Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».20 комментариев
Депутаты Приморья предложили платный проезд к погранпереходам
Приморские депутаты предложили плату за проезд к погранпереходам в ДФО
Депутаты Приморья предложили ввести плату за проезд к пограничным переходам в ДФО при отсутствии альтернативных бесплатных дорог, что позволит привлечь инвестиции для реконструкции инфраструктуры.
Как сообщает РИА «Новости», депутаты Приморья внесли в Госдуму проект федерального закона о плате за проезд по дорогам к пунктам пропуска через госграницу в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Заместитель председателя краевого правительства Николай Стецко отметил, что нынешнее состояние подъездных дорог приводит к потерям федерального бюджета в размере около 6 млрд рублей ежемесячно.
Стецко пояснил, что проект предусматривает возможность платного проезда по дорогам к пунктам пропуска в случае отсутствия бесплатного альтернативного маршрута. Это позволит привлечь инвестиции и федеральное софинансирование для улучшения дорожной инфраструктуры. Платежи будут касаться грузовых автомобилей и туристических автобусов.
Власти Приморья уже ведут предварительные переговоры по концессионному соглашению с потенциальными инвесторами и банками. Подача концессионной инициативы запланирована на первое полугодие 2025 года, а реконструкция дорог намечена на 2026-2028 годы. Принятые изменения статьи 37 Федерального закона дадут возможность другим регионам Дальнего Востока внедрять подобные проекты.
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