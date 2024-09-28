Безуглая обвинила Сырского в «прятках на даче»

Безуглая потребовала от Сырского объяснений по поводу слухов о его прятках на даче

Tекст: Вера Басилая

Безуглая выразила обеспокоенность по поводу поведени Сырского. Поее словам, он якобы скрывается на своей даче в Харьковской области. Депутат обратилась к Сырскому с просьбой выйти на связь и опровергнуть распространяющиеся слухи, передает РИА «Новости».

Безуглая также отметила, что в военных кругах ходят слухи о задержании начальника Генерального штаба Баргилевича по обвинению в коррупции. По ее мнению, это дополнительно подрывает и так уже низкий авторитет Генштаба Вооруженных сил Украины.

В заключение депутат выразила надежду, что слухи о даче и взятке не соответствуют действительности. «Слухи распространяются повсюду, поэтому покажитесь и опровергните их. Оба. Прошу», –призвала депутат.

Ранее Безуглая обвинила Минобороны и Генштаб Украины в сокрытии критического состояния обучения военных в ВСУ.

До этого она заявила, что Сырский пытается дискредитировать Силы беспилотных систем (СБС) и их командующего Вадима Сухаревского, а также других генералов.