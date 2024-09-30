Пропавшую в Кузбассе девочку нашли живой

В Кузбассе нашли живой 11-летнюю девочку, исчезнувшую в деревне Терехино

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, пропавшая в Кузбассе 11-летняя девочка найдена живой, передает РИА «Новости». Девочка исчезла в деревне Терехино Топкинского муниципального округа в Кемеровской области в воскресенье. Ее поисками активно занимались полиция, МЧС и волонтеры. По факту исчезновения ребенок было возбуждено уголовное дело Следственным комитетом по Кемеровской области.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Топкинскому муниципальному округу обнаружили девочку в городе Топки. Она находилась в надворных постройках на участке, принадлежащем её бабушке. На данный момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и причины исчезновения школьницы.

Поиск и возвращение девочки были результатом масштабных поисковых мероприятий, в которых участвовали различные службы и добровольцы. Проводится проверка всех деталей инцидента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, тело пропавшей в Кузбассе 12-летней школьницы нашли в колодце у заброшенного здания. Кроме того, подростки, которых искали в июне, не потерялись, а намеренно сбежали из туристической группы. Ранее в Кемеровской области живой обнаружили 15-летнюю пропавшую школьницу, ее нашли увязшей в болоте примерно в двух километрах от населенного пункта.