«План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.10 комментариев
Безуглая обвинила Сырского в «прятках на даче»
Безуглая потребовала от Сырского объяснений по поводу слухов о его прятках на даче
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский скрывается на даче в Харьковской области, и потребовала объяснений.
Безуглая выразила обеспокоенность по поводу поведени Сырского. Поее словам, он якобы скрывается на своей даче в Харьковской области. Депутат обратилась к Сырскому с просьбой выйти на связь и опровергнуть распространяющиеся слухи, передает РИА «Новости».
Безуглая также отметила, что в военных кругах ходят слухи о задержании начальника Генерального штаба Баргилевича по обвинению в коррупции. По ее мнению, это дополнительно подрывает и так уже низкий авторитет Генштаба Вооруженных сил Украины.
В заключение депутат выразила надежду, что слухи о даче и взятке не соответствуют действительности. «Слухи распространяются повсюду, поэтому покажитесь и опровергните их. Оба. Прошу», –призвала депутат.
Ранее Безуглая обвинила Минобороны и Генштаб Украины в сокрытии критического состояния обучения военных в ВСУ.
До этого она заявила, что Сырский пытается дискредитировать Силы беспилотных систем (СБС) и их командующего Вадима Сухаревского, а также других генералов.