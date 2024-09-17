Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?3 комментария
Безуглая: Главком ВСУ проводит зачистку неугодных генералов
Депутат Рады Безуглая: Главком ВСУ проводит зачистку неугодных генералов
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пытается дискредитировать Силы беспилотных систем (СБС) и их командующего Вадима Сухаревского, а также других генералов, заявила депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая.
По ее словам, Сырский организовал расследования против командующего СБС Вадима Сухаревского, чтобы избавиться от него, что случилось после того, как главкому не удалось заблокировать создание отдельного рода войск другими методами», передает ТАСС. Безуглая добавила, что Сырский переместил еще нескольких «не своих» генералов, окружая себя собственными ставленниками.
«Система загружена в генеральские схемы, идет чистка неугодных», – добавила Безуглая.
Она добавила, что «сам Сырский «героически» руководит курской операцией, «укрывшись на Харьковщине от неудобных вопросов о коллапсе системы ВСУ», и при этом «недосягаем для звонков».
Ранее Безуглая обвинила Сырского в попытках скрыть провалы украинских военных на фронте.