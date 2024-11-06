Безуглая заявила, что Сырский готовится вывести войска из Курской области

Tекст: Алексей Дегтярев

Безуглая сделала такой вывод на основе публикаций Сырского в Facebook* (запрещен в России, принадлежит Meta*, признанной в России экстремистской), передает ТАСС.

В постах он обсуждает результаты недавней атаки на Курскую область и указывает, что эта операция отвлекла российские силы с других направлений.

Безуглая подчеркнула, что за период боевых действий ВСУ оставили ряд территорий в ДНР и Харьковской области. Она также предложила главнокомандующему самому остаться в Курской области. «А мы хоть вздохнем с облегчением», – заключила депутат.

Ранее депутат Рады Безуглая заявляла, что Сырский скрывается на даче в Харьковской области. Безуглая также обвиняла министерство обороны и Генштаб Украины в сокрытии критического состояния обучения военных в ВСУ.