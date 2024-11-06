При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.0 комментариев
Безуглая заявила, что Сырский готовится вывести войска из Курской области
Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский якобы готовится выводить украинские войска из Курской области, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая.
Безуглая сделала такой вывод на основе публикаций Сырского в Facebook* (запрещен в России, принадлежит Meta*, признанной в России экстремистской), передает ТАСС.
В постах он обсуждает результаты недавней атаки на Курскую область и указывает, что эта операция отвлекла российские силы с других направлений.
Безуглая подчеркнула, что за период боевых действий ВСУ оставили ряд территорий в ДНР и Харьковской области. Она также предложила главнокомандующему самому остаться в Курской области. «А мы хоть вздохнем с облегчением», – заключила депутат.
Ранее депутат Рады Безуглая заявляла, что Сырский скрывается на даче в Харьковской области. Безуглая также обвиняла министерство обороны и Генштаб Украины в сокрытии критического состояния обучения военных в ВСУ.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ