В Раде обвинили Сырского в попытках скрыть провалы ВСУ на фронте

  • Новость часаВСУ на Курском направлении за сутки потеряли более 380 военных и 15 единиц бронетехники
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    Украинская дипломатия споткнулась на стиральной машине
    Военный аналитик объяснил задачи массового налета украинских БПЛА на регионы России
    Нидерланды разрешили Украине наносить удары по России истребителями F-16
    Шойгу заявил о невозможности переговоров с Киевом
    Российские войска освободили четыре населенных пункта в ДНР
    Кремль заявил о плане по вытеснению ВСУ из Курской области
    Эксперт оценил работу ПВО при отражении массированного налета дронов ВСУ
    Стало известно о полном уничтожении обслуживающих Харьков ТЭЦ
    Власти оценили возможность возврата западного автопрома
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Германская экономика теряет лицо

    Не временным, а структурным кризисом называют текущее положение дел в немецкой экономике большинство экспертов. Массовые увольнения персонала, демонтаж производственных мощностей влекут за собой рост социальной напряженности. А это уже политика.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русской тоске пришел конец

    У российской оппозиции была мантра про то, что в конце концов в России «холодильник победит телевизор». Самое забавное, что они оказались правы: реальность действительно победила пропаганду. Вот только пропаганду не кремлевскую, а их собственную – русофобскую.

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Америка повторяет путь Карфагена

    Основатели американского государства сделали многое, чтобы их страну считали новым Римом: отсюда вся символика в оформлении Вашингтона, Капитолийский холм, здание Конгресса с римскими колоннами, должности консулов и сенаторов. Америка пытается «вести за собой мир», как недавно заявил Байден. Но аналогия с Римом здесь вообще неуместна.

    15 комментариев
    10 сентября 2024, 14:53 • Новости дня

    В Раде обвинили Сырского в попытках скрыть провалы ВСУ на фронте

    Депутат Рады Безуглая обвинила Сырского в попытках скрыть провалы ВСУ на фронте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в попытках скрыть провалы украинских военных на фронте.

    По ее словам, Сырский приказал разделить в докладах генштаба ВСУ Красноармейское направление на два: Покровское и новое Кураховское (южнее), чтобы продвижения ВС России продолжались на Кураховском, а выделенный узкий Покровский вроде бы оставался «стабильнее», передает РИА «Новости».

    Безуглая добавила, что за полгода пребывания в должности Сырский открыл Торецкое, Харьковское и Кураховское направления и закрыл Авдеевское направление, Работино и Крынки.

    «Надо оно было? Ну, в самом деле. Пусть забирают», – подчеркнула парламентарий.

    Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что ВСУ должны продолжать удерживать Красноармейск (украинское название – Покровск), поскольку Вашингтон считает расположение города стратегическим.

    9 сентября 2024, 19:28 • Новости дня
    ВС России выбили украинские войска из Красногоровки
    ВС России выбили украинские войска из Красногоровки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска оставили свои позиции в Красногоровке. Об этом сообщили силовые структуры ДНР.

    «Оставшаяся группировка противника в Красногоровке сбежала с оставшихся позиций. ВСУ в городе нет», – передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    Ранее сообщалось, что украинские подразделения могли попасть в окружение на Покровском направлении.


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    9 сентября 2024, 20:40 • Новости дня
    Венгерский концерн MOL заключил соглашения о транзите нефти через Украину

    Венгерский концерн MOL заключил соглашения о транзите нефти по «Дружбе» через Украину в Венгрию и Словакию

    Венгерский концерн MOL заключил соглашения о транзите нефти через Украину
    @ REUTERS/Mohammed Ameen

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгерская компания MOL Group подписала соглашения для бесперебойной транспортировки нефти по трубопроводу «Дружба» через территорию Белоруссии и Украины в Венгрию и Словакию, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление концерна.

    Согласно заключенным договоренностям, с 9 сентября поставляемые через Украину объемы нефти на границе Белоруссии и Украины становятся собственностью MOL Group., пишет Bloomberg. Новые соглашения полностью соответствуют всем действующим санкциям, подчеркнули в компании.

    В конце августа венгерский концерн MOL заявил о готовности производить транзит нефти через Украину. При этом глава канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш отмечал, что новая схема транзита может оказаться более дорогостоящей и рискованной.

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    9 сентября 2024, 20:10 • Видео
    Шольц передумал: Берлин просит переговоров

    Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Более того, как утверждает европресса, немцы даже готовят собственный «мирный план», по которому Украине нужно отказаться от части территорий. Об этом стало известно после встречи Шольца с Владимиром Зеленским на базе «Рамштайн».

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    9 сентября 2024, 17:12 • Новости дня
    Лавров назвал главную проблему украинских мирных инициатив

    Лавров: Ни одна мирная инициатива по Украине не затрагивает права русскоязычного населения

    Лавров назвал главную проблему украинских мирных инициатив
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ключевой проблемой инициатив по урегулированию украинского конфликта является то, что они не касаются прав русскоязычного населения, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам министерского заседания Стратегического диалога Россия – ССАГПЗ.

    Лавров подчеркнул, что ни одно из предложений по Украине не затрагивает проблемы с правами людей, которые разговаривают на русском языке, на тех землях, которые глава киевского режима Владимир Зеленский считает своими, передает РИА «Новости».

    «И я говорил сегодня на эту тему с коллегами из Индии и Бразилии, поскольку они проявляют определенный и понятный нам заинтересованный подход к тому, чтобы как-то содействовать преодолению кризиса, я обратил их внимание на то, что это проблема ключевая», – сказал министр.

    Он добавил, что проблема конфликта на Украине заключается не в территориях, а в правах людей, «которые были растоптаны законодательно» и о которых «ни одна из плавающих в политическом пространстве инициатив не упоминает».

    Ранее Лавров заявил, что представители западных стран «уходят под корягу», если им показывают заявления украинских властей по теме прав проживающих на Украине русскоязычных граждан.

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    10 сентября 2024, 05:53 • Новости дня
    ПВО за ночь сбили 14 беспилотников в Подмосковье, погиб ребенок

    Воробьев: ПВО за ночь сбили 14 беспилотников в Подмосковье, погиб ребенок

    ПВО за ночь сбили 14 беспилотников в Подмосковье, погиб ребенок
    @ vorobiev_live

    Tекст: Вера Басилая

    Во время ночной атаки БПЛА пострадали многоквартирные дома в Раменском, в квартирах в районе 11-12 этажей произошел пожар, погиб девятилетний ребенок, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    По данным в Telegram-канале Воробьева, пожарные тушат огонь в Раменском, горят квартиры на 11 и 12 этажах дома. Еще один дрон попал в дом на улице Высоковольтной, повреждена квартира на девятом этаже, есть пострадавший. Эвакуированные жители домов размещены в пунктах временного пребывания.

    Всего этой ночью ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

    Между тем силами ПВО сбит еще один беспилотник в Раменском.

    Ранее осколки беспилотника упали на территорию частного дома в Подмосковье.

    До этого сообщалось о семи сбитых беспилотниках, летевших на Москву: в РаменскомЛюберцах и Подольске.

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    9 сентября 2024, 17:04 • Новости дня
    Ганчев рассказал о боях за освобождение Волчанска
    Ганчев рассказал о боях за освобождение Волчанска
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска оттесняют вооруженные силы Украины (ВСУ) все дальше на Сватовско-Купянском направлении, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

    По словам Ганчева, ВС России продвигаются по левому берегу реки Оскол вглубь позиций украинских войск, передает ТАСС.

    Он также сообщил о тяжелых боях за освобождение Волчанска и позиционных боях на севере Харьковской области. «На севере Харьковской области идут позиционные бои. В частности, это касается и города Волчанска, где продолжаются тяжелые бои за освобождение», – сказал Ганчев.

    Ранее группировка «Север» нанесла поражение ВСУ около Волчанска, Глубокого и Старицы.

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    10 сентября 2024, 11:22 • Новости дня
    Российские войска освободили четыре населенных пункта в ДНР
    Российские войска освободили четыре населенных пункта в ДНР
    @ Кадр из видео

    В результате действий подразделений Южной группировки были освобождены Красногоровка и Григоровка Донецкой народной республики (ДНР), группировка «Центр» освободила Галицыновку, а группировка «Восток» – Водяное, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Южной группировкой нанесено поражение формированиям 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной, 10-й горно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ, 116-й и 118-й бригад теробороны рядом с Верхнекаменским, Выемкой, Часовым Яром, Кураховкой, Максимильяновкой и Катериновкой ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Отражены четыре контратаки штурмовых групп 24-й, 30-й механизированных, 143-й пехотной бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии.

    Противник потерял до 715 военнослужащих, машину пехоты, две бронемашины «Казак», немецкую 155-мм самоходную артустановку Panzerhaubitze 2000, американские 155-мм гаубицы М777 и М198, британскую гаубицу FH-70, 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и британскую 105-мм гаубицу L-119, перечислили в Минобороны.

    Уничтожены американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три полевых склада боеприпасов.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение, нанеся поражение живой силе и технике 14-й, 31-й, 44-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й, 114-й, 119-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназначения «Азов» около Петропавловки, Купянска-Узлового, Кругляковки Харьковской области, Макеевки Луганской народной республики (ЛНР) и Торского ДНР, сообщил Конашенков.

    Потери противника составили до 530 военнослужащих, две бронемашины «Казак», боевая машина РСЗО «Град», американская 155-мм гаубица М777, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика», две британские 105-мм гаубицы L-119.

    Уничтожены две станции РЭБ «Анклав-Н» и четыре полевых склада боеприпасов.

    Группировка «Центр» нанесла поражение живой силе и технике 53-й, 63-й, 114-й, 144-й механизированных, 68-й, 71-й егерских, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии поблизости от Дзержинска, Щербиновки, Гродовки, Петровки, Михайловки и Селидово ДНР. Были отражены восемь контратак штурмовых подразделений 32-й механизированной, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 12-й и 14-й бригад нацгвардии, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили до 515 военнослужащих, две машины пехоты, в том числе американская Bradley, четыре бронемашины, 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

    Группировкой «Восток» нанесено поражение формированиям 61-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 105-й бригады теробороны в районах Доброволья, Пречистовки, Новоукраинки ДНР и Левадного Запорожской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны.

    ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, польские 155-мм самоходные артустановки Krab и «Богдана», а также станцию РЭБ «Буковель-AD» , подытожили в оборонном ведомстве.

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    10 сентября 2024, 10:15 • Новости дня
    Нидерланды разрешили Украине наносить удары по России истребителями F-16
    Нидерланды разрешили Украине наносить удары по России истребителями F-16
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Киев может использовать поставленное страной оружие, включая истребители F-16, для нанесения ударов по целям на территории России «в рамках самообороны».

    По его словам, Киев имеет право использовать полученное от Нидерландов вооружение для нанесения ударов по военным объектам на территории России якобы согласно «международному праву и принципу самообороны», сообщает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    Брекелманс отметил, что речь идет о прицельных ударах по конкретным военным объектам, а не о массированных обстрелах гражданских объектов.

    Глава Минобороны Нидерландов призвал другие страны Запада последовать примеру страны и снять ограничения на использование поставляемого Украине оружия.

    Ранее Словакия выступила против снятия ограничений на удары ВСУ по России.

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    10 сентября 2024, 00:29 • Новости дня
    В Пентагоне заявили о важности для ВСУ удерживать Красноармейск

    Райдер: Украине важно удерживать Красноармейск из-за стратегического расположения города

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска должны продолжать удерживать Красноармейск (украинское название – Покровск), поскольку Вашингтон считает расположение города стратегическим, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

    По словам Райдера, для США очевидно, что ВСУ важно продолжать удерживать Красноармейск, который находится на стратегическом пересечении дорог и линии коммуникаций.

    Он добавил, что Киев «много инвестирует» в попытки удержать город, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что украинские подразделения могли попасть в окружение на Покровском направлении.

    До этого главком ВСУ Александр Сырский признал, что Красноармейское направление самое проблематичное для ВСУ.

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    10 сентября 2024, 12:50 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил задачи массового налета украинских БПЛА на регионы России

    Аналитик Рожин: ВСУ налетами дронов пытаются компенсировать нехватку дальнобойного вооружения

    Военный аналитик объяснил задачи массового налета украинских БПЛА на регионы России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев стремится увеличить производство дронов и чаще применять их для массированных атак на российские регионы. Так ВСУ хотят компенсировать нехватку дальнобойного вооружения, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. В ночь на вторник средства ПВО перехватили и уничтожили 144 БПЛА, из них 20 – над Московской областью.

    «Противник использовал действительно большое количество дронов. Запастись ими – достаточно дорогостоящее мероприятие. Тем важнее, что основная их масса была сбита на подлете», – отметил Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики.

    Он подчеркнул: добиться существенных результатов противник не смог. «Трудно сказать, куда конкретно целились ВСУ, но можно допустить, что они пытались достать до аэродромов. В пользу этой версии, в частности, говорит то, что обломки БПЛА упали близ Жуковского», – уточнил собеседник.

    Противник использовал различные беспилотники самолетного типа, продолжил Рожин. «У украинских военных скопился целый «зоопарк» дронов, которые они применяют в ходе подобных атак. Некоторые из них собираются на территории Украины, а часть завозится из-за рубежа», – указал он. 

    «Как правило, летят эти БПЛА на низкой высоте, вне зоны действия ЗРК, – добавил аналитик. – Маршрут выстраивается с помощью НАТО таким образом, чтобы обойти районы ПВО и найти менее защищенные участки. Безусловно, задействована западная спутниковая разведка».

    «Вражеские дроны либо сбиваются ПВО малого радиуса действия, либо подавляются средствами РЭБ», – напомнил собеседник. Эксперт высоко оценил работу средств противовоздушной обороны России. Однако противник не оставит попыток нанести новый удар. «Киев стремится увеличить производство дронов и чаще применять их для массированных атак. Тем самым ВСУ хотят компенсировать нехватку дальнобойного вооружения», – отметил военный эксперт.

    «На этом фоне нам важно, с одной стороны, укреплять узлы ПВО крупных городов и различных промышленных центров. А с другой стороны, наращивать атаки ВС России в том числе на цеха сборки беспилотников для ВСУ и склады хранения», – подчеркнул Рожин.

    По его мнению, налетами на российские регионы ВСУ преследуют несколько целей. «Украинское руководство демонстрирует, что у них якобы есть средства для нанесения ущерба России. Они пытаются компенсировать проблемы с тем, что российские войска регулярно «выносят» энергетику и военные объекты по всей территории Украины. Однако существует ключевое различие: мы бьем достаточно точно и не по гражданским объектам, как это делает противник», – сказал Рожин.

    «Сейчас ВСУ во многом действует почти так же, как к ИГИЛ (запрещено в России)», – напомнил эксперт. Он также указал на поддержку Западом действий ВСУ. «Терроризм – это привычный инструмент западных стран. Они используют в своих целях Аль-Каиду (запрещено в России), ИГИЛ, а также Украину для террора», – указал аналитик.

    «Кроме того, Киев, как и в случае с нападением на Курскую область, пытается запугать россиян, посеять панику и недоверие к власти. Однако это приводит лишь к обратному эффекту: выросла поддержка Российской армии, увеличился набор по контракту и прочее», – заключил Рожин.

    Напомним, дежурные силы ПВО в ночь на вторник отразили массированный налет беспилотников на российские регионы. Как сообщили в Минобороны, уничтожено 144 БПЛА, из них 20 – над Московской областью, а именно в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

    В результате атаки в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали. В Спортивном проезде загорелись квартиры на уровне 11-12 этажей, а движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы было перекрыто из-за падения дрона.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что последствия падения осколков от сбитого БПЛА устраняются в районе аэропорта Жуковский. Осколки дрона упали и на территории частного дома в Троицком административном округе. По словам Собянина, по предварительным данным, никто не пострадал.

    Кроме того, по информации Минобороны, 72 дрона было сбито над Брянской областью, 14 – над Курской, 13 – над Тульской, восемь – над Белгородской, семь – над Калужской, пять – над Воронежской, четыре – над Липецкой. Еще один БПЛА уничтожили над территорией Орловской области.

    Следственный комитет возбудил дело по статье о терроризме. В данный момент следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, розыск и задержание лиц, причастных к организации и совершению теракта.

    Атака стала одной из самых массированных с начала военной операции. До этого больше дронов было сбито только в ночь на 1 сентября. Тогда Минобороны отчиталось об уничтожении и перехвате 158 беспилотников. Газета ВЗГЛЯД писала, какие меры для противодействия таким атакам удалось реализовать в России и как эту систему защиты можно улучшить.

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    10 сентября 2024, 09:02 • Новости дня
    СМИ: Зеленский создал на Украине постфеодальную систему

    Neue Zurcher Zeitung: Зеленский создал на Украине постфеодальную систему

    Tекст: Александра Юдина

    Швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung опубликовала статью, в которой утверждается, что пришедший к власти на Украине Владимир Зеленский не смог искоренить олигархию, а вместо этого создал новую систему, которую автор материала украинский политолог Игорь Рейтерович назвал постфеодальной.

    По его мнению, после прихода к власти Зеленского произошла смена элит, но не их сути – вместо прежних олигархов сформировалась новая группа влиятельных лиц, близких к президенту, которые фактически контролируют ключевые сферы украинской жизни, передает РИА «Новости».

    Политолог указывает, что эта группа распределяет ресурсы и посты между лояльными людьми, создавая систему, напоминающую феодальную.

    «Особую роль в этой системе играет глава офиса президента Андрей Ермак, который фактически является вторым человеком в стране», – отмечены слова Рейтеровича.

    Издание заключает, что политическая система Украины зашла в тупик, а смена власти не привела к ожидаемым реформам и улучшению жизни граждан.

    Ранее политолог Олег Кузнецов раскрыл, зачем Зеленскому нужна третья мировая война.

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    10 сентября 2024, 12:57 • Новости дня
    Кремль заявил о плане по вытеснению ВСУ из Курской области

    Песков: ВС России разработали план по вытеснению ВСУ из Курской области

    Кремль заявил о плане по вытеснению ВСУ из Курской области
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское военное руководство разработало план по выдворению украинских боевиков из Курской области, но публично его не озвучат, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Военные имеют необходимые планы по выдавливанию ВСУ из Курской области, но эти планы не будут обсуждать публично, ответил Песков на вопрос о временных рамках вытеснения украинских боевиков из региона, передает ТАСС.

    Ранее Песков подчеркивал, что у России хватит сил и средств для защиты Белгорода и выбивания ВСУ из Курской области.

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    10 сентября 2024, 08:05 • Новости дня
    Система ПВО сбила 144 беспилотника над территорией России

    Минобороны: Система ПВО сбила 144 беспилотника над территорией России

    Система ПВО сбила 144 беспилотника над территорией России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала в небе над территорией России 144 украинских беспилотника, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что наибольшее количество беспилотников было сбито над территорией Брянской области, где уничтожены 72 цели.

    Над территорией Московской области сбито 20 дронов, 14 – над территорией Курской области, 13 – над территорией Тульской области, восемь – над территорией Белгородской области, семь – над территорией Калужской области, пять – над территорией Воронежской области, четыре – над территорией Липецкой области и один над Орловской областью.

    Ранее сообщалось, что ПВО за ночь сбили 14 беспилотников в Подмосковье. Были атакованы Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

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    9 сентября 2024, 17:28 • Новости дня
    Лавров: Запад не стремится к честным переговорам по Украине

    Сергей Лавров заявил, что Запад не стремится к честным переговорам по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Запад в нежелании вести честные переговоры по украинскому вопросу. Об этом он заявил по итогам заседания Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

    «Запад не хочет договариваться по-честному. Запад хочет продолжать делать все, чтобы Россия, как они надеются, приближалась к ситуации, когда можно будет объявить о нанесении нам стратегического поражения на поле боя», – сказал Лавров, передает ТАСС.

    По словам министра, мирная инициатива президента Украины Владимира Зеленского является ультиматумом и не может служить основой для конструктивного диалога.

    Ранее глава российского МИД заявил, что атаки ВСУ на Курскую область свидетельствуют об «агонии киевского режима».

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    10 сентября 2024, 03:26 • Новости дня
    Венгрия решила отправить деньги из фонда ЕС на оборону Чада вместо Украины

    Сийярто: Венгрия решила отправить деньги из фонда ЕС на оборону Чада вместо Украины

    Венгрия решила отправить деньги из фонда ЕС на оборону Чада вместо Украины
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Венгерское правительство решило направить свою долю в 14 млн евро из Европейского фонда мира на укрепление обороноспособности Чада, отказавшись от финансирования поставок оружия Украине, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Будапешт, традиционно выступающий против поставок вооружений Киеву, нашел альтернативное применение средствам из европейского фонда. Как заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, его страна намерена направить 14 миллионов евро на развитие оборонного потенциала Чада, передает РИА «Новости».

    Такое решение было принято в ходе визита в Венгрию президента Чада Махамата Деби. Стороны подписали ряд соглашений о сотрудничестве в различных сферах, включая борьбу с нелегальной миграцией, оборону и сельское хозяйство. Венгрия также планирует повысить уровень своего дипломатического представительства в Чаде, открыв там посольство.

    Сийярто подчеркнул, что решение о перенаправлении средств будет обсуждаться на совете постпредов стран ЕС 26 сентября, однако Будапешт выразил надежду на его одобрение.

    Ранее премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что позиция Украины не отвечает интересам ЕС.

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    10 сентября 2024, 07:00 • Новости дня
    Гибель ребенка при атаке БПЛА в Раменском не подтвердилась

    Воробьев: При атаке БПЛА в Раменском погибла женщина, ребенок жив

    Tекст: Вера Басилая

    В доме на Спортивном проезде в Раменском пострадали три человека, погибла женщина, информация о гибели девятилетнего ребенка не подтвердилась, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Пострадавшие в результате ночной атаки БПЛА отправлены в Раменскую больницу, погибла 46-летняя женщина, в пунктах временного проживания заселены 43 человека, следует из сообщения в Telegram-канале Андрея Воробьева.

    Ранее Воробьев сообщил, что ПВО за ночь сбили 14 беспилотников в Подмосковье. Были атакованы Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

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