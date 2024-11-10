В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.15 комментариев
Сырский пожаловался НАТО на сложную ситуацию на фронте для ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Сырский рассказал главкому сил НАТО в Европе Каволи о сложной ситуации на фронте
Главком ВСУ Александр Сырский и главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, руководитель Европейского командования вооруженных сил США генерал Кристофер Каволи обсудили ситуацию на фронте в зоне российской специальной военной операции на Украине.
Сырский в соцсетях сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с Каволи. «В начале разговора проинформировал американского коллегу об обстановке на линии фронта. Ситуация остается сложной», – приводит слова Сырского ТАСС.
Он также заявил, что ситуация «имеет тенденцию к обострению», передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале ноября Сырский сообщил о наступлении российской армии, оценивая его как одно из самых интенсивных с начала конфликта. Как заявила депутат Рады Марьяна Безуглая, Сырский якобы готовится выводить украинские войска из Курской области. Также сообщалось, что он велел перевести технический персонал авиации в пехоту.