Гостей 16-го саммита БРИКС встречали в Казани караваем и чак-чаком. Президент Белоруссии Александр Лукашенко попробовал чак-чак, а каравай поцеловал, пошутив над главой Татарстана Рустамом Миннихановым: «Ты меня угощаешь тем, что мне есть нельзя. Ты худенький» (фото: Екатерина Чеснокова/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru)
Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил яства и одному из членов своей свиты с фразой: «Ты сегодня не завтракал. На, доешь». На саммите Алиеву вручили орден «Дуслык». Это вторая по значимости награда Татарстана. (фото: Екатерина Чеснокова/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru)
Главе МИД Боливии Селинде Сосе Лунде пришлось по вкусу лакомство, признанное важнейшим нематериальным наследием татарского народа (фото: Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru)
Президент Ирана Масуд Пезешкиан пробует чак-чак. Позже Владимир Путин отметил, что подходы России и Ирана к глобальной повестке дня близки или полностью совпадают. (фото: Максим Блинов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru)
Премьер-министр Индии Нарендра Моди пробовать ничего не стал, но поблагодарил хозяев за гостеприимство. Путин на саммите отметил успехи Индии в экономическом росте и назвал страну примером для многих государств БРИКС (фото: Фото: Максим Блинов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru)
«А у нас в Китае такое тоже есть», – заявил председатель КНР Си Цзиньпин, имея в виду блюдо «шацима». На саммите политик подчеркнул, что страны БРИКС должны стать лидерами в реформировании системы глобального управления (фото: Александр Вильф/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru)
Зампредседателя правительства Сербии Александр Вулин по-русски благодарил хозяев за угощения (фото: Кирилл Зыков/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru)
Президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф заявила об успешном проведении практики по финансированию проектов с применением национальных валют. «Доллар используется, как оружие», – отметила она (фото: Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru)
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отметил, что на Египет приходится примерно треть всего товарооборота России с Африкой, а в прошлом году этот показатель увеличился на 16,4% и сейчас рост продолжается даже большими темпами (фото: Екатерина Чеснокова/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru)
Президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил уверенность в очень хорошем будущем БРИКС (фото: Кирилл Зыков/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru)
Минниханов приветствовал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана словами: «Ас-саляму алейкум!» и спросил у него, как дела. Президент Турции ответил на татарском: «Яхшы!» Главные темы повестки Путина и Эрдогана – посредничество Анкары в урегулировании конфликта на Украине и создание газового хаба (фото: Илья Питалев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru)
Генсек ООН Антониу Гутерриш также прибыл в Казань. В то же время государства – члены БРИКС подтвердили поддержку всеобъемлющей реформы ООН, в том числе и Совбеза, для повышения представительности Всемирной организации (фото: Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru)