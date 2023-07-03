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Пропавшие в Кузбассе подростки намеренно сбежали из туристической группы
Власти: Пропавшие в Кузбассе подростки намеренно сбежали из туристической группы
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Подростки, которых ищут в Кузбассе с 28 июня, не потерялись, а намерено сбежали из туристической группы, сообщил глава Междуреченска Сергей Перепилищенко.
28 июня при спуске туристической группы с пика Поднебесный в Междуреченском районе три подростка в возрасте 13, 14 и 15 лет ушли вперед и пропали. СК по Кемеровской области возбудил уголовное дело.
По словам Перепилищенко, четыре мальчика и две девочки готовились убежать, но в последний момент один мальчик и две девочки передумали и вернулись к группе, передает ТАСС. Он добавил, что дети запаслись в лагере продуктами и водой, но уже больше двух суток никакой информации нет, в поисках принимает участие 60 человек, также делает облеты вертолет.
В пресс-службе Агентства по защите населения и территорий Кузбасса подтвердили, что подростки сбежали, при этом они включают и выключают телефоны, поэтому не удается определить их точное местонахождение и маршрут.
Ранее из лагеря в Новосибирской области пропали двое детей.
Американские СМИ: Россия узнала главную проблему ВСУ в контрнаступлении
Newsweek: Россия узнала, что у Запада почти закончились ПЗРК Stringer для Украины
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Россия осведомлена о том, что у западных стран почти не осталось переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger для ВСУ, а это серьезно бьет по ее боеспособности, сообщили американские СМИ.
Как указал военный эксперт Аллан Орр, Россия знает о проблеме Украины и активно пользуется этим на поле боя. По его мнению, отсутствие большого количества ПЗРК затрудняет наступательные действия, ведь без контроля воздушного пространства украинская армия не пройдет российские линии обороны, поскольку по ним постоянно работает авиация, передает Lenta.Ru со ссылкой на Newsweek.
Орр добавил, что сейчас США приходится привлекать инженеров старше 70 лет, чтобы реанимировать производство Stinger. Если раньше украинская армия благодаря Stinger могла удерживать какие-то высоты, то с их отсутствием наблюдается отступление ВСУ по всем фронтам, резюмировал он.
Накануне первый заместитель врио губернатора региона Сергей Толмачев заявил, что контрнаступление ВСУ в Запорожской области складывается достаточно неудачно.
Ранее в США заявили, что контрнаступление ВСУ будет «очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым».
Названа новая причина взрыва на затонувшем батискафе «Титан»
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Взрыв на затонувшем батискафе «Титан» мог произойти из-за крошечной трещины в корпусе, считает доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс, об этом он рассказал The Independent.
По его мнению, такие трещины могли образовываться каждый раз, когда батискаф спускался к «Титанику». Сперва, уточнил доцент, трещины незаметны, но в критический момент происходит их быстрое и неконтролируемое увеличение, передает РИА «Новости».
В разговоре с Associated Press ученый добавил, что удлиненная конструкция подводной лодки в сочетании с постоянными нагрузками, с которыми сталкивался корпус на протяжении многих лет, могли способствовать взрыву.
Ранее появились первые кадры поднятых со дна Атлантики обломков батискафа «Титан». Бывший капитан британской атомной подлодки Райан Рэмси выразил мнение, что причиной разрушения батискафа «Титан» мог стать дефект корпуса. В свою очередь российский океанолог, Герой России Анатолий Сагалевич в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что экипаж батискафа «Титан» раздавило давлением в 300 атмосфер.
Медведев заявил о скором финале противостояния на Украине
Зампред Совбеза Медведев: Россию сломить не удалось, антироссийский фронт провалился, финал близок
Причины негодования «обкуренных вожаков киевского режима» понятны – Россию сломить не удалось, финал антироссийского противостояния уже близко, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев в статье для «Российской газеты» разоблачил три аргумента, к которым часто прибегают западные «официальные и не очень» лица. В частности, на Западе утверждают, что «Россия хотела сдержать НАТО, а альянс расширился за счет Швеции и Финляндии». Этот аргумент на Западе подается как признак «поражения» России.
Зампредседателя СБ РФ называет это утверждение «враньем чистой воды». Он отметил, что Россия никогда и не ставила целью сдерживание НАТО, поскольку это «не в наших силах и возможностях». Кроме того, указал он, эти две скандинавские страны и так были ассоциированы с альянсом.
Москва, напомнил Медведев, всегда просила только о том, чтобы интересы России учитывались, чтобы в НАТО не приглашали бывшие части нашей страны, в особенности те, у которых есть с Россией неразрешенные территориальные споры.
Цель России проста – устранить угрозу членства Украины в НАТО, отметил Медведев, выразив уверенность в том, что она будет достигнута. В Киеве уже признают, что в состоянии конфликта «Бандерокраину» в альянс не примут, обратил внимание он. «Простым и грустным» выводом для киевского режима Медведев называет то, что «если конфликтующие страны не принимают в НАТО, значит, конфликт будет перманентным, ведь это вопрос существования России».
«Так что причины их негодования очевидны. Россию сломить не удалось, антироссийский фронт провалился. И не в политике дело, не в стратегии и даже не в тактике. Просто финал уже совсем близок. Час пробил», – пишет зампред Совета безопасности России.
Кроме того, Медведев заявил о возможности ядерного Апокалипсиса.
Российские танкисты применили новую тактику против ВСУ
Минобороны: Танки ЦВО использовали новую тактику против ВСУ на Краснолиманском направлении
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Экипажи танков Т-90А Центрального военного округа применили новый тактический прием для уничтожения опорного пункта и техники украинских националистов под Красным Лиманом, сообщили в Минобороны.
В ведомстве рассказали РИА «Новости», что командиры танков применили новую тактику огневого воздействия на противника, используя различные типы боеприпасов в короткий промежуток времени.
Выстрелом из 125-мм орудия управляемым боеприпасом была выведена из строя легкобронированная техника противника. После этого опорный пункт и личный состав вооруженных сил Украины разгромили осколочными и фугасными снарядами.
Ранее в Минобороны рассказали, как экипаж танка Т-90М «Прорыв» под командованием старшего лейтенанта Центрального военного округа с позывным «Жених» успешно противостоял трем танкам ВСУ в ходе штурма опорного пункта врага на Краснолиманском направлении. За проявленное мужество и героизм офицера наградили орденом Мужества.
Путин прокомментировал сожжение Корана в Швеции, вспомнив Петра Первого
Путин о сожжении Корана в Швеции: Петра Первого на них нет
Президент России Владимир Путин вспомнил о победе русской армии под командованием императора Петра Первого в Северной войне, когда комментировал акцию с сожжением Корана в Швеции.
«В Швеции опять Коран сожгли. Петра Первого на них не хватает», – сказал глава государства, когда посещал 28 июня в дагестанском Дербенте мечеть. Видеозапись опубликовал телеканал «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС.
Напомним, в конце июня в Стокгольме священную книгу для мусульман с разрешения властей сожгли на площади Медборъярплатсен. После этого группа иракцев ворвалась на территорию посольства Швеции в Багдаде. Они требовали высылки посла Швеции.
Военный эксперт оценил просьбы Украины к Западу о поставках военных кораблей
Военный эксперт Сивков: Запад может поставить Украине лишь устаревшие боевые корабли
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Украина может рассчитывать только на военные корабли 80-х годов выпуска. Вместе с тем, даже для того, чтобы поставить их на вооружение ВСУ, потребуется достаточно много времени. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно, что Украина попросила у Запада современные военные корабли.
«Если страны Запада и решатся поставить Украине военные корабли, то это будет скорее всего то, что строилось в 80-х годах прошлого века. Англичане или американцы не передадут свои самые совершенные образцы Украине, точно также как они не передали ей свои самые последние танки», – рассказал доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков.
«Как мне кажется, Украина может рассчитывать в лучшем случае на американские фрегаты типа «Оливер Хазард Перри», вероятно даже списанные. Кроме того, страны НАТО могут поставить устаревшие французские и итальянские корабли, схожие по характеристикам с американскими», – отметил он.
«Однако, если и когда переданные западными странами корабли войдут в состав украинского флота, они станут законной военной целью. Мы имеем все возможности для того, чтобы уничтожать их противокорабельными ракетами в море и в целом применять широчайший спектр средств поражения», – рассуждает собеседник.
«Вместе с тем, конечно, это будет для нас крайне неприятно в военном плане. Но на сегодняшний день я не думаю, что Киеву вот так сразу возьму и дадут. Это дело длительное. Необходимо сами корабли привести в порядок, сформировать и обучить экипаж, организовать логистику и так далее», – заключил Сивков.
Ранее командующий военно-морских сил Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что Киев надеется получить от стран Запада военные корабли такой мощностью, которые будут служить 10-15 лет на высоком техническом уровне.
Как указал Неижпапа, после получения таких кораблей Украина будет иметь все перспективы стать «морским государством, а не государством у моря». Неижпапа добавил, что Украина от Запада ждет помощи в обеспечении корабельными платформами, построении корпуса морской пехоты, а также по комплектованию техникой.
Ранее в США заявили, что решение о поставках Украине кассетных боеприпасов и дальнобойных ракетных комплексов ATACMS примет президент США Джо Байден. Военный эксперт Айтеч Бижев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что США не в первый раз отправляют ВСУ вооружения, которые якобы способны изменить ход СВО. Тем не менее ВС РФ всегда приспосабливаются к изменчивой ситуации на фронте, так будет и в этот раз.
Напомним, ранее ВМС Украины осуществляли безуспешную попытку атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль «Приазовье» ЧФ, выполняющий задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие цели преследует противник и как Россия может противостоять угрозе в Черном море.
Военком на Украине пожаловался на недостаток добровольцев и необходимость облав
Военком Львовской области: Добровольно в военкоматы на Украине приходит лишь 20% от нужного числа мужчин
Добровольно служить в Вооруженные силы Украины сейчас идут лишь 20% от необходимого количества военнообязанных, сообщил глава Львовского областного территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) полковник Александр Тищенко.
По его словам, добровольно в военкоматы приходит где-то около 20% мужчин от планового задания, половина из этих добровольцев – контрактники, передает ТАСС.
Тищенко отметил, что если не будет облав и разыскных мероприятий в отношении подлежащих мобилизации, то она может оказаться под угрозой.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что жители Украины изобрели новые способы сбежать от мобилизации.
Названа сумма, полученная ЧВК «Вагнер» по госконтрактам
Телеведущий Киселев заявил, что ЧВК «Вагнер» по госконтрактам получила 858 млрд рублей
Группа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина получила по государственным контрактам почти 860 млрд рублей, а его же холдинг «Конкорд» оказал услуг на 845 млрд, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев.
Киселев в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» указал, что компания «Вагнер» в рамках заключенных с государством контрактов получила чуть более 858 млрд рублей, а по другим контрактам холдинг Пригожина «Конкорд» оказал услуг на сумму 845 млрд рублей. Но, подчеркнул он, это не значит, что столько и заработали, однако говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций, передает РИА «Новости».
Ранее политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов заявил, что Россия только за год заплатила группе «Вагнер» на денежное содержание бойцов и стимулирующие выплаты больше 86 млрд рублей.
Шольц заявил о «самостоятельности» Украины во времена СССР
Шольц назвал Украину во времена СССР «самостоятельным государством»
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Украина уже во времена Советского Союза была «самостоятельным государством» и обладала членством в ООН, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц в интервью телеканалу ARD заявил также, что не Украина, а Россия первой покинула СССР. В то время, как считает германский канцлер, Крым принадлежал УССР, передает РИА «Новости».
Вероятно, Шольц имеет в виду, что Украинская ССР наравне с рядом государств, а также Белорусской ССР была членом-учредителем ООН, подписавшим устав организации в 1945 году. В число первоначальных членов ООН входили и несколько других территорий, которые не обладали самостоятельностью: Новая Зеландия (доминион Великобритании); Британская Индия (колония Великобритании); Содружество Филиппин (протекторат США).
С распадом СССР Российская Федерация стала единственным правопреемником СССР в Совбезе ООН.
Кроме того, председатель правительства Германии не стал вдаваться в подробности того, что есть разница между принятием Россией декларации о госсуверенитете в 1990 году и более поздним выходом из состава СССР после Беловежских Соглашений. Украина покинула СССР в августе, а Россия – в декабре 1991 года.
Напомним, в апреле исполнилось 240 лет с подписания Екатериной II манифеста «О принятии полуострова Крымского, острова Тамань и всей Кубанской стороны под Российскую державу», что сделало полуостров, который столетиями был цитаделью враждебного России Крымского ханства, частью русского мира.
Шольц прокомментировал поставки Киеву дальнобойных ракет Taurus
Шольц: Германия не хочет поставлять Киеву оружие для нападения на Россию
Германия не собирается поставлять Украине оружие, которое можно использовать для нападения на Россию, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя поставки дальнобойных ракет Taurus.
Об этом передает РИА «Новости».
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киеву в срочном порядке необходимы крылатые ракеты Taurus дальностью действия до 500 км, власти Германии должны принять решение об их поставке.
В Запорожской области заявили о подготовке ВСУ ко второму этапу контрнаступления
Рогов: Украина готовится ко второму этапу контрнаступления в Запорожской области
Вооруженные силы Украины готовятся ко второй попытке масштабного контрнаступления в Запорожской области, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов пояснил, что контрнаступление может начаться со дня на день, в любой момент. По его словам, сейчас украинская армия пытается запутать российскую разведку, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте постоянно проводят маневрирование и переброску войск, это делается для того, чтобы скрыть местонахождение основных сил, передает РИА «Новости».
Как указал Рогов, Киев может сосредоточить главный удар для прорыва на любом из участков фронта от Васильевского направления до Времевского выступа.
Ранее в США заявили, что контрнаступление ВСУ будет «очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым».
Российские военные разбили украинских диверсантов под Кременной
Кадыров: Российские военные разбили украинских диверсантов под Кременной
Российские силы в ходе наступления в районе Серебрянского лесничества под Кременной разбили диверсионно-разведывательную группу 95-й отдельной штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины, пятерых боевиков взяли в плен, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео с участием одного из украинских пленных, рассказав, что тот проходил военную подготовку в Британии.
Украинское командование, как рассказал глава Чечни, обманом отправило военнослужащих занять якобы пустые окопы и блиндаж. В итоге группа была разбита. Такие случаи, отметил он, происходят по всей линии фронта.
30 июня сообщалось, что Киев потерял более 700 человек убитыми у Кременной с 20-х чисел июня, десятки военных попали в плен после неудачных попыток атаковать.
«Варяг»: Российские военные теснят ВСУ в боях за Белогоровку в ЛНР
Российский военный: ВС России теснят ВСУ в боях за Белогоровку в ЛНР
Позиционные бои идут за поселок Белогоровка в ЛНР, российские военные пытаются оттеснить ВСУ, рассказал военнослужащий 85-й бригады Южной группировки войск с позывным «Варяг».
Он рассказал РИА «Новости», что на этом участке за ВСУ круглосуточно наблюдают российские войска, проводится разведка. Он отметил, что украинские боевики хорошо вооружены, но российские военные не хуже и стараются максимально противодействовать.
Ранее сообщалось, что бойцы 2-го Армейского корпуса Южной группировки войск призвали украинских силовиков сложить оружие под Белогоровкой в Луганской народной республике.
Посла США заметили за странными сигналами Кремлю
Посла США Трейси сфотографировали подающей знаки Кремлю из резиденции британского посла
Москвич сфотографировал посла США в России Линн Трейси на балконе дома посла Британии в России на Софийской набережной, она подавала какие-то знаки в сторону Кремля.
Автор снимков рассказал РИА «Новости», что в прошлый четверг ехал по Кремлевской набережной, когда в резиденции британского посла проходил прием по случаю празднования дня рождения короля.
Трейси, находясь на балконе, как рассказал житель Москвы, «периодически вытягивала руки с листом бумаги и текстом в сторону Кремля». Он сообщил, что успел сделать снимки, находясь в автомобиле.
Москвич добавил, что объяснений происходившему на балконе у него нет, со стороны Кремля никаких ответных сигналов он не заметил.
Трейси начала работать в России в начале апреля.
Грузинские эксперты раскритиковали посла США за слова о транзите россиян в Европу через Тбилиси
Авторитетные грузинские эксперты подвергли резкой критике посла США в Грузии Келли Дегнан, которая предположила, что граждане России после восстановления прямого авиасообщения с Грузией используют эту страну как транзит в Европу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Прямые рейсы потому вызывают обеспокоенность, что они не только дают возможность увеличить поток россиян в Грузию, но и потому, что граждане России используют Грузию для последующего выезда в Европу, – сказала посол. – Европа решила закрыть двери для граждан России как один из методов давления на эту страну».
Эксперт Леван Николеишвили, бывший начальник грузинского Генштаба, сказал, что «посол США принимает граждан Грузии за неучей».
«Если граждане России хотят вылететь в Европу, то могут сделать это, к примеру, и через Турцию, и через ОАЭ, – сказал он. – Было бы хорошо, чтобы эта неадекватная женщина (Келли Дегнан) скорее покинула Грузию».
До конца этого года Дегнан завершит работу послом в Грузии.
Другой эксперт Амиран Салуквадзе также отметил, что, «если Европа впускает к себе россиян, например, через Стамбул, то какая разница, попадут они туда через этот аэропорт, тбилисский или дубайский?»